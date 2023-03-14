Экс-арбитр Федотов о судействе: «Кто рекомендовал Фролова, Чебана? Это гнилой продукт. Новые арбитры просто не готовы»

считает, что уровень судей в становится ниже.

«Это похороны. Если бы в мое время был , поверьте, очень много судей бы схоронилось. И сейчас такой результат выдавали бы, что даже собака бы не подкопалась. Но в данный момент старая формация не дает продукт, то есть судей. Руководитель Первой лиги должен давать продукт для Премьер-лиги. И когда он это делает, то должен за это отвечать. Но, к сожалению, у нас никто ни за что не отвечает.

Соколов – менеджер первого дивизиона, Иванов – Премьер-лиги. Я бы пришел к Соколову и спросил: «Почему вы мне даете то, что не работает?» Если не знаете, то поезжайте туда, откуда приехали, а мы возьмем тех, кто знает.

А на месте Каманцева я бы пришел к Иванову и спросил, почему они дают плохой продукт. Кто рекомендовал Фролова, ? Это плохой продукт, гнилой. Что мне с ним делать? Мне это не надо, но вы это дали, а значит, за это будете отвечать вы. Не будете? Тогда спасибо и до свидания. Вот так это должно работать. И пока это каленым железом не выжечь, ничего не поменяется. А сейчас это беда. Появились новые арбитры, которые просто не готовы», – сказал бывший арбитр.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас