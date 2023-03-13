ФИФА направили петицию с требованием компенсаций для мигрантов, чьи права нарушили на ЧМ в Катаре. Она собрала 1 млн подписей

Теги ФИФА Джанни Инфантино ЧМ-2022 Футбол

Правозащитники потребовали у ФИФА выплатить компенсации рабочим, работавшим в Катаре. 

Правозащитные организации Amnesty International и Avaaz направили ФИФА открытое письмо с требованием выплатить компенсации рабочим-мигрантам, которые пострадали от нарушений прав человека во время работы на чемпионате мира в Катаре. Петиция правозащитников собрала миллион подписей. 

Письмо было направлено в ФИФА накануне ежегодной конференции, которая состоится 16 марта в Руанде

«Эта встреча дает ФИФА еще одну возможность загладить свою вину и разработать твердый план и график прямого и быстрого возмещения ущерба работникам и их семьям, которые пострадали от шокирующих нарушений прав человека при проведении чемпионата мира, построенного на их жертвах.

Рабочие подверглись ужасающим злоупотреблениям, чтобы помочь организовать чемпионата мира, который принес ФИФА миллиарды долларов, но в то же время привел к человеческим жертвам в виде долгов у семей и смертей работников. Хотя ничто не может заменить потерю близкого человека, нет сомнений, что у ФИФА есть ресурсы, чтобы помочь исправить эту несправедливость и оказать жизненно важную поддержку работникам и их семьям.

Накануне турнира ФИФА пообещала создать фонд наследия, но не взяла на себя обязательство использовать его для оказания поддержки непосредственно работникам. На сегодняшний день ФИФА не предоставила никаких дополнительных подробностей о том, как она будет управлять фондом.

В письме, адресованном президенту ФИФА Джанни Инфантино, содержится настоятельный призыв использовать фонд наследия для выплаты компенсаций работникам, подвергшимся нарушениям, или их семьям, и сотрудничать с Катаром, чтобы обеспечить удаленный доступ к системе компенсаций работникам, покинувшим страну, а также семьям работников, которые умерли.

Норвежская футбольная ассоциация при поддержке нескольких других национальных ассоциаций вынесла на обсуждение ежегодного собрания предложение о том, чтобы ФИФА обеспечила «полное выполнение своих обязательств в области прав человека, включая восстановление», и призвала организацию «оценить, выполнила ли она свои обязательства, связанные с чемпионатом мира, включая расследование смертей и травм.

Пришло время для ФИФА должным образом выполнять свои обязанности, а не просто перекладывать ответственность на Катар. Футбольным лидерам давно пора дать четкое обещание работникам, с которыми плохо обращаются», – заявил глава отдела экономической и социальной справедливости Amnesty International Стив Кокберн. 

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6 комментариев

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⚽️Juve⚽️
Мало фифа навалилась с Катара , дайте ещё денег !
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Pertinax Gandi
Чемпионат мира закончился, и ФИФА и Катару теперь наплевать на всякие петиции. Присылайте года через три.
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Artuom Batishev
Ответ Sevuska
Ещё одна акция из рубрики « Спорт вне политики « То есть , получается, во время самих строек ФИФА и мировые элитки не следили за стройками , и ничег не знали про нарушения прав человека . Но , они пытались найти ущемления прав ЛГБТ 🏳️‍🌈 меньшинств и устроить бойкот Катару - не вышло . Теперь появились стройки , задним числом 😊
Ну на самом деле люди из ФИФА конечно следили за стройками(в каждой стране, где проводились турниры). Но естественно им показывали основную картинку, скрывая условия жизни рабочих(на любой стройке, в любой стране так всегда - начальство смотрит на главный результат, а за все остальные аспекты ответственны "начальнички по-меньше" ).
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Sevuska
Ещё одна акция из рубрики « Спорт вне политики «
То есть , получается, во время самих строек ФИФА и мировые элитки не следили за стройками , и ничег не знали про нарушения прав человека . Но , они пытались найти ущемления прав ЛГБТ 🏳️‍🌈 меньшинств и устроить бойкот Катару - не вышло . Теперь появились стройки , задним числом 😊
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Фан Рубина
Сейчас самый модный клич "дай денег". Но в текущих реалиях поддержу - пусть фифа всем платит за всё.
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Artuom Batishev
Хм... а какое отношение ФИФА имеет стройкам? Может нужно с подрядчиков спрашивать, почему в таких условиях у них работники были?🤷🏻

ФИФА выбрали страну, катарские власти выделили деньги. Всё. Ужасные условия и гибель людей на совести тех, кто руководит стройками.

Почему не спрашивают с тех, кто действительно виновен? Закрадывается мысль, что эта акция не для того чтобы наказать виновных...
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