Маттеус о соперниках «Баварии» в ЛЧ: «Не нужно никого бояться, но «Челси» был бы лучшим жребием, чем «Наполи»

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Лотар Маттеус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Лотар Маттеус назвал «Наполи» самым неудобным соперником для «Баварии» в Лиге чемпионов.

В 1/8 финала «Бавария» прошла «ПСЖ», выиграв по сумме двух матчей со счетом 3:0. «Наполи» сыграет ответный матч против «Айнтрахта» в среду, 15 марта. Первый матч завершился победой неаполитанцев со счетом 2:0.

Экс-игрок «Баварии» считает, что у «Айнтрахта» нет шансов на камбэк в ответной игре.

«В пятницу состоится жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов, и я думаю, что «Баварии» не нужно никого бояться. Самым неприятным жребием может стать «Наполи», который играет в Серии А как будто в лиге одной команды и имеет преимущество в 18 очков.

Во Франкфурте они показали, что играют на победу даже на выезде. У них отличные игроки, и они полны энтузиазма. Я думаю, что, например, «Челси» был бы лучше для «Баварии», чем «Наполи». К сожалению, у «Франкфурта» нет шансов в ответном матче без Коло Муани и при счете 0:2 в первом матче», – написал Маттеус в колонке для  Sky Sport.

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11 комментариев

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dr. cage
Ответ che kaif
Очередь второго состава ПСЖ. Основа вернется и возьмет ЛЧ
Так основа тоже пару лет назад отлетала в финале..

Если нет никакой разницы, зачем платить больше?
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che kaif
Ответ dr. cage
Очередь ПСЖ уже прошла.. Приходите в следующем году..
Очередь второго состава ПСЖ. Основа вернется и возьмет ЛЧ
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dr. cage
Ответ che kaif
Вильярреал выкидывал бавар проект очередь Бенфики
Очередь ПСЖ уже прошла.. Приходите в следующем году..
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Finski
Челси на данный момент - темная лошадка. От них все что угодно можно ожидать.
+4
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+4
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DolJun
понятно что в нынешнем состоянии челси - это сладкая булочка почти для любого из оставшихся соперников
+2
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Ноно Гомес
Чтоб вам сити попался)
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old folk
Проиграть можно любому, как показал Вилльяреал, но на Бавария-Милан хотелось бы посмотреть, давно не играли.
С Челси и так богатый опыт, а на Наполи можно попасть и попозже)
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+2
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markoolio
А что Наполи? У них нет опыта победителей в ЛЧ, в отличие от того же Челси. Челси может упереться и продавить даже без статуса фаворита.
+5
-1
+4
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che kaif
Вильярреал выкидывал бавар проект очередь Бенфики
+3
-6
-3
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Sevuska
Лотар прав - Наполи играет очень уверенно и с большим подьёмом . А последний гол Хвичи просто шедевр и этот парень неудержим 👍
+1
-1
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Тиджани Бабангида
В ситуации когда «Наполи» прет как танк,сметая все на своем пути,а «Челси» пробуксовывает - предпочтения очевидны
+2
-1
+1
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