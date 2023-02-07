«Вест Хэм» запросит 120 млн фунтов и бонусы за Райса. Его хотят «МЮ», «Челси» и «Арсенал» (Talk Sport)

Теги Манчестер Юнайтед Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс деньги Футбол

Стало известно, сколько «Вест Хэм» хочет получить за полузащитника Деклана Райса.

Как утверждает Talk Sport, лондонский клуб намерен получить за игрока 120 млн фунтов и бонусы.

Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» предложил 100 млн фунтов за Райса, но получил отказ от «Вест Хэма». «МЮ» сохраняет интерес к англичанину. Также подписать его хотят «Челси» и «Арсенал».

В этом сезоне у 24-летнего опорника 1 гол и 3 результативные передачи в 27 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах.

Полную статистику капитана «Вест Хэма» можно найти здесь.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Кв
Я думаю, меньше чем за 200 Челси брать не будет — дешевка им не нужна!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ronny92
Нахрена он МЮ и Арсеналу при живых Каземиро и Парти? Ещё и за 120 лямов пускай к дружку Маунту едет лигу конференций покорять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
вест хэм завышает цену а клубы которые покупают игроков называют мешками.разве справделиво
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KeriLLo
Ответ DolJun
почему нет? если кто-то психанет. правда непонятно пока кто, опорника нет у челси и арса, мю тут чисто для ажиотажа скорее всего. на рынке будет как минимум еще и кайседо. ньюкасл должен уже наконец расчехлять бабломет, так что почему нет?
Ну вот как раз если кто-то психанëт, тогда да, а так слабо верится, что за год до окончания предложат 120, а через полгода уже можно будет оформлять за бесплатно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артемий Дмитриев
Камон, у него летом год по контракту останется!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРТУР АЛИЕВ
))) теперь все клубы будут ценник в 120 лямов выставлять? Надо Локомотиву Баринова тожа за эту цену продавать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yu123
за год контракта?) смешно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ KeriLLo
Сомневаюсь, что при контракте до июня 24 года он уйдёт за такую цену.
почему нет? если кто-то психанет. правда непонятно пока кто, опорника нет у челси и арса, мю тут чисто для ажиотажа скорее всего. на рынке будет как минимум еще и кайседо. ньюкасл должен уже наконец расчехлять бабломет, так что почему нет?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Лучше за 120 купить Беллингема, чтобы зацементировал центр с Каземиро
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
купят в Челси за 12000 ВТС
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чёрный тюльпан
А Райс на лавочке за 120 млн. будет сидеть под Каземиро? Уж явно тен Хаг не будет рассматривать этого бруска в качестве альтернативы тому же де Йонгу. Да и есть поважнее позиции для усиления, когда летом только 140-150 млн. будет на трансферы, отталкиваясь от финансовой информации клуба.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Орa Алв
Всё понятно, теперь каждый второй будет стоит 100 млн и выше
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
в челси в пару к энцо было бы идеально, жаль контракт еще до 24ого, если бы переходил бесплатно - было бы понятно что пойдет к синим, а так - только если лавочку с рабскими контрактами не прикроют
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KeriLLo
Сомневаюсь, что при контракте до июня 24 года он уйдёт за такую цену.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Panther Black
Ответ 2vdhrvmmzf
Челси возьмёт за 150 получается
Так как у Челси денги не заканчиваются
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2vdhrvmmzf
Челси возьмёт за 150 получается
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Panther Black
Думаю подойдет Арсеналу, не думаю в Ман Ю сто то сделает
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий