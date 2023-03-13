Где смотреть Крылья Советов – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 15 марта
В среду, 15 марта, сыграют Крылья Советов и ЦСКА в первом матче полуфинала ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Самара-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Крылья Советов – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.
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