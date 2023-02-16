Глава судей РФС: «Наши арбитры лучше наших игроков. При этом футболистом в России быть супер – прекрасные условия благодаря лимиту»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Владислав Безбородов Сергей Карасев лимит на легионеров Чемпионат.com Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев считает, что российские судьи подготовлены лучше российских игроков.

«Я убежден, что наши судьи лучше, чем наши игроки. У нас не так много топовых российских футболистов. А наша судейская система дала таких арбитров, как Карасев, Безбородов и так далее. Наша футбольная система такими результатами похвастаться не может.

Да, с появлением ЮФЛ и развитием академий, наверное, будет прорыв. Но если говорить про прошлое – много ли вы назовете наших топовых футболистов, играющих в Европе?

При этом ресурсы потрачены колоссальные. С помощью лимита для наших футболистов создали прекрасные условия. Игроком в России быть супер», – сказал глава департамента судейства РФС.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жлобиньо
А по-моему теорема Эскобара.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bacchus
Матюнин не даст соврать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pol Belov
Карасев да, судил достаточно вне РПЛ... и даже были неплохие матчи... но были и ошибки (как в матче полуфинала ЛЕ)... но на этом и все (я про судей РФ)... смешно говорить про международную карьеру Безбородова, там (в Европе и в Мире) таких пруд пруди...
получается один Карасев перевесил всех наших футболистов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sobachkin
Какой ж убогий популизм, просто СССР нового века с бросанием пыли в глаза, смотрите у нас лучше всех....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ужратый Гусениц
С помощью лимита для наших футболистов создали прекрасные условия

Я извиняюсь, а лимита у нас судейского нет что ли? Сколько иностранцев судит в лиге? так то еще жестче лимит получается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злодей Спб
Ну, так то он прав. Не каждый паспортист может 90 минут по полю хотя бы бегать, а каждый судья может и должен!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kyancey
«Барселона»: наши арбитры лучше наших игроков!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
An Kr
При всем при этом наши арбитры не успевают за игрой наших футболистов, о чём свидетельствует множество ошибок арбитров.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Много? Один Кокорин чего стоит! Из тюрьмы в Италию, потом Кипр. Твои судьи так могут?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Весь наш футбол быстро деградирует. И судьи тоже.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Этому человеку нет веры,верните Хачатурянца.Еще хватает наглости такое нести.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CriminalJoint62
Если провести аналогию, то Карасев - это Арьен Роббен нашего футбола
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Faust Doc
Топовые судьи в плане - изворотливые. Тут спору нет.
Ну футболисты примерно такого же таланта.
И те и другие - большие бабки за непонятно что.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
исянов
нет, это неправда. наши судьи - полное гумно
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ILya__Filimonov
Наши футболисты конечно не очень
Но уровень судейства у нас тоже не очень))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий