Глава МЛС о возможном трансфере Месси: «Самый невероятный игрок в истории, возможно. Это было бы потрясающе для лиги»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Дон Гарбер Интер Майами Футбол

Глава МЛС был бы рад возможному переходу Лионеля Месси в один из клубов лиги.

«Речь, возможно, о самом невероятном игроке в истории футбола. Поэтому слухи о его связи с «Интер Майами» – это здорово.

И если бы [его переход] случился, это было бы потрясающе для МЛС, для Месси и его семьи, и мы, как и всегда, постараемся сделать все возможное. Я не могу раскрыть никаких подробностей, потому что у нас их нет.

Нам придется заключить сделку с выплатой ему такой компенсации, какой ожидают он и его семья. Честно говоря, сегодня мы не знаем, как именно это будет выглядеть, но, вероятно, не в рамках [целевого распределения]», – cказал комиссионер лиги Дон Гарбер в интервью The Athletic.

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12 комментариев

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Геннадий Тимченко
Ответ Oleg
Совместные фотки с чего? С благотворительных вечеров, да были. С тусовок, которые Неймар устраивает каждые выходные, нет.
ну если появление Месси автоматически делает любое мероприятие благотворительным вечером, то вы абсолютно правы
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Oleg
Ответ Геннадий Тимченко
ну как бы даже на этом ресурсе были их совместные фотки... или, полагаете, монтаж❓🤔
Совместные фотки с чего?
С благотворительных вечеров, да были.
С тусовок, которые Неймар устраивает каждые выходные, нет.
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Артём Сергеев
к него должок перед арабами, он никуда не уидет
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Геннадий Тимченко
Ответ Ярик01
На тусовках? Куда больше с Суаресом и семьями.
что сказать,- молодец... и с Сауресом успевает 👏
+2
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Ярик01
Ответ Геннадий Тимченко
ну как бы даже на этом ресурсе были их совместные фотки... или, полагаете, монтаж❓🤔
На тусовках? Куда больше с Суаресом и семьями.
+1
0
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Геннадий Тимченко
Ответ Oleg
Ага, прям семьянин Месси с неймаровских тусовок не вылазит)))
ну как бы даже на этом ресурсе были их совместные фотки... или, полагаете, монтаж❓🤔
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Oleg
Ответ Вратарь Бага
Пусть к Роналду идёт в Ан-Наср)
В насрАле пускай не чемпион мира играет.

Чемпион будет в Европе.
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Oleg
Ответ Геннадий Тимченко
да и тусовки с Неймаром ему по кайфу тоже
Ага, прям семьянин Месси с неймаровских тусовок не вылазит)))
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Геннадий Тимченко
Ответ Oleg
Чемпиона Мира сейчас никто не получит ибо он в ПСЖ. Судя по вчерашнему интервью ( полному а не отрывками что постил спортс ру) Месси нравится в Париже, ему нравится играть с Мбаппе, его все устраивает.
да и тусовки с Неймаром ему по кайфу тоже
+1
-2
-1
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Oleg
Чемпиона Мира сейчас никто не получит ибо он в ПСЖ. Судя по вчерашнему интервью ( полному а не отрывками что постил спортс ру) Месси нравится в Париже, ему нравится играть с Мбаппе, его все устраивает.
+5
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+2
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Вратарь Бага
Пусть к Роналду идёт в Ан-Наср)
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Heisenberg
Может через годиков 5, но куда Месси сейчас в МЛС?
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