Кавазашвили о России на чемпионате CAFA: «Карпин достоин выиграть свой первый тренерский трофей вместе со сборной. Это будет историческое событие»

считает чемпионат CAFA шансом для взять трофей.

Ранее стало известно, что сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Турнир состоится в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.

На нем также сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.

«Кто-то говорит, что Карпин – плохой тренер, потому что у него нет ни одного трофея. Категорически с этим не согласен. У каждого свой путь. И Карпин работой в сборной доказал всем критикам, что он нормальный специалист. Мы были в одном шаге от чемпионата мира.

Турнир, который намечается летом у сборной России с азиатскими странами – отличный шанс для Карпина завоевать трофей. Он достоин выиграть свой первый тренерский трофей вместе со сборной России. Команды там все нам по силам.

Это будет историческое событие для Карпина и для сборной», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас