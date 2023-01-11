Инфантино допрошен прокуратурой Швейцарии в рамках расследования встреч с бывшим генпрокурором Лаубером

Теги ФИФА происшествия Йозеф Блаттер Джанни Инфантино Политика Футбол

Джанни Инфантино допрошен прокуратурой Швейцарии.

Во вторник швейцарские прокуроры Ханс Маурер и Ульрих Ведер провели очное слушание в рамках расследования неофициальных встреч президента ФИФА с Майклом Лаубером, ранее занимавшим пост генерального прокурора Швейцарии, в 2016 году.

Встречи начались, когда Инфантино был избран президентом ФИФА после того, как Йозеф Блаттер покинул пост из-за обвинений в коррупции. В 2018 году об этих встречах стало известно СМИ, а Лаубер и Инфантино утверждали, что не помнят деталей и не делали каких-либо записей. В 2020 году было инициировано разбирательство по подозрению в «подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и нарушении служебной тайны».

ФИФА отказалась от каких-либо комментариев по поводу допроса.

16 марта, во время собрания в Руанде, Джанни Инфантино должен быть переизбран на пост президента ФИФА после прохождения проверки.

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3 комментария

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Ярик01
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"16 марта, во время собрания в Руанде," - ох, нихрена они забрались для переизбрания.
Там людоедского режима уже нет?
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Sevuska
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Он и с Путиным в 2018 постоянно встречался .
Расстрелять !
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инок
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Ну сместят Инфантино, поставят такого же бюрократического коррупционера из ФИФА, там вся система прогнила и ничего глобально не изменится...
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