«Барса» и Иньиго Мартинес согласовали контракт. Окружение игрока обеспокоено экономической нестабильностью клуба и возможными санкциями из-за дела Негрейры

Теги Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Иньиго Мартинес Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Иньиго Мартинес близок к переходу в «Барселону». 

Как сообщает Relevo, каталонский клуб близок к подписанию защитника «Атлетика» в летнее трансферное окно. Мартинес сменит клуб на правах свободного агента.

Футболист уже согласовал с «Барселоной» как срок действия контракта, так и зарплату, но еще предстоит уточнить другие важные условия. Так, окружение игрока обеспокоено экономической нестабильностью «Барсы» и возможными санкциями в связи с делом Негрейры. Представители Мартинеса хотят получить гарантии того, что клубу не будет нанесен ущерб ни в спортивном, ни в финансовом плане. 

31-летний футболист хочет перейти в «Барселону» и понимает, что это его последний шанс побороться за трофеи и поиграть в Лиге чемпионов. Вместе с тем он осознает, что клубу сейчас сложно дать ему какие-либо гарантии. 

В текущем сезоне Ла Лиги Мартинес провел 11 матчей. Его статистику можно найти здесь

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39 комментариев

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predMBAPPE
Ответ otchim kaloeda
у тебя уведомление стоит на новостях про Барсу? скорая помошь так бысто не риходит,как ты в новостях про Барсу..
Это Flash, он болеет за Чланси и бомбит с 2009 года)
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Neo_my_z
Ответ Руслан Мельгош
кунде как раз таки лучше на цз, он сам это говорил, да и по игре вообще видно насколько ему некомфортно на пз, местами здорово, да, но с его основной позицией он смотрится гораздо симпатичнее. а на пз вроде мексиканский араухо придет, будем надеятся что хорош будет. ну а что касается ндики, если он действительно от 30, то барсе надо где-то деньги брать, потому что сейчас с этим тяжко. и я понимаю, что ндика хорош, он мне и самому нравится, но думаю надо стремиться к более реалистичным вариантам
ну смотри продаём Гарсию и за место него как раз Ндика,ну мексиканский араухо,честно не думаю что потянет сразу же уровень барсы ,потому что в след году уже как бы лч и желательно там не экспериментировать,так что араухо будет выходить в Ла Лиге максимум и только на замену в Лч ,так что кунде пока что будет играть на пз ближайшее время)
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DolJun
Ответ Экселлент
Вполне возможно ты шутишь, но честно говоря у меня были такие мысли,потому что,чуть что сразу удаляют мои комментарии про него и лондонский мешок, который сливает аутсайдерам, при этом за одно ТО тратя 600 лямов евриков
https://www.meme-arsenal.com/memes/0ca02c416c318f3c4f19baeb938be8f4.jpg
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Экселлент
Ответ Reece_JamesCFC
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Reece_JamesCFC
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Руслан Мельгош
Ответ Neo_my_z
я так не думаю ,типо смотри Ндика это цз ,а нормальных цз у барсы это по факту араухо и Кристенсен,Гарсия такое себе вообще бы его лучше продать и подписать Ндика и Мартинеса а кунде уже на пз как основного и тогда я думаю защита усилиться во много ведь,даже если кунде травмируется араухо его может заменить и как раз Ндика идеально подойдёт ,ведь мартинес уже как бы можно считать что старик ,а свежая кровь виде Ндика уж точно не ослабит защиту барсы
кунде как раз таки лучше на цз, он сам это говорил, да и по игре вообще видно насколько ему некомфортно на пз, местами здорово, да, но с его основной позицией он смотрится гораздо симпатичнее. а на пз вроде мексиканский араухо придет, будем надеятся что хорош будет. ну а что касается ндики, если он действительно от 30, то барсе надо где-то деньги брать, потому что сейчас с этим тяжко. и я понимаю, что ндика хорош, он мне и самому нравится, но думаю надо стремиться к более реалистичным вариантам
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белошип
Ответ zhukas58
Вообще считаю, что Барселона этим летом может спокойно без трансферов обойтись, команда хорошо укомплектована для борьбы за кубок ЛЧ даже не говоря уже о примере
😄
Сначала ЛЕ осильте позорники,а потом только в сторону ЛЧ смотрите
Хотя какое там ЛЧ с ЛЕ,скоро в сегунде играть)
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Homelender_666
Ответ Экселлент
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С ригоберкой также. Спортс их защищает)
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ЧИКО
Я думаю, что если такие соглашения на самом деле существуют, их надо держать в секрете и не распространять по всему миру. Два слова кому-то скажут и сразу информация-согласовали. При нынешней ситуации вокруг Барсы, эти информации настораживают Тебаса и он придумывает новые запреты. Он и так зол, что Барса сопротивляется и в место информации о продаже игроков, информируют о приобретении. Наверное такой-же эффект у Прокуратуры и других обвинителей. Почему нельзя не разглашать свои действия? или такая большая утечка информации в клубе? и самое плохое, что в этих информациях о согласованных условиях с кем-то, только часть правды, а реакция на них жёсткая….. То, что происходит, это не шутки и думаю Лапорта очень хорошо это понимает…..
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Neo_my_z
Ответ Руслан Мельгош
сколько ндика стоит примерно?
от 30
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Экселлент
Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
Вполне возможно ты шутишь, но честно говоря у меня были такие мысли,потому что,чуть что сразу удаляют мои комментарии про него и лондонский мешок, который сливает аутсайдерам, при этом за одно ТО тратя 600 лямов евриков
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Neo_my_z
Ответ Руслан Мельгош
вот именно, что ндика молодой и перспективный. у барсы таких хватает, и каждому надо давать время в старте, ндика будет пятой ногой у собаки. с нынешним положением барсы и с ее нынешней защитой, я все же считаю, что мартинес нам нужнее
я так не думаю ,типо смотри Ндика это цз ,а нормальных цз у барсы это по факту араухо и Кристенсен,Гарсия такое себе вообще бы его лучше продать и подписать Ндика и Мартинеса а кунде уже на пз как основного и тогда я думаю защита усилиться во много ведь,даже если кунде травмируется араухо его может заменить и как раз Ндика идеально подойдёт ,ведь мартинес уже как бы можно считать что старик ,а свежая кровь виде Ндика уж точно не ослабит защиту барсы
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qdr1k
Гранатии 🙂
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Экселлент
Ответ DolJun
я? мне кажется ты не понимаешь как работает спортс) сюда люди приходят чтобы спорт обсуждать, а не друг друга)
Нет, не ты😂😂😂
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dr. cage
Ответ Экселлент
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Ответ Reece_JamesCFC
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DolJun
Ответ Экселлент
Бедный, прости пожалуйста,не буду больше тебя обижать, не знал что ты такой ранимый))
я? мне кажется ты не понимаешь как работает спортс) сюда люди приходят чтобы спорт обсуждать, а не друг друга)
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zhukas58
Вообще считаю, что Барселона этим летом может спокойно без трансферов обойтись, команда хорошо укомплектована для борьбы за кубок ЛЧ даже не говоря уже о примере
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Экселлент
Ответ Экселлент
Комментарий удален модератором
Бедный, прости пожалуйста,не буду больше тебя обижать, не знал что ты такой ранимый))
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Экселлент
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Reece_JamesCFC
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Экселлент
Ответ DolJun
а откуда тогда твоя агрессия?) она как бы и намекает что тебе не приятно читать правду про барсу)
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DolJun
Ответ Экселлент
😂😂😂😂😂
а похоже больше на https://a.pinatafarm.com/800x857/dfbf613a9d/pretending-to-be-happy-hiding-crying-behind-a-mask.jpg
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Руслан Мельгош
Ответ Экселлент
Прочитай и исправь свою ошибку
сколько ндика стоит примерно?
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Экселлент
Ответ Руслан Мельгош
вот именно, что ндика молодой и перспективный. у барсы таких хватает, и каждому надо давать время в старте, ндика будет пятой ногой у собаки. с нынешним положением барсы и с ее нынешней защитой, я все же считаю, что мартинес нам нужнее
Прочитай и исправь свою ошибку
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