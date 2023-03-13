«Милан» интересуется Сперцяном. «Краснодар» хочет 12 млн евро, итальянцы не готовы платить больше 8 млн (Иван Карпов)

Теги Милан премьер-лига Россия серия А Италия Краснодар Эдуард Сперцян Фредерик Массара Футбол

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян интересен «Милану». 

Итальянский клуб хочет приобрести 22-летнего футболиста по окончании сезона, сообщает инсайдер Иван Карпов. Утверждается, что россияне хотят получить за этот трансфер 12 миллионов евро, но «россонери» не готовы платить больше 8 миллионов. 

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара опровергает эту информацию.

«Нет, это неправда. Мы не заинтересованы в Сперцяне», – сказал Массара. 

Ранее сообщалось, что сумма отступных, прописанная в контракте Сперцяна с «Краснодаром», составляет 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Мир РПЛ хавбек провел 18 матчей, отличившись 9 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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33 комментария

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Alex DoLi
Ответ Александр Кот
С каких пор Россия стала вражеской для Италии?
Тут не для Италии а для Украины, люди там похоже совсем уже ебнулись.
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Winter Soldier
Болею за Милан, слежу всегда пристально за трансферной активностью клуба. Поверьте, если кто-то из руководства говорит, что не интересуется игроком, значит, так оно и есть.

Что Мальдини, что Массара, редко комментируют действия на рынке. И если интерес реально есть, то его либо подтверждают, либо вуалируют

Так что, никаких Сперцянов в Милане не будет - это 100% фэйк
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AminO2
Сперцян просто создан для "Специи".
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Олег Акимов
С Валерием Петраковым согласовано?
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Edo Milanian
Давайте лета подождем, а там уж посмеемся. Причем, скорее всего посмеемся над скептиками, т.к. точно знаю, что интерес как минимум одного топ-супер-пуперклуба не фейк. Еще наверняка есть вопросы по схеме перехода, платежа и т.д. Сейчас никто не будет что-то подтверждать, как минимум потому что есть несколько претендентов. Такие смешные, вон Хвича блистает в Наполи, Шомуродов в Роме недавно играл, Миранчук в Торино ключевой, Сперцян-то чем хуже, чтобы хотя бы реально попасть в сферу интересов того же Милана?
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ws357
Ответ Артём Околович
с таким же успехом можно было настрогать ещё новостей по типу "Краснодар не продал за 100 миллионов Игнатьева в МЮ" или "Краснодар не продал Мамаева в Реал за 300 миллионов"
Так в этом и смысл, строгание новостей - Роналду не перешел в Нефтчи, Месси может перейти в Стяуа а может и не перейти, Ференц Пушкаш мог перейти в Луч и тому подобное. Новости ради новости
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Усатый КозлоБык ©
Продавать надо
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Спартак Уокер
Ну что вы говорите какой Милан если только Зенит не больше
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Никого_нет
Ответ mr kovalsky
Вы новость публикуете про то что интересуются Сперцяном и в той же новости пишете про опровержение от спортдира Милана, так в чем смысл новости тогда?
А кто-то что-то когда то подтверждал ?) было бы странно, если бы Массара вышел и сказал, что да мы предложили 8 лямов, а клуб хочет больше
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Гоша Петров
В принципе игроки из РПЛ либо отлично либо неплохо проявляют себя в серии А,что должно послужить хорошим подспорьем.Хвича,Миранчук,Бийол,Шомуродов.
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Назар Игорь
Инсайдер Иван Карпов хорошо известен футбольной Европе. Практически все значимые трансферы топ - клубов с ним согласовываются.
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Тимур Жуков
Я бы и за 20 не продал такого игрока! Пусть пару лет окрепнет в Краснодаре и тогда уйдёт, но только в топ- клуб и не менее чем 30 лямов. Эдуарду - здоровья и голов- передач побольше
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mr kovalsky
Ответ Вася Столяр
Правильный вопрос! Нужно две новости: одна про интерес, вторая опровержение. Лайков, просмотров больше будет! Добро пожаловать к нам в редакцию
Сдают позиции, раньше по 10 новостей про трансфер, а затем еще 20 опровержений
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Ростовский
Ответ Александр Кот
С каких пор Россия стала вражеской для Италии?
С тех пор как ЕС и Италия легла под интересы США, поддержала санкции против России и так далее.
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Araminho
Было бы неплохо увидеть "армянское" дерби в Милане.
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Артём Околович
Ответ Инженер Управляющий
Вы видели ли Шапи в Боруссии? Значит таки не продали и неважно за какую сумму и были ли вообще интерес))))
с таким же успехом можно было настрогать ещё новостей по типу "Краснодар не продал за 100 миллионов Игнатьева в МЮ" или "Краснодар не продал Мамаева в Реал за 300 миллионов"
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Вася Столяр
Ответ mr kovalsky
Вы новость публикуете про то что интересуются Сперцяном и в той же новости пишете про опровержение от спортдира Милана, так в чем смысл новости тогда?
Правильный вопрос! Нужно две новости: одна про интерес, вторая опровержение. Лайков, просмотров больше будет! Добро пожаловать к нам в редакцию
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!!!Bata!!!
Ответ mr kovalsky
Вы новость публикуете про то что интересуются Сперцяном и в той же новости пишете про опровержение от спортдира Милана, так в чем смысл новости тогда?
Что бы был ажиотаж в комментариях и вы тут же написали, сейчас соберете плюсиков и можно спать спокойно)
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AC_Milan_7
Эффект Хвичи
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Инженер Управляющий
Ответ Шурик Шурик
От создателей "Краснодар не продал Сулейманова Боруссии за 20 млн евро"
Вы видели ли Шапи в Боруссии? Значит таки не продали и неважно за какую сумму и были ли вообще интерес))))
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che kaif
Вот и выпускники Галицкого скоро будут в именитых клубах Европы а все смеялись над его академией
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Дмитрий Тихонов
Блин, ну на 10 миллионах сойдитесь и пусть Эдик играет, идёт на повышение! Дайте парню сделать карьеру!
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Spartakus1984
Ответ Михаил1970
Шутки про 100. Надо просить миллионов 50, тогда Челси купит за 70+30.
Нужно просто спрашивать Итальянцев,а почему вы оценивает Сперцяна дешевле Мудрика
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зак
В Италии что закончились Специи?))
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Геннадий Бутвин
Ответ Александр Кот
С каких пор Россия стала вражеской для Италии?
действительно! мы избавили их от Вадима и забрали себе
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