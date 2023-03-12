Тен Хаг об удалении Каземиро и бездействии ВАР: «Игроки больше не понимают подхода судей. Мы видим непоследовательность»
Эрик тен Хаг раскритиковал судей после матча «Манчестер Юнайтед» с «Саутгемптоном» (0:0).
В первом тайме главный арбитр Энтони Тэйлор удалил хавбека манкунианцев Каземиро, а затем не стал смотреть видеоповтор в двух спорных ситуациях в штрафной «Саутгемптона».
«Я думаю, что мы видим непоследовательность. Игроки больше не понимают подхода судей.
На этих выходных мы видели, как в матче «Лестера» с «Челси» ВАР не стал вмешиваться. Сегодня было два момента с возможным пенальти, и он снова не вмешивался. Особенно это касается первого эпизода, когда была явная игра рукой [в исполнении Белла-Кочапа]. Так какой же подход?
Непоследовательность проявляется и в другом. В начале сезона судьи занимали такую позицию: «Это АПЛ, мы ожидаем борьбу и интенсивную игру».
Каземиро в европейских лигах провел свыше 500 матчей и ни разу не получал прямой красной карточки. А в АПЛ у него их две. Он играет жестко, но в рамках правил. И в этом случае он не сделал ничего дурного, как и в первом, с «Пэлас». Все это очень спорно.
Все, кто разбирается в футболе, способны отличить действительно плохой фол от нормальной игры», – сказал тен Хаг.
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К чему это все? Прецедентов в избежании наказания при нарушениях быть не может (если в другой игре было можно, то и в нашей будет норм). Что за необоснованная, мягко говоря, претензия Тен Хага?
Насчёт возможных пенальти не знаю, честно, игру не смотрел, но момент с удалением Каземиро посмотрел в записи: чистейшее удаление.