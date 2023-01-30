Абаскаль о Мозесе: «Будет полноценно вовлечен в тренировочный процесс в ближайшие дни»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Виктор Мозес Квинси Промес Александр Селихов Кристофер Мартинс Перейра Наиль Умяров Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии травмированных игроков «Спартака».

— В [товарищеских] матчах мы не видели на поле Селихова, Умярова, Мартинса. Как скоро они будут готовы выйти на поле?

— В подобных ситуациях риск неоправдан, нужно делать все постепенно. Ребята только-только восстановились после травм. Они должны сами почувствовать, что готовы войти в ритм команды. Мы ждем, когда они смогут сыграть наравне с остальными. Торопиться нет смысла, это чревато травмами.

— Есть ли шанс, что Мозес сыграет в этом сезоне?

— Однозначно да. Мы его увидим! Он проходил период восстановления. Мы постоянно с ним общались, виделись в Лондоне. Не могу сказать, что он готов на сто процентов, но думаю, в ближайшие дни Мозес будет полноценно вовлечен в тренировочный процесс.

Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Мы работаем над тем, чтобы он был готов к возобновлению чемпионата. Будем работать постепенно.

— В какой форме сейчас Промес, который тренируется в Москве отдельно?

— Он профессионал. Наш штаб постоянно с ним на связи. Его работа и физическая нагрузка полностью соответствуют стандартам, которые получает команда в ОАЭ. Поначалу ему будет не хватать сыгранности, но это приобретается достаточно быстро. Тем более мы говорим о футболисте, который имел много практики в первой части сезона. Не думаю, что с этим будут проблемы, – сказал главный тренер «Спартака».

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3 комментария

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Федот Евграфович
Ответ Михаил Солдатенков
Мозес - безусловно, один из ключевых игроков "Спартака". Его возвращение состав точно поможет команде.
Да и не только Спартака! Игроков такого уровня в сегодняшней РПЛ можно на пальцах одной руки пересчитать.
Несомненно ждём его возвращения на поле!
+4
0
+4
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mnogokotin-
круто, ждем на поле )
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Солдатенков
Мозес - безусловно, один из ключевых игроков "Спартака". Его возвращение состав точно поможет команде.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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