Кавазашвили о России на чемпионате CAFA: «Карпин достоин выиграть свой первый тренерский трофей вместе со сборной. Это будет историческое событие»
Анзор Кавазашвили считает чемпионат CAFA шансом для Валерия Карпина взять трофей.
Ранее стало известно, что сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Турнир состоится в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
На нем также сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.
«Кто-то говорит, что Карпин – плохой тренер, потому что у него нет ни одного трофея. Категорически с этим не согласен. У каждого свой путь. И Карпин работой в сборной доказал всем критикам, что он нормальный специалист. Мы были в одном шаге от чемпионата мира.
Турнир, который намечается летом у сборной России с азиатскими странами – отличный шанс для Карпина завоевать трофей. Он достоин выиграть свой первый тренерский трофей вместе со сборной России. Команды там все нам по силам.
Это будет историческое событие для Карпина и для сборной», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.
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