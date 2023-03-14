Экс-президент «Реала» Кальдерон о «Барсе» и деле Негрейры: «Презумпция невиновности – основополагающий принцип. У меня никогда не было ощущения, что мне причиняют вред»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Рамон Кальдерон Сандро Росель Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Рамон Кальдерон поделился мнением о коррупционном скандале с «Барселоной».

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Из-за моего статуса адвоката мне не нравятся параллельные судебные процессы. Я не хочу вдаваться в рассуждения, я не знаю ситуации. 

Презумпция невиновности – это основополагающий принцип, и мы уже видели случаи, подобные делу президента [Сандро Роселя], который провел два года в тюрьме и позже был оправдан. Спекуляции здесь неуместны», – сказал Кальдерон.

«Чемпионаты выигрывались игроками. У меня никогда не было ощущения, что мне причиняют вред. Более того, мы выиграли невероятный чемпионат, в котором «Барса» опережала нас на девять очков. И мы выиграли его потрясающе», – добавил бывший президент «Реала». 

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55 комментариев

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gudvinbrok@gmail.com
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Для тех, кто не знает - именно при Кальдероне барсучки стояли в коридоре)) https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/40/f5/35/25/ruee6a99e0f6c.jpg
А вот как раз таки при Зидане Реал отказался делать этот коридор, за что я его перестал уважать. Это поступок слабака, который как в боксе отказывается пожать руки после боя.
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Altim
С Росселем вообще жуткая история. Человек 2 года просидел в тюрьме, а потом его оправдали.... Как можно после этого избавиться от ощущения, что под Барсу специально копают?
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БЕКБЕРГАН
Ответ umnik3
Комментарий удален модератором
Забыл у тебя спрашивать.
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azikevich
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Спроси у Это-О, который ссимулировал травму в предыдущем матче, чтобы пропустить коридорный.
у Это’о были свои причины нелюбить РМ
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rej1sta
Ответ Cearvm
Осталось понять, как это связано. Расследуют не подкуп судей, а незадекларированные транши бывшему боссу технического судейского комитета за «технические видеоконсультации» по завышенным ценам и выводом денег через третьих лиц, что очень похоже на коррупцию. Результаты не имеют значения, это в принципе не аргумент в суде.
Так многие продолжают вспоминать любые судейские ошибки в пользу Барсы, вот и ответ на обвинения. А коррупция их не интересует.
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umnik3
Ответ БЕКБЕРГАН
Ригоберсонг. Ты себя с Пересом не сравниваешь. Не тебе сравнятся с самим успешным и умным и отличным человеком и призидентом клуба, которых нет ни одно команда по уровню.
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Бехзод Арипов
Ответ rigobersong
Кстати при Кальдероне реал в последний раз 2 года подряд брал Ла Лигу:)) С черемшой перцем ниразу этого не сделал:))
3 лч подряд лучше )
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Бехзод Арипов
Ответ rej1sta
Там Mundo Deportivo опубликовал список судейских ошибок, которые стоили «Барселоне» титулов во время предполагаемого «периода Негрейры». https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20230314/1001964151/sonados-errores-arbitrales-perjudicaron-barca-etapa-negreira.html Как это возможно, с купленными судьями? Ведь любые спорные решения должны трактоваться в пользу Барсы, разве нет? А тут даже не спорные, а 100% моменты, из-за которых Барса без чемпионств осталась.
Слепые судьи в Испании хот купленные хот честные )
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БЕКБЕРГАН
Ригоберсонг.
Ты себя с Пересом не сравниваешь. Не тебе сравнятся с самим успешным и умным и отличным человеком и призидентом клуба, которых нет ни одно команда по уровню.
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Nike of FW
Ответ Dexter Dallas
добрый день 17. а вам сколько было 12? напишите пожалуйста о ваших симптомах в духе а абидаля за что удалили? а баллака нужно было еще в первом тайме удалять.
тот самый "фол последней наежды" Абидаля
http://videos.sapo.pt/iQsZp0zZu7lNcADW9pdz
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Nike of FW
Ответ Dexter Dallas
добрый день 17. а вам сколько было 12? напишите пожалуйста о ваших симптомах в духе а абидаля за что удалили? а баллака нужно было еще в первом тайме удалять.
мой возраст указан в личке , путем не сложных математических расчетов сможете вычислить сколько мне было на момент матча .....
на оба вопроса правельный ответ да , Балак наиграл на красную в первом матче
https://twitter.com/i/status/1579584547649654784

и красной на Анелька не было

...теперь вы,

во сколько балов вы оцените свое душевное состояниет от 1 до 10 ?
сколько пенальти должен был поставить Эвребе по вашему мнению тоже от 1 до 10 ?
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janitor
Ответ cgane
Топ горячих тем для генерации хейта: 1. Барса 2. Мудрик 3. Зинченко
за первое место бчк как обычно заплатил?
+3
-3
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Cearvm
Ответ rej1sta
Там Mundo Deportivo опубликовал список судейских ошибок, которые стоили «Барселоне» титулов во время предполагаемого «периода Негрейры». https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20230314/1001964151/sonados-errores-arbitrales-perjudicaron-barca-etapa-negreira.html Как это возможно, с купленными судьями? Ведь любые спорные решения должны трактоваться в пользу Барсы, разве нет? А тут даже не спорные, а 100% моменты, из-за которых Барса без чемпионств осталась.
Осталось понять, как это связано. Расследуют не подкуп судей, а незадекларированные транши бывшему боссу технического судейского комитета за «технические видеоконсультации» по завышенным ценам и выводом денег через третьих лиц, что очень похоже на коррупцию. Результаты не имеют значения, это в принципе не аргумент в суде.
0
0
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Dexter Dallas
Ответ cgane
Классно ты придумал, братик. Пустил воздух и перевёл стрелки. Молодец.
Стрелки я тебе не переводил. Еще раз. Вперед интернет читать, если не хочешь спрашивать у пике
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-2
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cgane
Ответ Dexter Dallas
спроси у пике. он тебе ответит. не хочешь спрашивать - вперед в интернет. в России по-моему еще не все заблокировали.
Классно ты придумал, братик. Пустил воздух и перевёл стрелки. Молодец.
+2
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+2
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Dexter Dallas
Ответ cgane
Это факты или мысли?
спроси у пике. он тебе ответит. не хочешь спрашивать - вперед в интернет. в России по-моему еще не все заблокировали.
0
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cgane
Ответ Dexter Dallas
легко. все адекватные люди, в том числе пике признали что матч с челси засужен в пользу барсы. а 12 летние фанаты барсы все орут о том, что абидаля удалили. а еще человек 5 про баллака басни рассказывают. тут игрок барсы косвенно все подтвердил. а им все мало)
Это факты или мысли?
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cgane
Ответ Silent Mode
Обитатели спортса уже готовы отменить презумпцию невиновности: лишь бы понаписывать что-то про барсу
Топ горячих тем для генерации хейта:
1. Барса
2. Мудрик
3. Зинченко
0
-6
-6
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Dexter Dallas
Ответ Nike of FW
о .... как я иговорил=))))) у нас в тудии свидетель Эвребе. здравствуйте, кто-вы ? сколько вам было на момент матча ?
добрый день 17. а вам сколько было 12? напишите пожалуйста о ваших симптомах в духе а абидаля за что удалили? а баллака нужно было еще в первом тайме удалять.
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Dexter Dallas
Ответ rej1sta
Там хоть слово про Челси написано? Да и дело Негрейры относится только к Испании. В Европе никто Барсу не обвиняет в купленном судействе, какие бы у вас претензии не были.
я это написал к тому, что ты тут стал писать басни о том, что как так барса из-за спорных решений осталась без чемпионства. т.е. статья изначально бред. мне без разницы покупала она судей или нет. почти все клубы скорее всего через это проходили. но не было никого, кого так явно тянули как в матче имени эвребе. год назад пересматривал матч. я просто угарал о того, как он там дурочка включал.
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rej1sta
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
мунда депортива - это каталонская туалетная бумага, на такой же зарплате у Барселоны, как и судейский корпус, так что не смеши ссылками на эту помойку.
Кстати, Марка же мадридская вроде, а именно она писала, что доказательств о подкупе судей в деле нет)
+6
-3
+3
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rej1sta
Ответ Dexter Dallas
легко. все адекватные люди, в том числе пике признали что матч с челси засужен в пользу барсы. а 12 летние фанаты барсы все орут о том, что абидаля удалили. а еще человек 5 про баллака басни рассказывают. тут игрок барсы косвенно все подтвердил. а им все мало)
Там хоть слово про Челси написано? Да и дело Негрейры относится только к Испании. В Европе никто Барсу не обвиняет в купленном судействе, какие бы у вас претензии не были.
+5
-2
+3
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Nike of FW
Ответ Dexter Dallas
легко. все адекватные люди, в том числе пике признали что матч с челси засужен в пользу барсы. а 12 летние фанаты барсы все орут о том, что абидаля удалили. а еще человек 5 про баллака басни рассказывают. тут игрок барсы косвенно все подтвердил. а им все мало)
о .... как я иговорил=))))) у нас в тудии свидетель Эвребе. здравствуйте, кто-вы ? сколько вам было на момент матча ?
+8
-5
+3
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rej1sta
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
мунда депортива - это каталонская туалетная бумага, на такой же зарплате у Барселоны, как и судейский корпус, так что не смеши ссылками на эту помойку.
Так я вам не инсайд кидаю какой-нибудь, который только мунда предлагает, а моменты с доказательствами, которые можно в открытом доступе посмотреть.
+8
-5
+3
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Nike of FW
Ответ Cruel Snake
Здесь же максимально просто всё , не надо юлить. Объяснить Зачем? И для чего? Были эти выплаты и переводы. А они молчат как Чарли Чаплин
открою секрет, Чарли Чаплин не молчал .... вы опять попутали кино и реальность
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