Глава судей РФС: «Работа арбитром за 400 тысяч в месяц не может быть непривлекательной. Не знаю, где еще человек без сверхрезультатов в спорте может получать столько»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Чемпионат.com деньги Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев рассказал о зарплатах судей в России.

«Профессия судей непопулярна из-за скандалов и негатива? Не соглашусь. Давайте посмотрим на зарплаты судей. Если говорить о Москве, Хабаровске, Салехарде и других городах, где зарплаты аномально высокие, то, может, те деньги, которые получают арбитры, не являются суперпривлекательными.

Но если говорить, к примеру, о моей родной Самаре, то там работа судьей РПЛ со среднемесячной зарплатой в 400 тысяч рублей не может быть непривлекательной.

Я не знаю других мест, где человек, не добившийся сверхрезультатов в спорте, может получать такие деньги. Плюс к судьям есть уважение», – заявил глава судейского комитета РФС.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Классный руководитель
уважения нет, а ЗП в 400 дофига им, надо платить им МРОТ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Отличная зарплата ! На мой взгляд , такая зарплата должна стимулировать профессиональных судей быть не предвзятыми .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nugoboss
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Просто больше бегать? )
а в остальном я спец 7 разряда 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcs
Ответ Dead88 Poets
пффф в гос думе
А вы на опыте)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СИ
« я не знаю других мест, где человек, не добившийся сверхрезультатов в спорте, может получать такие деньги...»
Почему такие? Можно предположить что есть места где человек может получать и ещё значительно большие деньги и без сверхрезультатов в спорте - допустим, занять кресло руководящего работника РФС или РПЛ , от которых очень значительно зависят результаты в нашем спорте - футболе.
Какие результаты нашего футбола Вы видите.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RomvB
Ключевое слово - "получать" ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борис Лопатин
Судья РПЛ = высококлассный стоматолог в частной клинике, начинающий судья = ассистент в клинике муниципальной. И заинтересовать нужно начинающих пока им 16-20 лет, обучить, обкатать на низших лигах. В этом, по-моему и состоит работа главы судейского департамента
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Minuvert
Стать футболистом гораздо проще, чем судьёй, почему-то об этом он умолчал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Честный контроль
Я б в арбитры бы пошел. Пусть меня научат.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Ответ nugoboss
блин дайте шанс, я готов быть лучшим, буду больше футболистов бегать, за 150 000
Просто больше бегать? )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Не понимает главного, она должна быть привлекательна для бывших футболистов, а не для безработных. Судей не так много, они должны зарабатывать в среднем как игроки, тогда все захотят судить! И не придётся брать людей с улицы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nugoboss
наверно там свой с аткатами
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nugoboss
блин дайте шанс, я готов быть лучшим, буду больше футболистов бегать, за 150 000
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Никитин
сумма привлекательная, только вот добраться до этого уровня так-то довольно сложно, он не думал? как вообще глава судейского комитета может такое заявлять.. то есть он прямым текстом заявляет что те кто судит в РФПЛ не имеют сверхрезультатов? судей вроде около 20 в общем в РФПЛ, быть одним из этих 20 очень сложно по определению, даже без сверхрезультатов
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Только клубы могут добавить нолик чтоб в их сторону судили
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Баженов
скока, скока???
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
В Госдуме. Причем не только без сверхрезультатов в спорте, но и без мозгов
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dead88 Poets
пффф в гос думе
+35
-3
+32
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frol92
Спросите у большинства наших футболистов.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий