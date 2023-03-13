«МЮ» не будет обжаловать дисквалификацию Каземиро. Он пропустит 4 матча

«Манчестер Юнайтед» не будет обжаловать дисквалификацию .

Напомним, полузащитник манкунианцев был удален с поля в матче против «Саутгемптона» в 27-м туре АПЛ (0:0). Бразилец был дисквалифицирован на 4 игры, поскольку получил красную карточку второй раз за сезон.

« » принял решение не обжаловать дисквалификацию хавбека. Он пропустит игру с «Фулхэмом» в Кубке Англии и матчи против «Ньюкасла», «Брентфорда» и «Эвертона» в .

С подробной статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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