Маттеус о соперниках «Баварии» в ЛЧ: «Не нужно никого бояться, но «Челси» был бы лучшим жребием, чем «Наполи»
Лотар Маттеус назвал «Наполи» самым неудобным соперником для «Баварии» в Лиге чемпионов.
В 1/8 финала «Бавария» прошла «ПСЖ», выиграв по сумме двух матчей со счетом 3:0. «Наполи» сыграет ответный матч против «Айнтрахта» в среду, 15 марта. Первый матч завершился победой неаполитанцев со счетом 2:0.
Экс-игрок «Баварии» считает, что у «Айнтрахта» нет шансов на камбэк в ответной игре.
«В пятницу состоится жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов, и я думаю, что «Баварии» не нужно никого бояться. Самым неприятным жребием может стать «Наполи», который играет в Серии А как будто в лиге одной команды и имеет преимущество в 18 очков.
Во Франкфурте они показали, что играют на победу даже на выезде. У них отличные игроки, и они полны энтузиазма. Я думаю, что, например, «Челси» был бы лучше для «Баварии», чем «Наполи». К сожалению, у «Франкфурта» нет шансов в ответном матче без Коло Муани и при счете 0:2 в первом матче», – написал Маттеус в колонке для Sky Sport.
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Если нет никакой разницы, зачем платить больше?
С Челси и так богатый опыт, а на Наполи можно попасть и попозже)