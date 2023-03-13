С Каземиро «МЮ» выигрывает 76% матчей, без него – 43%. Опорник дисквалифицирован на 4 игры

« » выигрывает лишь 43% матчей без Каземиро.

Напомним, хавбек манкунианцев получил прямую красную карточку за жесткий подкат против игрока «Саутгемптона» Карлоса Алькараса в матче 27-м тура (0:0). Теперь он получит 4-матчевую дисквалификацию.

В текущем сезоне Каземиро принял участие в 37 матчах «МЮ» во всех турнирах. Клуб выиграл 76% этих игр, забивая в среднем 1,9 гола за матч, и пропуская 0,9 гола. Без бразильца в составе «Юнайтед» сыграл 7 матчей, победив в 43% из них. В этих играх команда Эрика тен Хага забивала и пропускала в среднем 1,7 гола за матч.

Подробную статистику 31-летнего полузащитника можно найти здесь.

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