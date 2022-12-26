Сперцян признан лучшим футболистом Армении в 2022 году. Он обошел Мхитаряна в голосовании

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Эдуард Сперцян признан футболистом года в Армении.

По итогам голосования, проведенного футбольной федерацией страны, полузащитник «Краснодара» и сборной Армении набрал 76 очков. Второе место, набрав 74 очка, занял полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян.

В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач в 16 играх.

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7 комментариев

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Helge
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Ответ AlainProst
Тем не менее игрок основы "Интера".
играет мало, если бы не травма Брозовича, то полировал бы лавку
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Under
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Ответ Alex_Prinz
Кто то Мхитаряна вообще до этого обходил?)
За последние пять лет всего два раза брал.
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AlainProst
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Ответ Helge
Мхитарян всё, и он уже давно сошёл с топ-уровня
Тем не менее игрок основы "Интера".
+2
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Helge
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Мхитарян всё, и он уже давно сошёл с топ-уровня
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-3
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Alex_Prinz
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Кто то Мхитаряна вообще до этого обходил?)
+1
0
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Максим Прокофьев
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Ответ Sevuska
Самый лучший из армян это Эдик Спецарян 👍
Эээх ты стольких огорчил своей скоростью((((
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Sevuska
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Самый лучший из армян это Эдик Спецарян 👍
+4
0
+4
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