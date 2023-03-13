«Милан» интересуется Сперцяном. «Краснодар» хочет 12 млн евро, итальянцы не готовы платить больше 8 млн (Иван Карпов)

Полузащитник « » интересен « ».

Итальянский клуб хочет приобрести 22-летнего футболиста по окончании сезона, сообщает инсайдер Иван Карпов. Утверждается, что россияне хотят получить за этот трансфер 12 миллионов евро, но «россонери» не готовы платить больше 8 миллионов.

Спортивный директор «Милана» опровергает эту информацию.

«Нет, это неправда. Мы не заинтересованы в Сперцяне», – сказал Массара.

Ранее сообщалось, что сумма отступных, прописанная в контракте Сперцяна с «Краснодаром», составляет 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Мир хавбек провел 18 матчей, отличившись 9 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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