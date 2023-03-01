Восстановление Умярова идет не по плану. В «Спартаке» рассматривают вариант с операцией

Наилю Умярову может потребоваться операция.

В матче с «Крыльями Советов» 9 октября 2022 года полузащитник « » получил перелом плюсневой кости.

По данным «Чемпионата», восстановление Умярова идет не по плану. В медштабе «Спартака» рассматривают возможность операции, которая увеличит срок восстановления. Сообщается, что решение о необходимости операции будет принято в ближайшее время.

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