Кавазашвили о России на чемпионате CAFA: «Карпин достоин выиграть свой первый тренерский трофей вместе со сборной. Это будет историческое событие»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Анзор Кавазашвили Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Анзор Кавазашвили считает чемпионат CAFA шансом для Валерия Карпина взять трофей. 

Ранее стало известно, что сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Турнир состоится в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.

На нем также сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.

«Кто-то говорит, что Карпин – плохой тренер, потому что у него нет ни одного трофея. Категорически с этим не согласен. У каждого свой путь. И Карпин работой в сборной доказал всем критикам, что он нормальный специалист. Мы были в одном шаге от чемпионата мира.

Турнир, который намечается летом у сборной России с азиатскими странами – отличный шанс для Карпина завоевать трофей. Он достоин выиграть свой первый тренерский трофей вместе со сборной России. Команды там все нам по силам.

Это будет историческое событие для Карпина и для сборной», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?

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22 комментария

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Konstantin Zorin
Ответ Zenith forever
Для сборной выиграть такой турнир это примерно тоже самое, что для Спартака выиграть Кап де Соль. Уважения никакого, а насмешки на долгие годы.
Считаешь, что нужно отказаться от этого турнира?
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Лёха Жданчик
Можно еще с параолимпийской сборной по футзалу сыграть....
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Лёха Жданчик
Обыграть сб Афганистана в финале это действительно исторически)) исторически потерянное время для всех))
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Bot Vinnik
Историческими для Валеры уже стали ничьи с фаворитами чемпионата CAFA
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LLiriKK
Достоин? Что же он такого сделал, чтобы стать достойным? «Поставил» самую убогую игру за всю постсоветскую эпоху?
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Игорь Васильев
Ответ IlyaGrain
Вообще не понятно зачем это надо? Можно подумать Россия всегда играла на ЧМ и ЧЕ🤷🏻‍♂️ это похоже на страдания условного «Урала» из-за отсутствия еврокубков !
Чтобы сыграть матчи, имеющие хоть какое-то турнирное значение
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Кино Музыка
Тренеры, настаивающие на диетах, редко что-то выигрывают.
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Leonid73
Очередной перл от Кавазашвили, - «в шаге от чемпионата мира» в качестве персонального тренерского «достижения». Да и вообще - о его жажде и пожелании трофея в подобном турнире. Ну сколько можно публиковать чудачества добротного игрока в прошлом, но абсолютно не попадающего в реальность настоящего? Давайте уважать заслуги и возраст, не ставя его в дурацкое положение!
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Фут.Боль
Ответ BARCA_10
Интересно если Россия его не выиграет, какой хаос будет тут от экспертов а-ля Кавазашвили
Никакого не будет. Скажут, что турнир товарищеский.
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притвиц
Ответ BARCA_10
Интересно если Россия его не выиграет, какой хаос будет тут от экспертов а-ля Кавазашвили
А что тут интересного, думаю сборная этот турнир и не выиграет, год не иметь игровой практики, с чего бы победе взяться, а увидеть свое реальное место в мировом футболе необходимо.
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angry horse
Пускай врачи в палате ему расскажут про сборную Ирана, например😎
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притвиц
Ответ IlyaGrain
Вообще не понятно зачем это надо? Можно подумать Россия всегда играла на ЧМ и ЧЕ🤷🏻‍♂️ это похоже на страдания условного «Урала» из-за отсутствия еврокубков !
Думаете будет лучше если сборная вообще играть не будет.
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притвиц
Ответ Zenith forever
Для сборной выиграть такой турнир это примерно тоже самое, что для Спартака выиграть Кап де Соль. Уважения никакого, а насмешки на долгие годы.
Спартак в отличии от сборной такие турниры выигрывал, а то, что выиграет сборная- не факт, а насчет насмешки- плевать пусть смеются, зато сборная сыграет не товарищеско-бесмотивационные матчи.
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blaugrano
Ситуация безнадёжная: выиграют - все будут смеяться, проиграют - то же самое.
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мяу
Все на Никольскую!
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притвиц
Ответ rodman01
Еще Романцев говорил своему игроку из Узбекистана, что лучше быть 2,3-10 в Спартаке(гегемоне в России на тот момент), чем первым парнем не деревне (чемпионате Узбекистана). Мы будем играть в чемпионате деревни, господа...
А что лучше смирно сидеть на лавке и ждать пока позовут в европу, так ведь не позовут.
+1
-1
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rodman01
Еще Романцев говорил своему игроку из Узбекистана, что лучше быть 2,3-10 в Спартаке(гегемоне в России на тот момент), чем первым парнем не деревне (чемпионате Узбекистана). Мы будем играть в чемпионате деревни, господа...
0
-1
-1
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Zenith forever
Для сборной выиграть такой турнир это примерно тоже самое, что для Спартака выиграть Кап де Соль. Уважения никакого, а насмешки на долгие годы.
+7
0
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Матвей Суицидин
у Карпина уже есть Копа Дель Соль со Спартаком, будет и со сборной
+15
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avcgloronalduMU
да уж
0
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IlyaGrain
Вообще не понятно зачем это надо? Можно подумать Россия всегда играла на ЧМ и ЧЕ🤷🏻‍♂️ это похоже на страдания условного «Урала» из-за отсутствия еврокубков !
0
-2
-2
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BARCA_10
Интересно если Россия его не выиграет, какой хаос будет тут от экспертов а-ля Кавазашвили
+3
-1
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