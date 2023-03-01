Восстановление Умярова идет не по плану. В «Спартаке» рассматривают вариант с операцией

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Наиль Умяров Футбол

Наилю Умярову может потребоваться операция.

В матче с «Крыльями Советов» 9 октября 2022 года полузащитник «Спартака» получил перелом плюсневой кости.

По данным «Чемпионата», восстановление Умярова идет не по плану. В медштабе «Спартака» рассматривают возможность операции, которая увеличит срок восстановления. Сообщается, что решение о необходимости операции будет принято в ближайшее время.

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8 комментариев

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sergspartak
здоровья, хороший игрок!
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Дмитрий Агалаков
Здоровья Наилю и не унывать, даже если будет операция и сроки восстановления увеличатся. Главное, чтобы полностью выздоровел и не было осложнений.
+4
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+4
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Alex Miheev
Ответ Ильдар Фарукшин
Здоровье
Оно нужно обязательно
+3
0
+3
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nif-naf
Да,жалко парня...
+1
0
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Владимир Молявин
Здоровья, Наиль!!! Поправляйся.
+6
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Spartakus1984
Летом нужно покупать опорника.А Умяров поправится по позже.
+1
-2
-1
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Виталий
Здоровья Наиль , ждём возвращения !
+19
0
+19
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Ильдар Фарукшин
Здоровье
+5
0
+5
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