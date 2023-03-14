Экс-президент «Реала» Кальдерон о «Барсе» и деле Негрейры: «Презумпция невиновности – основополагающий принцип. У меня никогда не было ощущения, что мне причиняют вред»
Рамон Кальдерон поделился мнением о коррупционном скандале с «Барселоной».
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«Из-за моего статуса адвоката мне не нравятся параллельные судебные процессы. Я не хочу вдаваться в рассуждения, я не знаю ситуации.
Презумпция невиновности – это основополагающий принцип, и мы уже видели случаи, подобные делу президента [Сандро Роселя], который провел два года в тюрьме и позже был оправдан. Спекуляции здесь неуместны», – сказал Кальдерон.
«Чемпионаты выигрывались игроками. У меня никогда не было ощущения, что мне причиняют вред. Более того, мы выиграли невероятный чемпионат, в котором «Барса» опережала нас на девять очков. И мы выиграли его потрясающе», – добавил бывший президент «Реала».
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Ты себя с Пересом не сравниваешь. Не тебе сравнятся с самим успешным и умным и отличным человеком и призидентом клуба, которых нет ни одно команда по уровню.
http://videos.sapo.pt/iQsZp0zZu7lNcADW9pdz
на оба вопроса правельный ответ да , Балак наиграл на красную в первом матче
https://twitter.com/i/status/1579584547649654784
и красной на Анелька не было
...теперь вы,
во сколько балов вы оцените свое душевное состояниет от 1 до 10 ?
сколько пенальти должен был поставить Эвребе по вашему мнению тоже от 1 до 10 ?
1. Барса
2. Мудрик
3. Зинченко