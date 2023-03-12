Тен Хаг о 0:0 с «Саутгемптоном»: «Судья повлиял на игру. «МЮ» должен был бить пенальти, не знаю, почему ВАР не вмешался. У Каземиро не было красных за 500 игр в Европе, а в АПЛ – уже 2»

недоволен удалением Каземиро в матче « » с « ».

Арбитр Энтони Тэйлор показал хавбеку красную карточку за подкат в борьбе за мяч с полузащитником Карлосом Алькарасом на 34-й минуте матча 27-го тура . Теперь бразилец получит 4-матчевую дисквалификацию, так как заработал второе удаление в сезоне.

«Мои поздравления команде, она проявила крепость характера при столь продолжительной игре вдесятером. Игроки были достаточно сильны физически и психологически для того, чтобы набрать очко.

«Манчестер Юнайтед» должен был исполнять пенальти (имеется в виду либо падение Бруну Фернандеша после подката Уокера-Питерса, либо возможная игра рукой Белла-Кочапа в 1-м тайме – Sports.ru), никаких сомнений. Я не знаю, почему ВАР не вмешался.

провел в Европе больше 500 матчей и ни разу не получал красную карточку. Теперь у него их две в АПЛ.

Его отсутствие – это не проблема, мы разберемся. Но судья повлиял на игру», – заявил главный тренер «МЮ» в эфире Sky Sports.

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