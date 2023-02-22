Месси хочет остаться в Европе ради «Золотого мяча» и еще одной победы в ЛЧ. Переговоров с «Барсой» нет
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси хочет продолжить карьеру в Европе.
Об этом рассказал журналист TyC Sports Гастон Эдул.
«Месси хочет продолжить карьеру в Европе, чтобы быть однозначным кандидатом на получение «Золотого мяча» в августе, а также чтобы подойти к Кубку Америки-2024 в хорошем состоянии. Еще он хочет победить в Лиге чемпионов», – сказал Эдул.
Также журналист добавил, что Месси в Европе не будет играть ни за какой клуб, кроме «Барселоны» или «ПСЖ». Это связано с семейными вопросами.
«Я видел, как некоторые фанаты «Барсы» злятся на меня за то, что я опровергаю информацию о переговорах Месси с клубом. Они думают, что мне не нравится «Барселона», но это не так. Я ничего не имею против этого клуба. Я делюсь информацией. Сейчас правда заключается в том, что между Месси и «Барсой» нет переговоров.
Месси любит «Барселону» и город, это главный кумир в истории клуба, так что многое может случиться, но на данный момент ничего нет. По крайней мере, окружение Месси опровергает все появляющиеся сведения. Четыре дня назад Хорхе Месси вернулся в Аргентину», – сказал Эдул.
Срок действующего контракта Лео с парижанами истекает летом 2023 года, и стороны пока не договорились о новом соглашении.
В этом сезоне на счету аргентинца 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.
Или в Бразилии на родине Пеле.
Или в Индии на родине Махатмы Ганди.
Почему бы не поиграть.
Статистически лучший Месси, потом Луис, они же топ 1 и топ 2 на награду лучшему игроку ЛЧ УЕФА, Месси лауреат.
У этого персонажа он был слабейшим)))
Вся карьера Месси окутана судейками.