Бензема, Винисиус, Модрич, Кроос, Куртуа – в старте «Реала» на матч с «Барселоной»

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Лука Модрич Тони Кроос Тибо Куртуа Начо Фернандес Антонио Рюдигер Даниэль Карвахаль Федерико Вальверде Эдер Милитао Винисиус Жуниор Эдуардо Камавинга Футбол

«Реал» опубликовал состав на матч против «Барселоны».

Команды встретятся в полуфинале Кубка Испании. Матч состоится сегодня, 2 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.

В старт мадридской команды попали:

ВратарьТибо Куртуа;

ЗащитникиДаниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Начо Фернандес;

Полузащитники – Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде;

Нападающие – Карим Бензема, Винисиус Жуниор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона». 

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16 комментариев

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Elkorazon01
Ответ Dowlet Gandymow
победы барселоны против судейского кабинета!
Не Реал же ловили в судейских махинациях, а бабсу! Ты не путай
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Dowlet Gandymow
Ответ Elkorazon01
Победы Реалу против судейского кабинета!
победы барселоны против судейского кабинета!
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ARIGAMI ARIGAMI
Удачи
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yarmuck
Ответ Wild91688
Классико всегда было есть и будет,ненадо сюда приплетать своего месси,Эль Классико это Реал и Барса а не Месси твой
Своего Рамоса забыл добавить)
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Elkorazon01
Победы Реалу против судейского кабинета!
+4
-3
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Wild91688
Ответ Black Phoenix
Без Рамоса и Месси испанское классико потеряло много шарма, чёрт. Таких страстей как в золотые нулевые и десятые года в матчах с участием Барсы и Реала ещё долго ждать придётся.
Классико всегда было есть и будет,ненадо сюда приплетать своего месси,Эль Классико это Реал и Барса а не Месси твой
+7
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+7
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sashafan2
Чуамени нет в старте? Но почему?
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Мадрид наказывает!
ХавеГиви, забанивший ответы, Алабы нет, что ты квакаешь тут?
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-4
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Андрей Хенто
Состав боевой, жду отличной игры от команды и положительного результата.
+1
-1
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Зизуха
А Зидан, Рауль, Бекхэм, Фигу снова в запасе?
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6tspey7tb5
Нам капец(
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tm5pvbngvj
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален пользователем
Хороооош! Уже отмазки подготовил перед поражением. Умничка, все по методичкам БЧК 🤗
+5
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ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален пользователем
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Игорь Новиков
Почти оптимально. Надо побеждать.
+1
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kak_maradona
Ответ Black Phoenix
Без Рамоса и Месси испанское классико потеряло много шарма, чёрт. Таких страстей как в золотые нулевые и десятые года в матчах с участием Барсы и Реала ещё долго ждать придётся.
Есть то , что вечно , а есть то , что приходит и уходит)
+5
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ljolik888
Поздравляю Реал с победой ! 11 против нуля в составе Барселоны ! Алексей Белаус супер !
+1
-2
-1
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Black Phoenix
Комментарий скрыт
+1
-11
-10
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