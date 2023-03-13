«Милан» интересуется Сперцяном. «Краснодар» хочет 12 млн евро, итальянцы не готовы платить больше 8 млн (Иван Карпов)
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян интересен «Милану».
Итальянский клуб хочет приобрести 22-летнего футболиста по окончании сезона, сообщает инсайдер Иван Карпов. Утверждается, что россияне хотят получить за этот трансфер 12 миллионов евро, но «россонери» не готовы платить больше 8 миллионов.
Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара опровергает эту информацию.
«Нет, это неправда. Мы не заинтересованы в Сперцяне», – сказал Массара.
Ранее сообщалось, что сумма отступных, прописанная в контракте Сперцяна с «Краснодаром», составляет 15 миллионов евро.
В текущем сезоне Мир РПЛ хавбек провел 18 матчей, отличившись 9 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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Что Мальдини, что Массара, редко комментируют действия на рынке. И если интерес реально есть, то его либо подтверждают, либо вуалируют
Так что, никаких Сперцянов в Милане не будет - это 100% фэйк