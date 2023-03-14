Маттеус о соперниках «Баварии» в ЛЧ: «Не нужно никого бояться, но «Челси» был бы лучшим жребием, чем «Наполи»

назвал «Наполи» самым неудобным соперником для «Баварии» в чемпионов.

В 1/8 финала « » прошла «ПСЖ», выиграв по сумме двух матчей со счетом 3:0. « » сыграет ответный матч против «Айнтрахта» в среду, 15 марта. Первый матч завершился победой неаполитанцев со счетом 2:0.

Экс-игрок «Баварии» считает, что у «Айнтрахта» нет шансов на камбэк в ответной игре.

«В пятницу состоится жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов, и я думаю, что «Баварии» не нужно никого бояться. Самым неприятным жребием может стать «Наполи», который играет в Серии А как будто в лиге одной команды и имеет преимущество в 18 очков.

Во Франкфурте они показали, что играют на победу даже на выезде. У них отличные игроки, и они полны энтузиазма. Я думаю, что, например, « » был бы лучше для «Баварии», чем «Наполи». К сожалению, у «Франкфурта» нет шансов в ответном матче без Коло Муани и при счете 0:2 в первом матче», – написал Маттеус в колонке для Sky Sport.

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