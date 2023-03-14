Экс-арбитр Федотов о судействе: «Кто рекомендовал Фролова, Чебана? Это гнилой продукт. Новые арбитры просто не готовы»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Первая лига Николай Иванов Игорь Федотов Олег Соколов судья Чемпионат.com Сергей Чебан Антон Фролов судья Павел Каманцев Футбол

Игорь Федотов считает, что уровень судей в РПЛ становится ниже.

«Это похороны. Если бы в мое время был Каманцев, поверьте, очень много судей бы схоронилось. И сейчас такой результат выдавали бы, что даже собака бы не подкопалась. Но в данный момент старая формация не дает продукт, то есть судей. Руководитель Первой лиги должен давать продукт для Премьер-лиги. И когда он это делает, то должен за это отвечать. Но, к сожалению, у нас никто ни за что не отвечает.

Соколов – менеджер первого дивизиона, Иванов – Премьер-лиги. Я бы пришел к Соколову и спросил: «Почему вы мне даете то, что не работает?» Если не знаете, то поезжайте туда, откуда приехали, а мы возьмем тех, кто знает.

А на месте Каманцева я бы пришел к Иванову и спросил, почему они дают плохой продукт. Кто рекомендовал Фролова, Чебана? Это плохой продукт, гнилой. Что мне с ним делать? Мне это не надо, но вы это дали, а значит, за это будете отвечать вы. Не будете? Тогда спасибо и до свидания. Вот так это должно работать. И пока это каленым железом не выжечь, ничего не поменяется. А сейчас это беда. Появились новые арбитры, которые просто не готовы», – сказал бывший арбитр.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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16 комментариев

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Ковид 07.10.52
Ответ Дмитрий9779
Очередная ложь,одна сказала,а зачем проверять,хотя сказала та,которых ты не любишь,но где тебе выгодно там ты закрываешь на это глаза,лицемерие оно такое: Производители гвоздей в РФ: Вяртсильский метизный завод (ВМЗ) в Сортавале (Карелия), Магнитогорский метизно-калибровочный завод (ММК-МЕТИЗ), Волгоградский канатный завод холдинга «Северсталь» и другие компании
Так не могут полностью страну обеспечить, так и с судьями....И потом вы дискредитируете третье существо из одного города во власти по ранжиру...Ложь принесла она . а не я.....
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Kit244098
Ответ kaimussen
Вы Хусаинова не застали что ли?)
Конечно застал я этого козла. Я тебе тайну открою, я застал даже тех, кто был до него. Я даже Ступора и Савченко застал и Кузнецова, сделавшего сотый гол Черенкова, с которого тот всю жизнь потом матерился. Но речь у нас сейчас идет о новейшем времени))
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Wiley Fox
Ответ Kit244098
Все начиналось с Казарцева. Он у нас непотопляем. И эти не утонут. Оно не тонет. Если оно, кого надо оно))
Все началось гораздо раньше. С карася шишкановских бандитов и отмены иностранных судей

Но ты тут не для того, чтобы думать
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Дмитрий9779
Ответ Ковид 07.10.52
Если в стране не могут гвозди производить, то судей тем более....Надо импортозамещение искать и параллельный импорт организовывать...Пора иностранцам российское гражданство давать..., своего нормального не можем подготовить...
Очередная ложь,одна сказала,а зачем проверять,хотя сказала та,которых ты не любишь,но где тебе выгодно там ты закрываешь на это глаза,лицемерие оно такое:
Производители гвоздей в РФ:
Вяртсильский метизный завод (ВМЗ) в Сортавале (Карелия), Магнитогорский метизно-калибровочный завод (ММК-МЕТИЗ), Волгоградский канатный завод холдинга «Северсталь» и другие компании
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kaimussen
Ответ Kit244098
Все начиналось с Казарцева. Он у нас непотопляем. И эти не утонут. Оно не тонет. Если оно, кого надо оно))
Вы Хусаинова не застали что ли?)
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Дмитрий9779
Ответ Kit244098
Все начиналось с Казарцева. Он у нас непотопляем. И эти не утонут. Оно не тонет. Если оно, кого надо оно))
Все началось с Москалева,когда его отстранили на 21 тур!!!потом вернули,потом в пердив отправили,потом вернули,потом отстранили,потом отстранили их вместе с Сухим и сейчас опять отстранили.А Казарцев. ну не его это судейство,как и Фролова.
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Pelerin
Ответ Kit244098
Все начиналось с Казарцева. Он у нас непотопляем. И эти не утонут. Оно не тонет. Если оно, кого надо оно))
А до Казарцева был вечно плавающий в проруби Вилков... абсолютно непотопляемый
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Ковид 07.10.52
Если в стране не могут гвозди производить, то судей тем более....Надо импортозамещение искать и параллельный импорт организовывать...Пора иностранцам российское гражданство давать..., своего нормального не можем подготовить...
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King_X
Будто сам Федотов за годы работы был норм подготовлен 😂😂
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selso99
А Казарцев, Иванов, Безбородов это какие продукты??
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Tun
А что делать? старых отстраняют, судить некому, нужен молодняк... и всем плевать, что он не тянет, и что нужно улучшать подготовку и условия для судей, а не давить всех за первую ошибку
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bogdan21101987@icloud.com
Какой срок изготовления такого продукта как арбитр? Неужели сложно воспитать 100 хороших непредвзятых арбитров ?
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Вадим Слуцкий
Согласен: чабан должен овец пасти. Мостовой - строить мосты. Федотов - вести стрельбу из дота.
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.ru
И сейчас такой результат выдавали бы, что даже собака бы не подкопалась...
собака нет... а вот насчёт кабана не уверен...
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alexsem69
Извечное: А судьи кто?)
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Kit244098
Все начиналось с Казарцева. Он у нас непотопляем. И эти не утонут. Оно не тонет. Если оно, кого надо оно))
+15
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