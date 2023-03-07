Глава МЛС о возможном трансфере Месси: «Самый невероятный игрок в истории, возможно. Это было бы потрясающе для лиги»
Глава МЛС был бы рад возможному переходу Лионеля Месси в один из клубов лиги.
«Речь, возможно, о самом невероятном игроке в истории футбола. Поэтому слухи о его связи с «Интер Майами» – это здорово.
И если бы [его переход] случился, это было бы потрясающе для МЛС, для Месси и его семьи, и мы, как и всегда, постараемся сделать все возможное. Я не могу раскрыть никаких подробностей, потому что у нас их нет.
Нам придется заключить сделку с выплатой ему такой компенсации, какой ожидают он и его семья. Честно говоря, сегодня мы не знаем, как именно это будет выглядеть, но, вероятно, не в рамках [целевого распределения]», – cказал комиссионер лиги Дон Гарбер в интервью The Athletic.
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С благотворительных вечеров, да были.
С тусовок, которые Неймар устраивает каждые выходные, нет.
Чемпион будет в Европе.