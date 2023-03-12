Тен Хаг о 0:0 с «Саутгемптоном»: «Судья повлиял на игру. «МЮ» должен был бить пенальти, не знаю, почему ВАР не вмешался. У Каземиро не было красных за 500 игр в Европе, а в АПЛ – уже 2»
Эрик тен Хаг недоволен удалением Каземиро в матче «Манчестер Юнайтед» с «Саутгемптоном».
Арбитр Энтони Тэйлор показал хавбеку красную карточку за подкат в борьбе за мяч с полузащитником Карлосом Алькарасом на 34-й минуте матча 27-го тура АПЛ. Теперь бразилец получит 4-матчевую дисквалификацию, так как заработал второе удаление в сезоне.
«Мои поздравления команде, она проявила крепость характера при столь продолжительной игре вдесятером. Игроки были достаточно сильны физически и психологически для того, чтобы набрать очко.
«Манчестер Юнайтед» должен был исполнять пенальти (имеется в виду либо падение Бруну Фернандеша после подката Уокера-Питерса, либо возможная игра рукой Белла-Кочапа в 1-м тайме – Sports.ru), никаких сомнений. Я не знаю, почему ВАР не вмешался.
Каземиро провел в Европе больше 500 матчей и ни разу не получал красную карточку. Теперь у него их две в АПЛ.
Его отсутствие – это не проблема, мы разберемся. Но судья повлиял на игру», – заявил главный тренер «МЮ» в эфире Sky Sports.
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Особенно на ВАР, Андре Маринер. Он вчера также на ВАР на матче Челси и Лестера работал. Очень схожий момент с прямыми шипами после игры в мяч со стороны Лестера пропустил вообще в легкую.
Я такого хренового судейства по отношению к МЮ на протяжении целого сезона вообще не помню. Всегда качели, в обе стороны. В этом только с Сити момент четко проходит, дальше 90% спорных моментов в пользу соперников.
Голы с метровых оффсайдов, которые видел весь мир сами себя покупали и ЗМ Модрича, который должен был взять Роналду тоже сам себя купил!
МЮ с минус одним игроком ничья
Ну да, между этими двумя явлений никакой разницы