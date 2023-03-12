Кингсли Коман: «У «Баварии» не было масштабного плана игры против Мбаппе. Важнее всего было отрезать его от Месси»
Кингсли Коман рассказал, что у «Баварии» не было плана игры против Килиана Мбаппе.
В среду мюнхенский клуб обыграл «ПСЖ» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:0) и вышел в следующий раунд турнира.
«У нас не было масштабного плана игры против Мбаппе. Важнее всего было отрезать его от Месси.
Мы обычно очень высоко прессингуем, но в этой игре мы опускались ниже, чтобы оставлять меньше пространства сзади», – сказал вингер «Баварии».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
47 > 18 , Разница 29 голов. Вот он настоящий отрыв.
На топ уровне нападающий и не должен строить игру на одном индивидуальном мастерстве, он должен быть встроен в командную игру. Но у ПСЖ нет командной игры
В итоге мы видели как сильная команда этого единственного креативного игрока убрала с поля и сделала бесполезным, что в этом хорошего?
У Отца 13 голов на ЧМ(4 с пенальти) - 9 голов с игры
Томас Мюллер сказал , что Месси никогда для них опасности не представлял , в отличие от Роналду 👍
А знаешь сколько из этих 8 голов с пенальти??)))
Если убрать все пенальти на ЧМ у Месси, всеравно в 2 раза больше голов у него чем у Роналду на ЧМ.
Баварии можно только похлопать: они не показали чего-то сверхъестественного, но против тактических решений ПСЖ многого и не требовалось.