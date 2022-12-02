Сперцян отказался переходить в «Фиорентину» летом («РБ Спорт»)

отказался переходить в Серию А летом.

Летом к представителям хавбека обратилась , но сразу же получила отказ, утверждает «РБ Спорт».

До конкретных переговоров дело не дошло. Сейчас 22-летний игрок полностью сосредоточен на «Краснодаре».

В 16 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Сперцян забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ