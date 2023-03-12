Кингсли Коман: «У «Баварии» не было масштабного плана игры против Мбаппе. Важнее всего было отрезать его от Месси»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кингсли Коман Килиан Мбаппе Футбол

Кингсли Коман рассказал, что у «Баварии» не было плана игры против Килиана Мбаппе.

В среду мюнхенский клуб обыграл «ПСЖ» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:0) и вышел в следующий раунд турнира.

«У нас не было масштабного плана игры против Мбаппе. Важнее всего было отрезать его от Месси.

Мы обычно очень высоко прессингуем, но в этой игре мы опускались ниже, чтобы оставлять меньше пространства сзади», – сказал вингер «Баварии».

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54 комментария

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Айдын
Ответ Игорь Климов
Лео Месси главный созидатель всех атак в ПСЖ.
Неймар?
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Айдын
С Неймаррм игра была бы совсем другой.
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leeexxxxtml
Ответ VERBLYUD
У Позора 8 голов на ЧМ(3 с пенальти) - 5 голов с игры У Отца 13 голов на ЧМ(4 с пенальти) - 9 голов с игры
Это в 2 раза больше? Слит полностью)))). Да и 4 гола разницы хахахахаха.
47 > 18 , Разница 29 голов. Вот он настоящий отрыв.
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Light Yagami
Ответ VERBLYUD
ахаах, все понимают, что Мбаппе обычный бегунок, без топового плеймейкера(в сборной это Гризманн, в ПСЖ - Месси), он ничего не сможет сделать))
Вы так говорите, как будто для его амплуа это не совершенно обычная и нормальная ситуация.

На топ уровне нападающий и не должен строить игру на одном индивидуальном мастерстве, он должен быть встроен в командную игру. Но у ПСЖ нет командной игры
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Фаррух Касимов
Ответ leeexxxxtml
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов Месси 18 Мбаппе 5 Неймар 4 Суарес 8 Левандовски 11 Роналду лучше чем все эти середняки вместе взятые. Насколько же Рон Король футбола и насколько жалок Месси и его прислуги)
Но почему то все жалеют Рона ,а не Месси,его боятся.
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Gutalin
Ответ Maxim Nimes
Мбаппе абсолютно зависимый игрок. Он не Месси чтоб в одиночку решать исход матча. У Лео в его возрасте уже был ЗМ. А черепашка все еще у арабов на побегушках. Никак от деньжат не может оторваться и гниет в ПСЖ. Ну, зато стату набивает на Троа.бггг
И много матчей против топ команд Месси решил в одиночку? Именно в одиночку, а не когда вся команда 90 минут на него играет
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Игорь Климов
Ответ Maxim Nimes
Мбаппе абсолютно зависимый игрок. Он не Месси чтоб в одиночку решать исход матча. У Лео в его возрасте уже был ЗМ. А черепашка все еще у арабов на побегушках. Никак от деньжат не может оторваться и гниет в ПСЖ. Ну, зато стату набивает на Троа.бггг
Да, Мбаппе отличный завершитель голевых моментов.
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Игорь Климов
Лео Месси главный созидатель всех атак в ПСЖ.
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Light Yagami
Ответ Отец Абду
Нет Месси, нет креативной атаки... Даже в 36 самый опасный игрок:)
Так игра ПСЖ построена так, что там сейчас Месси (с учётом травмы Неймара), единственный креативный игрок.

В итоге мы видели как сильная команда этого единственного креативного игрока убрала с поля и сделала бесполезным, что в этом хорошего?
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Sevuska
Ответ VERBLYUD
В этом сезоне 35-летний Месси полностью затмил праймового Мбаппе. Лучший игрок ЧМ - Месси, лучший игрок ПСЖ в сезоне - Месси, лучший игрок Лиги 1- Месси. Даже страшно сравнивать его с 24-летним Месси, в 24 у Лео было 82 гола и 37 ассистов за сезон, и все это против топов, а не против команд 6-го дивизиона.
19 ти летний Мбаппе в 1/8 финала ЧМ2018 настолько затмил пешеходного Месси , что просто дух захватывало 😊
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VERBLYUD
Ответ leeexxxxtml
Ну приведи стату ( я ее знаю и уже ссылка готова ) сколько забил Роналду на ЧМ чистых голов без пенок и сколько Месси, посчитаем эти в 2 раза больше)))) Чувствую сейчас мы в очередной раз увидем воочию слив мессифаната)))
У Позора 8 голов на ЧМ(3 с пенальти) - 5 голов с игры
У Отца 13 голов на ЧМ(4 с пенальти) - 9 голов с игры
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leeexxxxtml
Ответ VERBLYUD
Как же Отец унизил хейтеров. Забил 6 голов в лиге 1, хейтеры подумали, что он сдулся и начали радоваться, а в реальности Маэстро на расслабоне готовился к самому важному турниру и там деклассировал всех.
деклассировал 5 пенками? Это позор похуже чем просто сидеть в лазарете и помалкивать с халявной медалькой под подушкой. Месси опозорился еще больше после этого ЧМ и Бавария вновь унизила пенальтистку).
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заратустра-будрайтис
Ответ rich.
Даже в 35 пытаются отрезать Месси, зная на что он способен
Не пытаются, а отрезают и делают это с легкостью
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Sevuska
Месси они отрезали уже 2:8 😆
Томас Мюллер сказал , что Месси никогда для них опасности не представлял , в отличие от Роналду 👍
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Владислав Бегагаев
Ответ VERBLYUD
В этом сезоне 35-летний Месси полностью затмил праймового Мбаппе. Лучший игрок ЧМ - Месси, лучший игрок ПСЖ в сезоне - Месси, лучший игрок Лиги 1- Месси. Даже страшно сравнивать его с 24-летним Месси, в 24 у Лео было 82 гола и 37 ассистов за сезон, и все это против топов, а не против команд 6-го дивизиона.
Я думал, что про прайм игрока можно говорить только оглядываясь на прошлое, но фанатики месси уже все решили
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leeexxxxtml
Ответ Айлин 1990
А ты вообще в курсе что у роналду всего 8 голов за всю карьеру на ЧМ??)))) А знаешь сколько из этих 8 голов с пенальти??))) Если убрать все пенальти на ЧМ у Месси, всеравно в 2 раза больше голов у него чем у Роналду на ЧМ.
Ну приведи стату ( я ее знаю и уже ссылка готова ) сколько забил Роналду на ЧМ чистых голов без пенок и сколько Месси, посчитаем эти в 2 раза больше)))) Чувствую сейчас мы в очередной раз увидем воочию слив мессифаната)))
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заратустра-будрайтис
Ответ Tutto Putto
Как всегда все планы заточены на Месси, Великий игрок
И как всегда Бавария сделала его своей игрушкой
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VERBLYUD
Ответ leeexxxxtml
Затмил кол-вом липовых пенок))). Без пенок Месси полный 0 что в этом, что в прошлом сезоне с 6 голами за год))
Как же Отец унизил хейтеров. Забил 6 голов в лиге 1, хейтеры подумали, что он сдулся и начали радоваться, а в реальности Маэстро на расслабоне готовился к самому важному турниру и там деклассировал всех.
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Айлин 1990
Ответ leeexxxxtml
Ты хотел написать пробил пенок на 1 ЧМ больше чем Рон за всю карьеру в сборной)))). Как же жалок Месси перед Королем 47 > 18, я с тобой полностью согласен.
А ты вообще в курсе что у роналду всего 8 голов за всю карьеру на ЧМ??))))
А знаешь сколько из этих 8 голов с пенальти??)))

Если убрать все пенальти на ЧМ у Месси, всеравно в 2 раза больше голов у него чем у Роналду на ЧМ.
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Maxim Nimes
Мбаппе абсолютно зависимый игрок. Он не Месси чтоб в одиночку решать исход матча. У Лео в его возрасте уже был ЗМ. А черепашка все еще у арабов на побегушках. Никак от деньжат не может оторваться и гниет в ПСЖ. Ну, зато стату набивает на Троа.бггг
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zrada prada
Ответ Tutto Putto
Как всегда все планы заточены на Месси, Великий игрок
Не можете вылететь из Лч ,тогда подписывайте Месси
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leeexxxxtml
Ответ VERBLYUD
В этом сезоне 35-летний Месси полностью затмил праймового Мбаппе. Лучший игрок ЧМ - Месси, лучший игрок ПСЖ в сезоне - Месси, лучший игрок Лиги 1- Месси. Даже страшно сравнивать его с 24-летним Месси, в 24 у Лео было 82 гола и 37 ассистов за сезон, и все это против топов, а не против команд 6-го дивизиона.
Затмил кол-вом липовых пенок))). Без пенок Месси полный 0 что в этом, что в прошлом сезоне с 6 голами за год))
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leeexxxxtml
Ответ Айлин 1990
ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ. Роналду 0+0 за 20 лет в сборной и в 5 ЧМ. Месси 5+5. Месси на 1 ЧМ 2022 году, сделал больше результативных действий , чем Роналду в 5 ЧМ. Вы просто вдумайтесь, плеймейкер сделал больше результативных действий на 1 ЧМ , чем замыкатель в 5 ЧМ. В ПЯТИ.
Ты хотел написать пробил пенок на 1 ЧМ больше чем Рон за всю карьеру в сборной)))). Как же жалок Месси перед Королем 47 > 18, я с тобой полностью согласен.
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Света Володько
Логичный и верный вариант против нынешней франц.команды: оторвать друг от друга главного созидателя и нападающего. В итоге ПСЖ, не имея плана Б на такие ситуации, ничего больше и не показал.

Баварии можно только похлопать: они не показали чего-то сверхъестественного, но против тактических решений ПСЖ многого и не требовалось.
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VERBLYUD
В этом сезоне 35-летний Месси полностью затмил праймового Мбаппе. Лучший игрок ЧМ - Месси, лучший игрок ПСЖ в сезоне - Месси, лучший игрок Лиги 1- Месси. Даже страшно сравнивать его с 24-летним Месси, в 24 у Лео было 82 гола и 37 ассистов за сезон, и все это против топов, а не против команд 6-го дивизиона.
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