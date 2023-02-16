Глава судей РФС: «Наши арбитры лучше наших игроков. При этом футболистом в России быть супер – прекрасные условия благодаря лимиту»

считает, что российские судьи подготовлены лучше российских игроков.

«Я убежден, что наши судьи лучше, чем наши игроки. У нас не так много топовых российских футболистов. А наша судейская система дала таких арбитров, как , и так далее. Наша футбольная система такими результатами похвастаться не может.

Да, с появлением ЮФЛ и развитием академий, наверное, будет прорыв. Но если говорить про прошлое – много ли вы назовете наших топовых футболистов, играющих в Европе?

При этом ресурсы потрачены колоссальные. С помощью лимита для наших футболистов создали прекрасные условия. Игроком в России быть супер», – сказал глава департамента судейства .

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