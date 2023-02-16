Глава судей РФС: «Наши арбитры лучше наших игроков. При этом футболистом в России быть супер – прекрасные условия благодаря лимиту»
Павел Каманцев считает, что российские судьи подготовлены лучше российских игроков.
«Я убежден, что наши судьи лучше, чем наши игроки. У нас не так много топовых российских футболистов. А наша судейская система дала таких арбитров, как Карасев, Безбородов и так далее. Наша футбольная система такими результатами похвастаться не может.
Да, с появлением ЮФЛ и развитием академий, наверное, будет прорыв. Но если говорить про прошлое – много ли вы назовете наших топовых футболистов, играющих в Европе?
При этом ресурсы потрачены колоссальные. С помощью лимита для наших футболистов создали прекрасные условия. Игроком в России быть супер», – сказал глава департамента судейства РФС.
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получается один Карасев перевесил всех наших футболистов?
Я извиняюсь, а лимита у нас судейского нет что ли? Сколько иностранцев судит в лиге? так то еще жестче лимит получается.
Ну футболисты примерно такого же таланта.
И те и другие - большие бабки за непонятно что.
Но уровень судейства у нас тоже не очень))