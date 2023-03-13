«Барселона» опережает «Реал» на 9 очков перед домашним класико. У «блауграны» 9 побед в 10 последних матчах Ла Лиги

« » сохранила отрыв в 9 очков от «Реала» перед класико.

Сегодня каталонцы обыграли « » (1:0). « » в 25-м туре победил «Эспаньол» (3:1).

Теперь у лидирующей «Барсы» 65 очков, у «Реала» – 56.

Команда Хави выиграла 9 из 10 последних матчей , проиграв только «Альмерии» (0:1).

«Барселона» примет «Реал» 19 марта.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас