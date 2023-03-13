Где смотреть Крылья Советов – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 15 марта

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В среду, 15 марта, сыграют Крылья Советов и ЦСКА в первом матче полуфинала ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Во сколько играют Крылья Советов – ЦСКА

  • Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.

Крылья Советов: все новости

ЦСКА: все новости

ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости

Прогноз на матч Крылья Советов – ЦСКА

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