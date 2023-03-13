ФИФА направили петицию с требованием компенсаций для мигрантов, чьи права нарушили на ЧМ в Катаре. Она собрала 1 млн подписей

Правозащитники потребовали у ФИФА выплатить компенсации рабочим, работавшим в Катаре.

Правозащитные организации Amnesty International и Avaaz направили ФИФА открытое письмо с требованием выплатить компенсации рабочим-мигрантам, которые пострадали от нарушений прав человека во время работы на чемпионате мира в Катаре. Петиция правозащитников собрала миллион подписей.

Письмо было направлено в ФИФА накануне ежегодной конференции, которая состоится 16 марта в Руанде

«Эта встреча дает ФИФА еще одну возможность загладить свою вину и разработать твердый план и график прямого и быстрого возмещения ущерба работникам и их семьям, которые пострадали от шокирующих нарушений прав человека при проведении чемпионата мира, построенного на их жертвах.

Рабочие подверглись ужасающим злоупотреблениям, чтобы помочь организовать чемпионата мира, который принес ФИФА миллиарды долларов, но в то же время привел к человеческим жертвам в виде долгов у семей и смертей работников. Хотя ничто не может заменить потерю близкого человека, нет сомнений, что у ФИФА есть ресурсы, чтобы помочь исправить эту несправедливость и оказать жизненно важную поддержку работникам и их семьям.

Накануне турнира ФИФА пообещала создать фонд наследия, но не взяла на себя обязательство использовать его для оказания поддержки непосредственно работникам. На сегодняшний день ФИФА не предоставила никаких дополнительных подробностей о том, как она будет управлять фондом.

В письме, адресованном президенту ФИФА Джанни Инфантино, содержится настоятельный призыв использовать фонд наследия для выплаты компенсаций работникам, подвергшимся нарушениям, или их семьям, и сотрудничать с Катаром, чтобы обеспечить удаленный доступ к системе компенсаций работникам, покинувшим страну, а также семьям работников, которые умерли.

Норвежская футбольная ассоциация при поддержке нескольких других национальных ассоциаций вынесла на обсуждение ежегодного собрания предложение о том, чтобы ФИФА обеспечила «полное выполнение своих обязательств в области прав человека, включая восстановление», и призвала организацию «оценить, выполнила ли она свои обязательства, связанные с чемпионатом мира, включая расследование смертей и травм.

Пришло время для ФИФА должным образом выполнять свои обязанности, а не просто перекладывать ответственность на Катар. Футбольным лидерам давно пора дать четкое обещание работникам, с которыми плохо обращаются», – заявил глава отдела экономической и социальной справедливости Amnesty International Стив Кокберн.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас