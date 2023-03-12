Кингсли Коман: «У «Баварии» не было масштабного плана игры против Мбаппе. Важнее всего было отрезать его от Месси»

рассказал, что у «Баварии» не было плана игры против .

В среду мюнхенский клуб обыграл « » (2:0) в матче 1/8 финала (первая игра – 1:0) и вышел в следующий раунд турнира.

«У нас не было масштабного плана игры против Мбаппе. Важнее всего было отрезать его от .

Мы обычно очень высоко прессингуем, но в этой игре мы опускались ниже, чтобы оставлять меньше пространства сзади», – сказал вингер «Баварии».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас