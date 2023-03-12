Малком о бомбардирской гонке с Промесом: «Нет мотивации гнаться за кем-то. Я приехал в «Зенит» за командными трофеями»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Квинси Промес Малком Футбол

Малком равнодушен к гонке бомбардиров Мир РПЛ

После дубля «Химкам» хавбек «Зенита» вышел в лидеры гонки бомбардиров и делит лидерство с Квинси Промесом из-за «Спартака», у них по 16 голов.

– Вы делите первое место с Квинси Промесом в гонке бомбардиров. Ставите перед собой задачу стать единоличным лидером и выиграть титул лучшего голеадора?

– Вы знаете, у меня нет особенной мотивации в том, чтобы гнаться за кем-то или стараться выиграть гонку бомбардиров. Я приехал в «Зенит» не за индивидуальными наградами, а за командными трофеями.

Индивидуальные призы забываются, а то, что остается в памяти – победы команды, титулы, кубки. Я уже достаточное количество их здесь завоевал и хочу продолжать.

Для меня это самое важное. Командное всегда будет выше индивидуального. Если удастся выиграть эту гонку, то классно. Нет – буду счастлив, если команда финиширует первой, – сказал Малком.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Будем честны,ты приехал за деньгами.))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Ответ Peter Parker
Спорное утверждение, учитывая, что у Малкома в карьере всего 4 удара с точки и все еще во времена Бордо, из которых реализовал 2. Да и игровая техника не всегда коррелирует с реализацией пенальти. Возможно, ему ментально тяжело.
Ну мне вообще сложно представить, как подготовленный профессиональный футболист не может попасть мимо вратаря с 11 метров. Только психология!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
По игре Малкома так и есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Ответ свинья в лесу
про Халка что скажешь?
Топ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ответ Hong Kil
Подтверждение этих слов могут служить факты, что Малком не бьет пенальти, при его то технике. Т.е. у него действительно нет задачи стать лучшим, задача, что бы команда стала лучшей. Это приятно.
Спорное утверждение, учитывая, что у Малкома в карьере всего 4 удара с точки и все еще во времена Бордо, из которых реализовал 2. Да и игровая техника не всегда коррелирует с реализацией пенальти. Возможно, ему ментально тяжело.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Big Nick
Ответ Pelerin
Малком моложе Промеса. А в международных матчах у Промеса, пожалуй, преимущество за карьеру.
Аж такое преимущество, что бежать пришлось...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Нименко
Ответ ZarvuR2020
Почётнее, чем нидерландские нары, из за которых Промес вернулся в эту ужасную лигу, где одно шапито якобы вечно обижают
Промес выполнит обещание и пойдет на нары! Не надо истерить и набрасывать! И да, шапито в Питере прописано, а главный кукловод Миллер. Это ж по его указке идут на побитее рекорда Спартака - шесть чемпионств подряд ЛЮБОЙ ценой. Тщеславие - смертный грех!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pavasaris
Ответ свинья в лесу
про Халка что скажешь?
А что не так с Халком и какое он имеет отношение к Малкому?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Ответ munhin
Малком сильнее Промеса.
Малком моложе Промеса. А в международных матчах у Промеса, пожалуй, преимущество за карьеру.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЛоуренсАравийский
Ответ Ковид 07.10.52
Промес - этот тот кто на протяжении многих лет показывает высокий уровень. а не в одном сезоне...
за границей его уровень высокий особенно хорошо был виден
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Круглов
Вот когда 100 забьёт, тогда и поговорим
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hunter Hunter
Ответ munhin
Малком сильнее Промеса.
Промес на голову сильнее этого днаря!!!
+11
-11
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hunter Hunter
Ответ Зелёный гопник
Малком сильнее Промеса в этом сезоне.
Во сне если тока )))
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hunter Hunter
Врёт наглый нeгр!!!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Зелёный гопник
Малком сильнее Промеса в этом сезоне.
Беспристрасный sofascore , Промес 8.08 , Малкольм 7.97
+8
-10
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТрактоПоктер
Ответ Ковид 07.10.52
И все трофеи у меня уже на банковском счету....такого я даже у арабов не получил бы....
Какие у промеса трофеи, кроме копы Дель соль и уголовного дела?
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
munhin
И вообще огорчаешь кузмича с борзыкиным и прочую кб камарилью, отсутствием желания хорошо играть после неудачи с ПСЖ ))
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
свинья в лесу
Ответ Hong Kil
Подтверждение этих слов могут служить факты, что Малком не бьет пенальти, при его то технике. Т.е. у него действительно нет задачи стать лучшим, задача, что бы команда стала лучшей. Это приятно.
про Халка что скажешь?
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
disharmony666
Гонка с горе-пенальтистом, Малком выше этого
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТрактоПоктер
Ответ Ковид 07.10.52
Промес - этот тот кто на протяжении многих лет показывает высокий уровень. а не в одном сезоне...
В Севильи прям топ был....
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Osodj Djhshs
Рядовой болельщик Сенита: "Нет мотивации ходить на стадион. Гораздо важнее план по посещению нашего садика/школы/больницы"
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
munhin
Ответ Зелёный гопник
Малком сильнее Промеса в этом сезоне.
Малком сильнее Промеса.
+22
-17
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
munhin
А мог бы сказать что "обязательно забью сто, столько-то забил и еще несколько у меня украли" )
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Подтверждение этих слов могут служить факты, что Малком не бьет пенальти, при его то технике. Т.е. у него действительно нет задачи стать лучшим, задача, что бы команда стала лучшей. Это приятно.
+25
-13
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Чекрыжов
Поэтому аж 1 гол в еврокубках с 2019го года
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий