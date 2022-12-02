Сперцян отказался переходить в «Фиорентину» летом («РБ Спорт»)
Эдуард Сперцян отказался переходить в Серию А летом.
Летом к представителям хавбека «Краснодара» обратилась «Фиорентина», но сразу же получила отказ, утверждает «РБ Спорт».
До конкретных переговоров дело не дошло. Сейчас 22-летний игрок полностью сосредоточен на «Краснодаре».
В 16 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Сперцян забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.
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