Тен Хаг об удалении Каземиро и бездействии ВАР: «Игроки больше не понимают подхода судей. Мы видим непоследовательность»

раскритиковал судей после матча « » с « » (0:0).

В первом тайме главный арбитр удалил хавбека манкунианцев , а затем не стал смотреть видеоповтор в двух спорных ситуациях в штрафной «Саутгемптона».

«Я думаю, что мы видим непоследовательность. Игроки больше не понимают подхода судей.

На этих выходных мы видели, как в матче «Лестера» с «Челси» ВАР не стал вмешиваться. Сегодня было два момента с возможным пенальти, и он снова не вмешивался. Особенно это касается первого эпизода, когда была явная игра рукой [в исполнении Белла-Кочапа]. Так какой же подход?

Непоследовательность проявляется и в другом. В начале сезона судьи занимали такую позицию: «Это АПЛ, мы ожидаем борьбу и интенсивную игру».

Каземиро в европейских лигах провел свыше 500 матчей и ни разу не получал прямой красной карточки. А в АПЛ у него их две. Он играет жестко, но в рамках правил. И в этом случае он не сделал ничего дурного, как и в первом, с «Пэлас». Все это очень спорно.

Все, кто разбирается в футболе, способны отличить действительно плохой фол от нормальной игры», – сказал тен Хаг.

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