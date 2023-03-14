«Барса» и Иньиго Мартинес согласовали контракт. Окружение игрока обеспокоено экономической нестабильностью клуба и возможными санкциями из-за дела Негрейры

близок к переходу в «Барселону».

Как сообщает Relevo, каталонский клуб близок к подписанию защитника « » в летнее трансферное окно. Мартинес сменит клуб на правах свободного агента.

Футболист уже согласовал с «Барселоной» как срок действия контракта, так и зарплату, но еще предстоит уточнить другие важные условия. Так, окружение игрока обеспокоено экономической нестабильностью «Барсы» и возможными санкциями в связи с делом Негрейры. Представители Мартинеса хотят получить гарантии того, что клубу не будет нанесен ущерб ни в спортивном, ни в финансовом плане.

31-летний футболист хочет перейти в «Барселону» и понимает, что это его последний шанс побороться за трофеи и поиграть в Лиге чемпионов. Вместе с тем он осознает, что клубу сейчас сложно дать ему какие-либо гарантии.

В текущем сезоне Ла Лиги Мартинес провел 11 матчей. Его статистику можно найти здесь.

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