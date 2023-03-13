Кроос вряд ли останется в «Реале», если придет Беллингем. Тони не хочет мало играть
«Реал» работает над трансфером полузащитника Джуда Беллингема из «Боруссии».
Как пишет As, мадридский клуб считает англичанина ключевой целью для усиления полузащиты. Об этом футболисту сообщили лично – недавно представитель «Реала» ездил в Дортмунд на встречу с Беллингемом и его семьей.
В ходе общения Джуду и его семье рассказали о преимуществах игры за «Реал», а также объяснили, почему переход в «Мадрид» станет для него идеальным шагом. Во время встречи представитель «Реала» стремился рассеять все сомнения, которые могли возникнуть у игрока, и рассказал о стремительном развитии Винисиуса, Родриго, Феде Вальверде и Орельена Тчуамени после перехода в клуб.
Несмотря на участие «Ливерпуля» в борьбе за полузащитника, «Реал» не теряет надежду на его трансфер. As со ссылкой на источник, близкий к игроку, сообщает, что окончательного решения о будущем он еще не принял.
Отмечается, что Беллингем отказался от встречи с представителями «Боруссии» – он не хочет обсуждать условия нового контракта и намерен сменить клуб. Несмотря на это, «Дортмунд» хочет попытаться сохранить Джуда в команде.
Возможный трансфер Беллингема может оказать решающее влияние на решение Тони Крооса о будущем, так как в случае его перехода конкуренция в полузащите значительно повысится. Немец вряд ли согласится остаться в «Реале», если не будет играть примерно столько же, как в этом сезоне.
Лука Модрич же не откажется от продления контракта на год даже в случае перехода Беллингема.
В этом сезоне у 19-летнего англичанина 10 голов и 6 результативных передач в 33 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Статистику игрока можно найти здесь.
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