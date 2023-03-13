«Барселона» опережает «Реал» на 9 очков перед домашним класико. У «блауграны» 9 побед в 10 последних матчах Ла Лиги
«Барселона» сохранила отрыв в 9 очков от «Реала» перед класико.
Сегодня каталонцы обыграли «Атлетик» (1:0). «Мадрид» в 25-м туре победил «Эспаньол» (3:1).
Теперь у лидирующей «Барсы» 65 очков, у «Реала» – 56.
Команда Хави выиграла 9 из 10 последних матчей Ла Лиги, проиграв только «Альмерии» (0:1).
«Барселона» примет «Реал» 19 марта.
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