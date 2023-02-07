«Вест Хэм» запросит 120 млн фунтов и бонусы за Райса. Его хотят «МЮ», «Челси» и «Арсенал» (Talk Sport)

Стало известно, сколько «Вест Хэм» хочет получить за полузащитника .

Как утверждает Talk Sport, лондонский клуб намерен получить за игрока 120 млн фунтов и бонусы.

Прошлым летом « » предложил 100 млн фунтов за Райса, но получил отказ от «Вест Хэма». «МЮ» сохраняет интерес к англичанину. Также подписать его хотят « » и « ».

В этом сезоне у 24-летнего опорника 1 гол и 3 результативные передачи в 27 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах.

Полную статистику капитана « » можно найти здесь.