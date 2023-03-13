«МЮ» не будет обжаловать дисквалификацию Каземиро. Он пропустит 4 матча

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия дисквалификации Каземиро Футбол

«Манчестер Юнайтед» не будет обжаловать дисквалификацию Каземиро.

Напомним, полузащитник манкунианцев был удален с поля в матче против «Саутгемптона» в 27-м туре АПЛ (0:0). Бразилец был дисквалифицирован на 4 игры, поскольку получил красную карточку второй раз за сезон. 

«Манчестер Юнайтед» принял решение не обжаловать дисквалификацию хавбека. Он пропустит игру с «Фулхэмом» в Кубке Англии и матчи против «Ньюкасла», «Брентфорда» и «Эвертона» в АПЛ.

С подробной статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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43 комментария

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Дамир Докшукин
Ответ Radik_2.0
Забитцер и Мактомини, ваш выход, что уж
С забитцером что-то случилось. Хз будет ли он играть
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everythingiknow00
Ответ QWertY
Казу надо уже понять, что в АПЛ нет ручных судеек Реала, которым было пофиг на такие подкаты. Здесь совсем по другому
А что за сборную не получал? Тоже Перес купил?😁
Не позорься, 🤡
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ZamoRano
Я рад, что Реал продал маню этого гопника, скоро ещё и винисиуса толкнем, будет заменой Погба 🤣🤣💪
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Alexander Yavriantz
Ответ FanLFC
Так там и нечего обжаловать. Чистая красная. Хоть и многочисленные глоры МЮ подняли вой в интернете, но никто из МЮ не отрицал того, что фол на прямую КК.
Можно было апеллировать к тому, что в таких же и более худших случаях показывали максимум жёлтую, причём днём ранее в одном из таких случаев тот же самый арбитр не дал красную. Это вообще нонсенс. После этого решения МЮ нет никакого оптимизма на позитивные подвижки в английском судействе. Причём не только МЮ от их убогости страдает, но и многие другие клубы.
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BARCLAYS
Ответ Leo
Если кто не в курсе, у Каземиро за 9(!) сезонов в Реале ни одной прямой красной карточки в Ла Лиге. К слову об отношении судей к некоторым футболистам Мадрида.
В Мадриде не футбол а гуляние по Парку как говорит мой Друг сравнил Х у й с Трамвайной Ручкой
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CoTTo
что там обжаловать)))
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Leo
Если кто не в курсе, у Каземиро за 9(!) сезонов в Реале ни одной прямой красной карточки в Ла Лиге. К слову об отношении судей к некоторым футболистам Мадрида.
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El Fenomeno 9️⃣
Вот и закончилась маню. Сейчас опять в подвал свалится за 4 матча
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Zidan GOAT
Ответ Футбол_это_жизнь
Потому что нарушение 100% Как бы не пытались его защитить?! Каземиро привык, что в Ла Лиге судьи закрывают глаза на такие подкаты.
А он разве играл за Барселону ?
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JBa
Ответ placide
судьи в апл похлеще в рпл
русский язык покинул чат
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Мурад Мурадов
Ответ Arima Baki
как можно за пару недель с участника чемпионской гонки превратиться в участника гонки за топ 4
это же АПЛ братец
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Iuasanotu
Ответ Eden Hazard
Что там оспаривать? На стоп-кадре две ноги Каземиро летят в соперника, соперник после игры со стадиона на костылях вышел. Как это в принципе оспорить можно?
>На стоп-кадре
Дальше можно не читать)))
Бедный, на костылях
Как он еще тайм добегал
А потом на второй вышел....
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<~Inter~>
Ответ therealgreenman
Спорное конечно удаление, ведь сам судья находился рядом и изначально оценил этот фол на желтую, а потом после вмешательства вар углядели, что после изначального касания мяча нога проскользнула в ногу соперника и как сказал тут один товарищ «он ему чуть ногу не сломал» хотя там и близко такого не было, но каждый видит, что он хочет видеть…
Если читать мнение судей, а не журналистов то большинство склоняются к удалению по последним рекомендациям
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ispomca
по правилам это КК, ну или по крайней мере на усмотрение судьи, так что тут вопросов нет.. но возникает вопрос другой плоскости - объективно ли составлены правила.. тут надо разбираться.. слишком много вопросов к судейству почти в каждом матче.. первая красная Каза вообще непонятная была
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Iuasanotu
Ответ romaroman26
Какой участник. Трофей и топ 4 в первый сезон тен хаага уже великий результат. Ни Клопп ни Пеп ни Артета тем более в первый свой сезон и мечтать о таком не могли
Рыбак в первый полноценный сезон стал третьим)))
И это без топового опорника))))
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Eden Hazard
Ответ therealgreenman
Спорное конечно удаление, ведь сам судья находился рядом и изначально оценил этот фол на желтую, а потом после вмешательства вар углядели, что после изначального касания мяча нога проскользнула в ногу соперника и как сказал тут один товарищ «он ему чуть ногу не сломал» хотя там и близко такого не было, но каждый видит, что он хочет видеть…
ВАР зафиксировал вторую ногу. Будь она на земле, жёлтая и осталась бы.
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Алексей Иванов
А смысл обжаловать? будет в ЛЕ играть и немного отдохнет,объективно из топ 4 МЮ не вылетит,и в топ 2 не попадет,у них решается 3 или 4 место
Теоретически можно конечно из четверки вылететь,но конкуренты ТТХ и Ньюкасл мягко говоря не блещут + МЮ уже не играть с Сити,Арсеналом,Ливерпулем
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TiGra
Так-то красная, ок. Но какого хрена этот же арбитр на ВАР днем ранее во время аналогичного фола Лестера ничего не сделал?
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Eden Hazard
Ответ Iuasanotu
АХАХАХАХААХАХ Какие же дилетанты сидят в МЮ Ну ладно, не хотите оспаривать, потеряете очки во всех матчах)))
Что там оспаривать? На стоп-кадре две ноги Каземиро летят в соперника, соперник после игры со стадиона на костылях вышел. Как это в принципе оспорить можно?
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FC.Barcelona
А в Реале была хоть одна красная? Всегда был грязным игроком, но часто не получал карточки
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Joker17
Ответ Arima Baki
как можно за пару недель с участника чемпионской гонки превратиться в участника гонки за топ 4
МЮ в этом сезоне никогда не был участником чемпионской гонки. На фоне пикового Арсенала и опытного Сити МЮ только строит команду. Попасть в ЛЧ всегда было основной целью
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romaroman26
Ответ Arima Baki
как можно за пару недель с участника чемпионской гонки превратиться в участника гонки за топ 4
Какой участник. Трофей и топ 4 в первый сезон тен хаага уже великий результат. Ни Клопп ни Пеп ни Артета тем более в первый свой сезон и мечтать о таком не могли
+10
-2
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FortMinor
Ответ FanLFC
Так там и нечего обжаловать. Чистая красная. Хоть и многочисленные глоры МЮ подняли вой в интернете, но никто из МЮ не отрицал того, что фол на прямую КК.
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+3
-14
-11
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QWertY
Казу надо уже понять, что в АПЛ нет ручных судеек Реала, которым было пофиг на такие подкаты. Здесь совсем по другому
+35
-27
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Radik_2.0
Забитцер и Мактомини, ваш выход, что уж
+1
0
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