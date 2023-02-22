Месси хочет остаться в Европе ради «Золотого мяча» и еще одной победы в ЛЧ. Переговоров с «Барсой» нет

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Золотой мяч Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси хочет продолжить карьеру в Европе.

Об этом рассказал журналист TyC Sports Гастон Эдул.

«Месси хочет продолжить карьеру в Европе, чтобы быть однозначным кандидатом на получение «Золотого мяча» в августе, а также чтобы подойти к Кубку Америки-2024 в хорошем состоянии. Еще он хочет победить в Лиге чемпионов», – сказал Эдул.

Также журналист добавил, что Месси в Европе не будет играть ни за какой клуб, кроме «Барселоны» или «ПСЖ». Это связано с семейными вопросами.

«Я видел, как некоторые фанаты «Барсы» злятся на меня за то, что я опровергаю информацию о переговорах Месси с клубом. Они думают, что мне не нравится «Барселона», но это не так. Я ничего не имею против этого клуба. Я делюсь информацией. Сейчас правда заключается в том, что между Месси и «Барсой» нет переговоров.

Месси любит «Барселону» и город, это главный кумир в истории клуба, так что многое может случиться, но на данный момент ничего нет. По крайней мере, окружение Месси опровергает все появляющиеся сведения. Четыре дня назад Хорхе Месси вернулся в Аргентину», – сказал Эдул.

Срок действующего контракта Лео с парижанами истекает летом 2023 года, и стороны пока не договорились о новом соглашении.

В этом сезоне на счету аргентинца 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.

Материалы по теме

68 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ответ Romeo Yankovich
ну так это для тебя такое мнение. победа благодаря Месси? в финале лицом к лицу было противостояние не только Аргентины и Франции, но и Месси против Мбаппе. если бы мартинес не поймал кураж и не спас в концовке и серии пенальти, то ты бы тоже сейчас говорил, что вопросов быть не может?? устроит сейчас Мбаппе перформанс вроде прошлогоднего Бензема и вопросы будут сняты.
Такой феерии не будет, даже Бензема сам от себя такого не ожидал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ответ Oleg
Вопросы у кого? У фанатов Реала? И причем тут Мбаппе ибо даже если он затащит ЛЧ то она будет и у Месси, плюс у Лео победа на ЧМ - главном турнире в истории. Что бы сдвинуть Месси с 1 места условный Холланд должен покеры в каждом матче делать включая финал.
🤣💪🏻👍🏻Тогда Месси сам ему вручит лично и ЗМ и ЗБ 🔥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Resul Utp
Ответ Vinnipukh Vinni
Почти все матчи Аргентины судили ребята из Европы.
а капуста всем нужна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AminO2
Ответ Sevuska
Объясните кто-нибудь почему Месси не может играть ни в каком клубе кроме Барселоны или ПСЖ и это связано с семейными вопросами !? Он же по происхождению итальянец . И почему не поиграть в Серии А на родине предков , например .
Или в Англии на родине футбола.
Или в Бразилии на родине Пеле.
Или в Индии на родине Махатмы Ганди.
Почему бы не поиграть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ответ Любезный Коссутий
тогда ему в Реал надо
Реал может забыть о ЛЧ на следующие 10 лет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Rhea
Ответ Франческо Тортик
Комментарий удален модератором
ЧМ был, конечно, позорищем похлеще Южной Кореи 2002...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
Жаль в плей-офф ЛЧ нет Клермонов, Труа и Леганесов, так бы ЛЧ в кармане была бы)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ прощай Роналду
На основании что он Олександр)
Просто странно)
Статистически лучший Месси, потом Луис, они же топ 1 и топ 2 на награду лучшему игроку ЛЧ УЕФА, Месси лауреат.
У этого персонажа он был слабейшим)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Ответ Крыс Пол
Тогда необходимо переносить матчи ЛЧ на катарские стадионы, иначе никак..
Или катарских судей на матчи ПСЖ. Тоже как вариант. Говорят шейхи активно это обсуждают. Всё ради карьеры Лео.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
90 Minutes
Буффффф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
РобиБаджо
Ответ Франческо Тортик
КА который стали в 2 раза чаще проводить из-за того, что "кто-то" каждые четыре года в нем лажал?))
Сомневаюсь если чм каждый год проводить для португала вряд ли он дальше 1/4 проидет((
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ответ Екн Лор
Золотой мяч можно и без победы в ЛЧ выиграть. Главное сделать побольше обводок в матче с Нантом и в сборной пасовать на Ди Марию, авось забьёт победный
Тебе что ли?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ответ dr. cage
ЛЧ как турнир сложнее.. И тот же незабитый пенальти несёт куда более высокую цену.. В ЛЧ Лео не забил с пенальти и ПСЖ вылетает в 1/8.. А на ЧМ запорол пенку, потом ещё 5 поставят.. Не критично.
Месси наверное сам организовывает ЧМ, странно только что первые 4раза он проиграл, даже финал 14
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Ответ РобиБаджо
Тоже самое говарили про кубок Америки и чемпионат Мира)) Результат на лицо к 35 годам выиграл все что можно было выиграть.
Всё что можно это в эпоху Барселоны и судей? Тот ЧМ 2022 такой же одиозный.
Вся карьера Месси окутана судейками.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
9chymzyxvz
Очевидно что Лео никуда больше не поедет, либо ПСЖ либо Барса, третьего не дано. У него большая семья и его адаптация, ему это все уже не нужно - с нуля где-то начинать бессмысленно. Думаю точно останется в ПСЖ пока что. Он должен их привести к титулу ЛЧ)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bergkamp007
Ответ belikovda.90
Месси - Пеле - Марадона Перес - Кашаи - Чакыр
Бартомеу - Лапорта - Эвребë
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iamliam
Ответ dr. cage
ЛЧ как турнир сложнее.. И тот же незабитый пенальти несёт куда более высокую цену.. В ЛЧ Лео не забил с пенальти и ПСЖ вылетает в 1/8.. А на ЧМ запорол пенку, потом ещё 5 поставят.. Не критично.
По моему как раз наоборот, на ЧМ любая ошибка может стать роковой, потому что вторых шансов нет. Ты еще пытаешься както троллить Месси за ЧМ? Ты точно из 2023 года?) Выглядит жалко)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ответ Oleg
По статистике слабейшим был Неймар, второй Суарес, первый Месси. Откуда ты взяла что Лео был слабейшим, на каком основании?)))
На основании что он Олександр)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Франческо Тортик
Ответ РобиБаджо
Тоже самое говарили про кубок Америки и чемпионат Мира)) Результат на лицо к 35 годам выиграл все что можно было выиграть.
КА который стали в 2 раза чаще проводить из-за того, что "кто-то" каждые четыре года в нем лажал?))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
РобиБаджо
Ответ Zidan GOAT
Ещё одной победы в ЛЧ?🤣 он ещё на Камп Ноу обещал вернуть кубок ЛЧ, может пора понять, что ему он не светит )
С другой стороны он выиграл ЛЧ 4 раза эсли невыиграет 5 ый раз от этого он хуже станет?((
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ответ Сикарио
по факту кроме матча с Байером (кто это?) у него и матчей-то не было нормальных в плове.
Ты точно футбол смотришь? Может сериал Кухня или шоу на ножах по СТС?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
РобиБаджо
Ответ Zidan GOAT
Ещё одной победы в ЛЧ?🤣 он ещё на Камп Ноу обещал вернуть кубок ЛЧ, может пора понять, что ему он не светит )
Тоже самое говарили про кубок Америки и чемпионат Мира)) Результат на лицо к 35 годам выиграл все что можно было выиграть.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ответ dr. cage
8 лет с последней выигранной ЛЧ прошло.. Потянет ли Месси вновь необходимый для победы в ЛЧ уровень? Очень вряд ли..
Потянет, если ПСЖ будет сражаться до конца как пацаны из Аргентины, но в их сражениях я что-то очень сомневаюсь
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ответ Усама Бен Ладен
Радует вылетами с позором из лч ?
2.3 общий счёт в прошлом году по твоему позор? Да ещё и будущим чемпионам
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Франческо Тортик
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий