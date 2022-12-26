Сперцян признан лучшим футболистом Армении в 2022 году. Он обошел Мхитаряна в голосовании
Эдуард Сперцян признан футболистом года в Армении.
По итогам голосования, проведенного футбольной федерацией страны, полузащитник «Краснодара» и сборной Армении набрал 76 очков. Второе место, набрав 74 очка, занял полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян.
В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач в 16 играх.
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