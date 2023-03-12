Малком о бомбардирской гонке с Промесом: «Нет мотивации гнаться за кем-то. Я приехал в «Зенит» за командными трофеями»

Малком равнодушен к гонке бомбардиров Мир .

После дубля «Химкам» хавбек « » вышел в лидеры гонки бомбардиров и делит лидерство с из-за «Спартака», у них по 16 голов.

– Вы делите первое место с Квинси Промесом в гонке бомбардиров. Ставите перед собой задачу стать единоличным лидером и выиграть титул лучшего голеадора?

– Вы знаете, у меня нет особенной мотивации в том, чтобы гнаться за кем-то или стараться выиграть гонку бомбардиров. Я приехал в «Зенит» не за индивидуальными наградами, а за командными трофеями.

Индивидуальные призы забываются, а то, что остается в памяти – победы команды, титулы, кубки. Я уже достаточное количество их здесь завоевал и хочу продолжать.

Для меня это самое важное. Командное всегда будет выше индивидуального. Если удастся выиграть эту гонку, то классно. Нет – буду счастлив, если команда финиширует первой, – сказал .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас