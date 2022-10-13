Сон Хын Мин признан игроком недели в ЛЧ, а его гол «Айнтрахту» – лучшим в 4-м туре

Лучшим игроком этой недели в Лиге чемпионов стал хавбек Сон Хын Мин.

В 4-м туре группового этапа полузащитник забил два гола «Айнтрахту» (3:2). Второй его мяч, забитый с лета на 36-й минуте, также признан лучшим в турнире на этой неделе.

На звание футболиста недели также претендовали вратарь «Брюгге» Симон Миньоле, хавбек «Маккаби» Омер Ацили и форвард .

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