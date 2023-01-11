Инфантино допрошен прокуратурой Швейцарии в рамках расследования встреч с бывшим генпрокурором Лаубером

Джанни Инфантино допрошен прокуратурой Швейцарии.

Во вторник швейцарские прокуроры Ханс Маурер и Ульрих Ведер провели очное слушание в рамках расследования неофициальных встреч президента ФИФА с Майклом Лаубером, ранее занимавшим пост генерального прокурора Швейцарии, в 2016 году.

Встречи начались, когда Инфантино был избран президентом ФИФА после того, как покинул пост из-за обвинений в коррупции. В 2018 году об этих встречах стало известно СМИ, а Лаубер и Инфантино утверждали, что не помнят деталей и не делали каких-либо записей. В 2020 году было инициировано разбирательство по подозрению в «подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и нарушении служебной тайны».

ФИФА отказалась от каких-либо комментариев по поводу допроса.

16 марта, во время собрания в Руанде, должен быть переизбран на пост президента после прохождения проверки.