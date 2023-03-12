Тен Хаг об удалении Каземиро и бездействии ВАР: «Игроки больше не понимают подхода судей. Мы видим непоследовательность»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Саутгемптон Энтони Тэйлор Каземиро видеоповторы Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг раскритиковал судей после матча «Манчестер Юнайтед» с «Саутгемптоном» (0:0).

В первом тайме главный арбитр Энтони Тэйлор удалил хавбека манкунианцев Каземиро, а затем не стал смотреть видеоповтор в двух спорных ситуациях в штрафной «Саутгемптона».

«Я думаю, что мы видим непоследовательность. Игроки больше не понимают подхода судей.

На этих выходных мы видели, как в матче «Лестера» с «Челси» ВАР не стал вмешиваться. Сегодня было два момента с возможным пенальти, и он снова не вмешивался. Особенно это касается первого эпизода, когда была явная игра рукой [в исполнении Белла-Кочапа]. Так какой же подход?

Непоследовательность проявляется и в другом. В начале сезона судьи занимали такую позицию: «Это АПЛ, мы ожидаем борьбу и интенсивную игру».

Каземиро в европейских лигах провел свыше 500 матчей и ни разу не получал прямой красной карточки. А в АПЛ у него их две. Он играет жестко, но в рамках правил. И в этом случае он не сделал ничего дурного, как и в первом, с «Пэлас». Все это очень спорно.

Все, кто разбирается в футболе, способны отличить действительно плохой фол от нормальной игры», – сказал тен Хаг.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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24 комментария

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Владимир Туаев
Честно говоря я не понимаю почему судей нельзя привлекать к уголовной ответственности, это же коррупция в конце концов... есть правило, человек смотрит на экран и не видит нарушения- это либо отсутствие должной квалификации и он не должен больше работать либо предвзятость и это статья УК...
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TrueGooner
Если за подобный подкат не удалили в матче Лестера и Челси, это не значит, такое прокатит и в этой игре. Это как постоянно надеяться на то что, засчитают гол, забитый из офсайда, так как засчитали гол Брентфорда Арсеналу или гол МЮ в ворота Сити.

К чему это все? Прецедентов в избежании наказания при нарушениях быть не может (если в другой игре было можно, то и в нашей будет норм). Что за необоснованная, мягко говоря, претензия Тен Хага?

Насчёт возможных пенальти не знаю, честно, игру не смотрел, но момент с удалением Каземиро посмотрел в записи: чистейшее удаление.
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Direct free kick
Ответ Dm Kznts
вот спартах без проблем со святыми разобрался бы с пол ноги ))
Спартак выиграл у судей вчера против Факела. Главный клуб России!
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Lavinka
Точно подметил Хаг - непоследовательность в решениях судей .
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Dm Kznts
Ответ Direct free kick
Не обыграть вылетающий фарм порта - стыдно, даже в 8 обязаны
вот спартах без проблем со святыми разобрался бы с пол ноги ))
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Direct free kick
Ответ Любезный Коссутий
МЮ должен опротестовать КК, и требовать отмены дисквалификации. не знаю, можно потребовать, чтобы Тэйлор больше не назначался на матчи МЮ. ибо он сегодня НАПРЯМУЮ повлиял на результат, и будь там кто-то помастеровитее Сотона, МЮ вполне мог проиграть.
Не обыграть вылетающий фарм порта - стыдно, даже в 8 обязаны
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Бритые_ноги_Неймара
Ответ TheBestCapper
Сыграл в мяч, потом по инерции попал в ногу шипами. Обычно это трактуется, как игра в мяч.
Уже давно правила изменены и уже даже если ты играешь в мяч, нет гарантии что это не фол. Все зависит от грубости контакта и решается на усмотрение судьи.
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Бритые_ноги_Неймара
Ответ Алексей Фирстов
Арсенал тоже постоянно страдает в этом сезоне от судей! То линию забыли проверить, то по два пенальти за игру рукой не ставят. Зато М Сити часто пенальти бьёт - совпадение???
Как раз таки Арсенал в этом сезоне хорошо так тащат судьи. Арсенал в этом сезоне нереально хорош, но и судьи также помогают и не надо тут лапшу всем вешать.
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p
Ответ Алексей Фирстов
Арсенал тоже постоянно страдает в этом сезоне от судей! То линию забыли проверить, то по два пенальти за игру рукой не ставят. Зато М Сити часто пенальти бьёт - совпадение???
Не любят красных в АПЛ, только голубых(
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Direct free kick
Как же противно нытьё этого лицемера. Чемодан-вокзал-неустойка-улица красных фонаре
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Диер Ташкент
Ответ CyberUnited
Марринера тоже, который сидел сегодня на вар и удалил Каза в матче с кристал пэлас
Марринер и Тэйлор это два самые отбитые клоуны - судьи, кто какой год против МЮ постоянно чудят
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Mekanych Red Devil
Ответ CyberUnited
Марринера тоже, который сидел сегодня на вар и удалил Каза в матче с кристал пэлас
И именно Марринер был вчера на ВАРе на матче Лестер-Челси и там куда более очевидный удар и красная была на Феликсе вроде. Ну не может просто ошибаться человек все время против одной команды, ну очевидно же. Даже в том матче с Пэлас, где Казу дали кк. Почему не удалили Аю, который также прихватил за шею игрока МЮ? А там был и такой эпизод.
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rcbkz6mrtd
Тен Хан дело говорит. Судьи во всех чемпионатах чудят. А когда их ошибки влияют на результат особенно не приятно!
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TheBestCapper
Сыграл в мяч, потом по инерции попал в ногу шипами. Обычно это трактуется, как игра в мяч.
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Андрей Ференец
А ведь когда снесли Гарначо, по логике было аналогично ситуации с Кази. Игра в мяч, а потом заламывание ног.
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SCHOKKKK
У этой лиги есть все что нужно, кроме вменяемого судейского корпуса
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CyberUnited
Ответ Любезный Коссутий
МЮ должен опротестовать КК, и требовать отмены дисквалификации. не знаю, можно потребовать, чтобы Тэйлор больше не назначался на матчи МЮ. ибо он сегодня НАПРЯМУЮ повлиял на результат, и будь там кто-то помастеровитее Сотона, МЮ вполне мог проиграть.
Марринера тоже, который сидел сегодня на вар и удалил Каза в матче с кристал пэлас
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Любезный Коссутий
Ответ llolishe
Глоры МЮ переоценили Тен Хога раз он 20 команду АПЛ не может обыграть Где в футболе правило что если у тебя 10 игроков ты не должен дальше стараться идти в атаки и забивать голы?
Где в футболе правило, что за волейбол в своей штрафной, не ставится пенальти?
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Любезный Коссутий
МЮ должен опротестовать КК, и требовать отмены дисквалификации. не знаю, можно потребовать, чтобы Тэйлор больше не назначался на матчи МЮ. ибо он сегодня НАПРЯМУЮ повлиял на результат, и будь там кто-то помастеровитее Сотона, МЮ вполне мог проиграть.
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Анвар Масимов
это тебе не в Пересовской лиге ломать всех . тут честно надо играть . а то привык этот костолом беспределить
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Vantelman
Ответ Алексей Фирстов
Арсенал тоже постоянно страдает в этом сезоне от судей! То линию забыли проверить, то по два пенальти за игру рукой не ставят. Зато М Сити часто пенальти бьёт - совпадение???
Не думаю
+7
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llolishe
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-11
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Алексей Фирстов
Арсенал тоже постоянно страдает в этом сезоне от судей! То линию забыли проверить, то по два пенальти за игру рукой не ставят. Зато М Сити часто пенальти бьёт - совпадение???
+32
-10
+22
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Бекзат Акебасов
мю которые жалуются на судейство. Звучит как анекдот
+2
-9
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