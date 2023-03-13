«Барселона» опережает «Реал» на 9 очков перед домашним класико. У «блауграны» 9 побед в 10 последних матчах Ла Лиги

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Класико Футбол

«Барселона» сохранила отрыв в 9 очков от «Реала» перед класико.

Сегодня каталонцы обыграли «Атлетик» (1:0). «Мадрид» в 25-м туре победил «Эспаньол» (3:1).

Теперь у лидирующей «Барсы» 65 очков, у «Реала» – 56.

Команда Хави выиграла 9 из 10 последних матчей Ла Лиги, проиграв только «Альмерии» (0:1).

«Барселона» примет «Реал» 19 марта.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

109 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нелюбитель футбола
Хави защиту натаскал... Штеген игру поймал ... Верните Месси в атаку... И уберите "несосоявшегосязолотомячиста" пшека...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нелюбитель футбола
Ответ Emin Aliev
кем заменить?
Меssiuuuм...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dag Dad
Ответ Ivang King
Так что делай выводы, раз сливаются как ты говоришь при беседе с тобой, может дело в тебе ? Душнила
Может потому что ты ничтожно оправдания ищешь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivang King
Ответ Dag Dad
Слился ещё один
Так что делай выводы, раз сливаются как ты говоришь при беседе с тобой, может дело в тебе ? Душнила
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dag Dad
Ответ Ivang King
Ну.. я это и имел ввиду когда сказал что уничтожили именно Реал, а заглатывает так как это делает Барселона, никто так не заглатывает, путалона топ уровня прям, не то что по игре среднего класса
Не то что Мадрид .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
koshaus
9 из 21 победы со счётом 1:0, похоже коррупционная схема продолжает работать🤣🤣🤣
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dag Dad
Ответ Ivang King
Навесы здесь причём? Даже дискутировать желания пропала 👋
Слился ещё один
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sardorbek Mamazhanov
Ответ Emin Aliev
у клуба сложные времена, поэтому такую игру можно потерпеть, тем более нет двух креативщиков.
Ахахахах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bleck Ridermen
9 побед-7 отскоков = дожились 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivang King
Ответ Dag Dad
А потом отсосали . Во 2 матче . И где был тогда ваш великий характер ?
Ну.. я это и имел ввиду когда сказал что уничтожили именно Реал, а заглатывает так как это делает Барселона, никто так не заглатывает, путалона топ уровня прям, не то что по игре среднего класса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wild91688
В том моменте обоюдное нарушение было,но этот момент судьи не должны были рассмотреть,фол был за 70 метров до ворот барсы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zh_asik
Ответ ksl19
Справедливости ради была победа Мадрида 4-1 в Класико на Бернабеу в чемпионате в сезоне 2008/09. Я хоть и фан Барселоны, матч этот помню.
Тоже помню это матч. Последний сезон Райкарда. В игре у Барсы была безнадега полная, единственный гол забил Анри.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivang King
Ответ Dag Dad
Не то что навесы в космос от великого Мадрида
Навесы здесь причём? Даже дискутировать желания пропала 👋
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Farhod Abdulloev
Ответ роберт888
Глаза свои раскройте. 150раз показали повтор момента , там была игра рукой.
А когда улиамс попал на сетенку и там тоже был игра рукой где был вар тот момент
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сэмвел Тарли
Ответ kazzibo
Каждую неделю же не Кессье виноват)) команда сразу же после забитого мяча садится в оборону...
Согласен, да. Но я не помню ни одной игры, где бы выход Кессье помог Барселоне контролировать матч. Он постоянно ошибается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ando Tsarukyan
Ответ Человек1991
Заслуженная победа, после такого мерзкого поведения клубов Ла Лиги , Барселоне надо отделяться от Испании и переходить в Чемпионат Франции , будет новое очень интересное классико с ПСЖ , и надо создавать адекватную СуперЛигу без мерзкой судейской реалки.
А лигу 1 нужна барса с такой репутацией?🤔🤔🤔🤔
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ksl19
Ответ zamzam
Не в 08/09, а вроде в сезоне 05/06 или 07/08. Точно не при Гвардиоле, при Райкарде было
да да, попутал в последний сезон Райкаарда, последний год другой великой команды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МГЕР
Ответ Goofts
Фати это какой то позор, буду объективен, он просто не ускоряется, с мячом не знает что делать, позицию выбрать не может, открывается убого. Есть мысль, что его хайп держался сугубо на Месси, который организовывал атаки По сути этот игрок не одну топ лигу не потянет
Ему просто надо много играть. Отправить в какой нибудь середняк в аренду, может и ума наберётся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрей быцюк
Ответ Dag Dad
Молодец что скинул своё селфи . Хотя я и так знал кто ты .
что с тебя взять, человек для которого наивысшее счастье- отсутствие Айнтрахта в ЛаЛиге
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nacho13
Желаю Хави довести сезон до победного конца, но будущим летом очень бы хотелось увидеть у руля Барсы кого-то, кто сможет поставить нормальную игру в атаке.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zamzam
Ответ ksl19
Справедливости ради была победа Мадрида 4-1 в Класико на Бернабеу в чемпионате в сезоне 2008/09. Я хоть и фан Барселоны, матч этот помню.
Не в 08/09, а вроде в сезоне 05/06 или 07/08. Точно не при Гвардиоле, при Райкарде было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dag Dad
Ответ андрей быцюк
🤦🤡
Молодец что скинул своё селфи . Хотя я и так знал кто ты .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dag Dad
Ответ Ivang King
Выигрывать можно по разному, как Реал например, выигрывает не только по счету, но и по игре, или как барса например, случайно запихнёт гол, и всей сворой прижмётся ю в ворота, нет я не против такой тактики, просто зачем кричать о величии, когда эта тактика явно команды среднего уровня !
Ну да наверное реал никогда не играл в автобус, никогда не делал млн навесов в матче. Реал же такой хороший, а все кто не согласен негодяи и вруны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dag Dad
Ответ Ivang King
Выигрывать можно по разному, как Реал например, выигрывает не только по счету, но и по игре, или как барса например, случайно запихнёт гол, и всей сворой прижмётся ю в ворота, нет я не против такой тактики, просто зачем кричать о величии, когда эта тактика явно команды среднего уровня !
Не то что навесы в космос от великого Мадрида
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрей быцюк
Ответ Dag Dad
Согласен не конец света жизнь продолжается. Ну проебал реал и что . Просто не надо реал так возвышать .
🤦🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий