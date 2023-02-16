Глава судей РФС: «Работа арбитром за 400 тысяч в месяц не может быть непривлекательной. Не знаю, где еще человек без сверхрезультатов в спорте может получать столько»
Павел Каманцев рассказал о зарплатах судей в России.
«Профессия судей непопулярна из-за скандалов и негатива? Не соглашусь. Давайте посмотрим на зарплаты судей. Если говорить о Москве, Хабаровске, Салехарде и других городах, где зарплаты аномально высокие, то, может, те деньги, которые получают арбитры, не являются суперпривлекательными.
Но если говорить, к примеру, о моей родной Самаре, то там работа судьей РПЛ со среднемесячной зарплатой в 400 тысяч рублей не может быть непривлекательной.
Я не знаю других мест, где человек, не добившийся сверхрезультатов в спорте, может получать такие деньги. Плюс к судьям есть уважение», – заявил глава судейского комитета РФС.
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Почему такие? Можно предположить что есть места где человек может получать и ещё значительно большие деньги и без сверхрезультатов в спорте - допустим, занять кресло руководящего работника РФС или РПЛ , от которых очень значительно зависят результаты в нашем спорте - футболе.
Какие результаты нашего футбола Вы видите.