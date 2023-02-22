Месси хочет остаться в Европе ради «Золотого мяча» и еще одной победы в ЛЧ. Переговоров с «Барсой» нет

Нападающий «ПСЖ» хочет продолжить карьеру в Европе.

Об этом рассказал журналист TyC Sports Гастон Эдул.

«Месси хочет продолжить карьеру в Европе, чтобы быть однозначным кандидатом на получение «Золотого мяча» в августе, а также чтобы подойти к Кубку Америки-2024 в хорошем состоянии. Еще он хочет победить в », – сказал Эдул.

Также журналист добавил, что Месси в Европе не будет играть ни за какой клуб, кроме «Барселоны» или «ПСЖ». Это связано с семейными вопросами.

«Я видел, как некоторые фанаты «Барсы» злятся на меня за то, что я опровергаю информацию о переговорах Месси с клубом. Они думают, что мне не нравится « », но это не так. Я ничего не имею против этого клуба. Я делюсь информацией. Сейчас правда заключается в том, что между Месси и «Барсой» нет переговоров.

Месси любит «Барселону» и город, это главный кумир в истории клуба, так что многое может случиться, но на данный момент ничего нет. По крайней мере, окружение Месси опровергает все появляющиеся сведения. Четыре дня назад Хорхе Месси вернулся в Аргентину», – сказал Эдул.

Срок действующего контракта Лео с парижанами истекает летом 2023 года, и стороны пока не договорились о новом соглашении.

В этом сезоне на счету аргентинца 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за « » во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.