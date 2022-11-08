«Барса» хочет купить Лапорта у «Ман Сити» зимой, если «Атлетик» не продаст Иньиго дешево

хочет подписать зимой, если переход Иньиго Мартинеса сорвется.

Как пишет Diario Sport, после решения о завершении карьеры переход защитника Иньиго Мартинеса стал приоритетом «Барселоны» в зимнее трансферное окно.

Однако 31-летнего футболиста, контракт которого с «Атлетиком» рассчитан до лета 2023 года, подпишут, только если его согласятся продать очень дешево. В данный момент «Атлетик» отказывается от переговоров по этому вопросу.

На случай, если эта сделка сорвется, «Барселона» рассматривает запасные варианты, и клубу по-прежнему интересен защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт. Этот игрок очень нравится тренерскому штабу сине-гранатовых.

В «Барсе» уже не в первый раз обсуждают возможный трансфер Лапорта. В прошлом году игрок был очень заинтересован в переходе в каталонский клуб, однако «Барса» не смогла договориться о сумме трансфера, а не согласился на включение кого-либо из игроков каталонцев в сделку.

Трансфер Лапорта обойдется «Барсе» в более крупную сумму, чем переход Иньиго, однако руководство клуба считает, что переход Эмерика будет выглядеть более статусно.