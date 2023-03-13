Кроос вряд ли останется в «Реале», если придет Беллингем. Тони не хочет мало играть

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич Тони Кроос Джуд Беллингем Футбол

«Реал» работает над трансфером полузащитника Джуда Беллингема из «Боруссии».

Как пишет As, мадридский клуб считает англичанина ключевой целью для усиления полузащиты. Об этом футболисту сообщили лично – недавно представитель «Реала» ездил в Дортмунд на встречу с Беллингемом и его семьей.

В ходе общения Джуду и его семье рассказали о преимуществах игры за «Реал», а также объяснили, почему переход в «Мадрид» станет для него идеальным шагом. Во время встречи представитель «Реала» стремился рассеять все сомнения, которые могли возникнуть у игрока, и рассказал о стремительном развитии Винисиуса, Родриго, Феде Вальверде и Орельена Тчуамени после перехода в клуб.

Несмотря на участие «Ливерпуля» в борьбе за полузащитника, «Реал» не теряет надежду на его трансфер. As со ссылкой на источник, близкий к игроку, сообщает, что окончательного решения о будущем он еще не принял.

Отмечается, что Беллингем отказался от встречи с представителями «Боруссии» – он не хочет обсуждать условия нового контракта и намерен сменить клуб. Несмотря на это, «Дортмунд» хочет попытаться сохранить Джуда в команде.

Возможный трансфер Беллингема может оказать решающее влияние на решение Тони Крооса о будущем, так как в случае его перехода конкуренция в полузащите значительно повысится. Немец вряд ли согласится остаться в «Реале», если не будет играть примерно столько же, как в этом сезоне.

Лука Модрич же не откажется от продления контракта на год даже в случае перехода Беллингема. 

В этом сезоне у 19-летнего англичанина 10 голов и 6 результативных передач в 33 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Статистику игрока можно найти здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xbfy7wncvc
Ответ LaffyTaffy
Кроос и в 40 будет полезнее многих центральных хавов, а уж Беллингема и подавно
Вау, человек у которого виден планомерный спад, через 7(!)лет будет играть, по вашему, полезнее многих. Гениально чел👏🏼
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Кроос и в 40 будет полезнее многих центральных хавов, а уж Беллингема и подавно
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman Markosyan 25
Как по мне, Кроос даже в 33 не хуже Беллингема
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Berekella 999
Спасибо большое Кросу,но пора покинуть реал.уходи летом ветеран
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ SWS
Вот бы Азару такое стремление играть
Азар пусть доит королевский проект до последнего
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
этот пешеход только языком трепать
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Кроос живая легенда.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пошлю любого, кто против футбола!
У Тони отличная карьера в Реале и он до сих пор важный игрок в команде, но ничего не сделаешь с возрастом и конкуренцией🤷
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Денис Александрович
И это пишет Анвар)
Всегда было понятно, что самые большие расисты это цветные :)
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анвар Масимов
Ответ Денис Александрович
И это пишет Анвар)
Хааххаха
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Александрович
Ответ Анвар Масимов
Комментарий удален модератором
И это пишет Анвар)
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Мне ничего не остаётся добавить
https://youtu.be/0dYhanSHdL8
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Кроос в свои 33 играет лучше брита-ноунейма,надеюсь немец ещё на сезончик останется в лучшем клубе мира )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Актобе
Надо в Ювентус. Будет играть столько сколько сможет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Так Тони его легко на банку усадит
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Всему придёт Бэкингем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Babyboy
Тони профессор. И имеет полное право решать свое будущее
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анвар Масимов
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SWS
Вот бы Азару такое стремление играть
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий