Тен Хаг о 0:0 с «Саутгемптоном»: «Судья повлиял на игру. «МЮ» должен был бить пенальти, не знаю, почему ВАР не вмешался. У Каземиро не было красных за 500 игр в Европе, а в АПЛ – уже 2»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Саутгемптон Энтони Тэйлор Каземиро видеоповторы Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг недоволен удалением Каземиро в матче «Манчестер Юнайтед» с «Саутгемптоном».

Арбитр Энтони Тэйлор показал хавбеку красную карточку за подкат в борьбе за мяч с полузащитником Карлосом Алькарасом на 34-й минуте матча 27-го тура АПЛ. Теперь бразилец получит 4-матчевую дисквалификацию, так как заработал второе удаление в сезоне.

«Мои поздравления команде, она проявила крепость характера при столь продолжительной игре вдесятером. Игроки были достаточно сильны физически и психологически для того, чтобы набрать очко.

«Манчестер Юнайтед» должен был исполнять пенальти (имеется в виду либо падение Бруну Фернандеша после подката Уокера-Питерса, либо возможная игра рукой Белла-Кочапа в 1-м тайме – Sports.ru), никаких сомнений. Я не знаю, почему ВАР не вмешался.

Каземиро провел в Европе больше 500 матчей и ни разу не получал красную карточку. Теперь у него их две в АПЛ.

Его отсутствие – это не проблема, мы разберемся. Но судья повлиял на игру», – заявил главный тренер «МЮ» в эфире Sky Sports.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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96 комментариев

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Алексей Фирстов
МЮ слабее Арсенала!
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Биограф Венгера
Ответ Barca_mania
Тен Хаг сам того не понимая спалил мадридский кабинет:)
Очень иронично учитывая что МЮ подмял под себя весь судейский комитет АПЛ
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kanachess88
Ответ Barca_mania
Тен Хаг сам того не понимая спалил мадридский кабинет:)
Судьялона кабинет официально ! Ждем признание Эвребе и ему подобных!!
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Даша
Ответ Barca_mania
Тен Хаг сам того не понимая спалил мадридский кабинет:)
Главное, чтобы каталонский кабинет никто не палил:) ах да, извините 🤭
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CyberUnited
Клоун (Андре Марринер), который удалил Каземиро в матче с Кристал Пэлас сегодня сидел на ВАР
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MU RD2
Ответ red hikkikomori
что Каземиро не получал карточки ни разу до АПЛ такой себе аргумент, всем понятно почему он не получал раньше
Неважно что раньше. Но сегодня это точнл не была красной. Желтая? Да, без сомнений. Но не красная. Ну и в моменте с рукой пенальти 100процентный. Такое конечно бывает в футболе. Надо просто попробовать аппелировать и двигаться дальше
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Alexshara
если КК формально показали правильно, нарушение было и грубое, возможно ЖК было бы достаточно, то рука была точно , это пенальти, почему не поставили хз
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гель кристины
Ну извините, Абонемент Переса в АПЛ не работает
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Barca_mania
Тен Хаг сам того не понимая спалил мадридский кабинет:)
Спалилась только ваша бэчека😂
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Максим Новиков
Ооо нытье пошло от тен Хага. Вот уж не думал, что он подобным будет заниматься. Что мешало МЮ до удаления Каземиро сделать результат против абсолютно худшей команды чемпионата и забить хотя бы гол? К слову Арсенал к этому времени уже два забил в матче против крепкого Фулхема
Чел его удалили в первом тайме, в АПЛ худших нет даже вишни продырявили портовик. Какой матч уже судья беспределит у всех есть предел терпения, очередные очки минуснул судья. Сам повтор открой нет там фола на красную, судья любит мужчин
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TiGra
Судья конченный(
Особенно на ВАР, Андре Маринер. Он вчера также на ВАР на матче Челси и Лестера работал. Очень схожий момент с прямыми шипами после игры в мяч со стороны Лестера пропустил вообще в легкую.
Я такого хренового судейства по отношению к МЮ на протяжении целого сезона вообще не помню. Всегда качели, в обе стороны. В этом только с Сити момент четко проходит, дальше 90% спорных моментов в пользу соперников.
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Любезный Коссутий
Ответ #SharkTeam
ну тогда был ваш день
ну и сегодня неплохой день. парни выстояли, играя вдесятером против двенадцати.
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Dimashay
Ответ Любезный Коссутий
и на Рэшфорде был пенальти, и потом уже, когда момент был давно заигран, показали ракурс, с которого был виден контакт. Рэшфорд не нырял, хотя с начальных ракурсов, складывалось обратное впечатление
ну там не прям железный, скорее на решение судьи
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Гегенпрессинг Рангника
Позорище, а не судейство. Левая красная, опять МЮ топят как и весь сезон, очков 10 минимум лишили, а вспоминают только матч с Сити где единственный раз за полгода помогли МЮ
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#SharkTeam
Ответ Любезный Коссутий
а вылететь в кубке от 20-й команды не позорно было?
ну тогда был ваш день
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siragh@yandex.ru
Очень грубую ошибку допустил сказав,что отсутствие Казе для него не проблема.Отсутствие Казе проблема,пример тому Реал,который вторым идет в Ла Лиге..Нельзя так обесценивать классную работу других профессионалов
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Любезный Коссутий
Ответ Dimashay
Ну, тем более. На Бруну пенальти не было точно, там желтая за симуляцию. На Рэшфорде при желании мог поставить, мог не поставить. За руку 100% пенальти был
и на Рэшфорде был пенальти, и потом уже, когда момент был давно заигран, показали ракурс, с которого был виден контакт. Рэшфорд не нырял, хотя с начальных ракурсов, складывалось обратное впечатление
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Максим Новиков
Ооо нытье пошло от тен Хага. Вот уж не думал, что он подобным будет заниматься. Что мешало МЮ до удаления Каземиро сделать результат против абсолютно худшей команды чемпионата и забить хотя бы гол? К слову Арсенал к этому времени уже два забил в матче против крепкого Фулхема
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Muhammad Juraev
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Опять Перес все купил?
Нет конечно!
Голы с метровых оффсайдов, которые видел весь мир сами себя покупали и ЗМ Модрича, который должен был взять Роналду тоже сам себя купил!
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Muhammad Juraev
Ответ Alex Rhea
Вегорст 8 игр 0+1, играет полные матчи, любимчик физрука, выполняет там какую-то "полезную работу на команду" якобы)) и стоило гнобить Роналду вот ради этого?))
Сколько там у пеналду за 10 игр в апл по гол+пас?)
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Диер Ташкент
Ответ Ansu Fati
Болелы МЮ вчера поспешили весь вечер засорять ветки Ливерпуля, шутили, говорили что-то там про карму и последнюю команду АПЛ))
Ливерпуль с полным составом поражение.
МЮ с минус одним игроком ничья
Ну да, между этими двумя явлений никакой разницы
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Любезный Коссутий
Ответ #SharkTeam
Так забавно наблюдать как мюшные и ливерные меряются чей их позор против 20-й команды лиги больше или меньше
а вылететь в кубке от 20-й команды не позорно было?
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Dimashay
Ответ Любезный Коссутий
игрок Сотона опирался на правую руку, а мяч ему попал в левую, которая не была опорной
Ну, тем более. На Бруну пенальти не было точно, там желтая за симуляцию. На Рэшфорде при желании мог поставить, мог не поставить. За руку 100% пенальти был
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Mamontilo
Ответ Лёха Жданчик
ТенХаг: Мы разберемся с отсутствием Каземиро.... Эммм нет....до этого не справлялись без Каземиро.. Мактоминай даже 10% не заменит Казе
Ну как-то он должен сменщиков мотивировать, нет?
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Darth_Malice
Ответ Любезный Коссутий
игрок Сотона опирался на правую руку, а мяч ему попал в левую, которая не была опорной
если б он ей не дёргал, то не попал бы
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