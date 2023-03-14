Маттеус о Бундеслиге: «Бавария» – фаворит и всегда им будет. Если они обыграют «Боруссию», их уже никто не догонит»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Лотар Маттеус Эдин Терзич Футбол

Лотар Маттеус считает «Баварию» фаворитом на победу в Бундеслиге.

После 24 туров мюнхенцы лидируют в таблице, набрав 52 очка. Их ближайшие преследователи – дортмундская «Боруссия» – отстают на 2 очка.

«Бавария» – фаворит на титул чемпиона страны и всегда им будет. Через три недели состоится очное противостояние между «Баварией» и «Боруссией». Если к тому времени разница по очкам между ними останется прежней и «Бавария» выиграет этот матч, то ее уже никто не догонит. Они уже прошли период спада и наверняка снова станут чемпионами Германии, опередив «Боруссию» на пять очков.

С другой стороны, этот матч также является шансом для «Дортмунда» наконец-то снова выиграть в Мюнхене и таким образом вернуть себе первое место. И тогда борьба станет по-настоящему захватывающей.

Эдин Терзич правильно сформулировал эту мысль: «Дортмунд» должен продолжать проявлять смирение и работать, и тогда результат придет сам собой. Качество, сила и футбольный талант этой команды безграничны. Они по-прежнему могут стать чемпионами Германии. Это то, чем они могут гордиться», – написал бывший игрок «Баварии» в колонке для Sky Sport.

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3 комментария

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che kaif
Чемпионат Болгарии отдыхает с Лудогорцем
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Злобный Конь
Даже если и проиграют - это всего лишь поражение в игре,но не в турнире."Бавария" всё равно чемпион.
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Александра Александрова
Сейчас бы этим кичиться имея по сути безграничные ресурсы и забирая лучших футболистов у конкурентов за копейки , убивая всю конкуренцию в чемпионате и ослабляя весь чемпионат ! И потом говорить смотрите сколько мы тратим , мы ничего не тратим , а траты других топ клубов недопустимы !
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