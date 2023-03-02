Бензема, Винисиус, Модрич, Кроос, Куртуа – в старте «Реала» на матч с «Барселоной»
«Реал» опубликовал состав на матч против «Барселоны».
Команды встретятся в полуфинале Кубка Испании. Матч состоится сегодня, 2 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.
В старт мадридской команды попали:
Вратарь – Тибо Куртуа;
Защитники – Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Начо Фернандес;
Полузащитники – Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде;
Нападающие – Карим Бензема, Винисиус Жуниор.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона».
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