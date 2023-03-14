Экс-президент «Реала» Кальдерон о «Барсе» и деле Негрейры: «Презумпция невиновности – основополагающий принцип. У меня никогда не было ощущения, что мне причиняют вред»

поделился мнением о коррупционном скандале с «Барселоной».

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета .

«Из-за моего статуса адвоката мне не нравятся параллельные судебные процессы. Я не хочу вдаваться в рассуждения, я не знаю ситуации.

Презумпция невиновности – это основополагающий принцип, и мы уже видели случаи, подобные делу президента [ ], который провел два года в тюрьме и позже был оправдан. Спекуляции здесь неуместны», – сказал Кальдерон.

« выигрывались игроками. У меня никогда не было ощущения, что мне причиняют вред. Более того, мы выиграли невероятный чемпионат, в котором «Барса» опережала нас на девять очков. И мы выиграли его потрясающе», – добавил бывший президент « ».

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