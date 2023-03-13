«Промес – лучший легионер в истории «Спартака». Он уже стал своим в России». Бушманов о Квинси

назвал лучшим легионером в истории « ».

«Считаю, что Промес – лучший легионер в истории «Спартака». Он уже стал своим в России.

Квинси уже много лет играет за «Спартак», пусть и дальше играет в команде. У него отличные показатели, он своей игрой приносит пользу команде», – сказал бывший игрок «Спартака».

На данный момент Квинси Промес является лучшим игроком Мир по системе «гол+пас» и лучшим бомбардиром наряду с Малкомом. В 18 матчах он забил 16 голов и отдал 6 голевых передач. Его подробная статистика доступна здесь.

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