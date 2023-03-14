Маттеус о Бундеслиге: «Бавария» – фаворит и всегда им будет. Если они обыграют «Боруссию», их уже никто не догонит»

считает «Баварию» фаворитом на победу в Бундеслиге.

После 24 туров мюнхенцы лидируют в таблице, набрав 52 очка. Их ближайшие преследователи – дортмундская « » – отстают на 2 очка.

« » – фаворит на титул чемпиона страны и всегда им будет. Через три недели состоится очное противостояние между «Баварией» и «Боруссией». Если к тому времени разница по очкам между ними останется прежней и «Бавария» выиграет этот матч, то ее уже никто не догонит. Они уже прошли период спада и наверняка снова станут чемпионами Германии, опередив «Боруссию» на пять очков.

С другой стороны, этот матч также является шансом для «Дортмунда» наконец-то снова выиграть в Мюнхене и таким образом вернуть себе первое место. И тогда борьба станет по-настоящему захватывающей.

правильно сформулировал эту мысль: «Дортмунд» должен продолжать проявлять смирение и работать, и тогда результат придет сам собой. Качество, сила и футбольный талант этой команды безграничны. Они по-прежнему могут стать чемпионами Германии. Это то, чем они могут гордиться», – написал бывший игрок «Баварии» в колонке для Sky Sport.

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