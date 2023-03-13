С Каземиро «МЮ» выигрывает 76% матчей, без него – 43%. Опорник дисквалифицирован на 4 игры

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Каземиро Футбол

«Манчестер Юнайтед» выигрывает лишь 43% матчей без Каземиро.

Напомним, хавбек манкунианцев получил прямую красную карточку за жесткий подкат против игрока «Саутгемптона» Карлоса Алькараса в матче 27-м тура АПЛ (0:0). Теперь он получит 4-матчевую дисквалификацию.

В текущем сезоне Каземиро принял участие в 37 матчах «МЮ» во всех турнирах. Клуб выиграл 76% этих игр, забивая в среднем 1,9 гола за матч, и пропуская 0,9 гола. Без бразильца в составе «Юнайтед» сыграл 7 матчей, победив в 43% из них. В этих играх команда Эрика тен Хага забивала и пропускала в среднем 1,7 гола за матч.

Подробную статистику 31-летнего полузащитника можно найти здесь.

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12 комментариев

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ledenec
ТОП-4 под угрозой
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Ussaev M
Каземиро опять с 6 места начнет
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MURA
Один лысый (Уэбб) тянул МЮ седого САФа, а нынешний лысый (Тэйлор) топит МЮ лысого ЭТХ.
0
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ QWertY
Его отсутствие не почувствовали при прошлой дискве. Может и сейчас не почувствуют
Будем в это надеется
0
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QWertY
Его отсутствие не почувствовали при прошлой дискве. Может и сейчас не почувствуют
0
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Iuasanotu
Каземиро собственно и есть та причина, по которой МЮ стал больше побеждать
7 Хаг тут вообще не при чем
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Dm Kznts
и как ЭТХ будет обходится без него?
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-2
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Sevuska
Стоит отметить , что даже в матче 7:0 против Ливерпуля он получил самую высокую оценку в том матче в МЮ , ну если это важно , конечно 😊
0
-2
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bostonKG
Без Каземиро Реал за полгода проиграл Ла Лигу
+17
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Фед
Ответ Иван Левин
Душат Маню
да что ж вам все душители мерещатся
+3
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DolJun
мактоминей, настало твое время)
+9
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Иван Левин
Душат Маню
+1
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