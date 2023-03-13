«МЮ» не будет обжаловать дисквалификацию Каземиро. Он пропустит 4 матча
«Манчестер Юнайтед» не будет обжаловать дисквалификацию Каземиро.
Напомним, полузащитник манкунианцев был удален с поля в матче против «Саутгемптона» в 27-м туре АПЛ (0:0). Бразилец был дисквалифицирован на 4 игры, поскольку получил красную карточку второй раз за сезон.
«Манчестер Юнайтед» принял решение не обжаловать дисквалификацию хавбека. Он пропустит игру с «Фулхэмом» в Кубке Англии и матчи против «Ньюкасла», «Брентфорда» и «Эвертона» в АПЛ.
С подробной статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Не позорься, 🤡
Дальше можно не читать)))
Бедный, на костылях
Как он еще тайм добегал
А потом на второй вышел....
И это без топового опорника))))
Теоретически можно конечно из четверки вылететь,но конкуренты ТТХ и Ньюкасл мягко говоря не блещут + МЮ уже не играть с Сити,Арсеналом,Ливерпулем