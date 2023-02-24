Германия хочет провести товарищеский матч с Украиной. На игру пригласят беженцев, вырученные средства передадут пострадавшим от военных действий

Теги Шальке Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Немецкий футбольный союз товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная Германии планирует товарищеский матч с Украиной.

По информации Sportbuzzer, Немецкий футбольный союз хочет, чтобы 1000-й матч в истории национальной сборной прошел в июне против команды Украины.

Место проведения игры пока окончательно не определено, но фаворитом является Гельзенкирхен. Встреча должна пройти в период с 16 по 20 июня.

Отмечается, что на матч будут приглашены украинские беженцы, а вырученные средства будут переданы пострадавшим от военных действий.

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47 комментариев

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Cube Litening C:68X
Ответ denbodrov
Выбор места символичен. Где ещё играть матч дружбы Германии с Украиной, как не в городе, команду которой столько лет спонсировал "Газпром"...
Шальке 04 была любимая команда Адольфа..😁
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deadjoker
Ага, под лозунгом «Arbeit macht frei».
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Красная стрела
И что интересно, упорно ведут украинцев к тому, что ядерный тактический удар всё же состоится. Но вместо этого дают подачки в виде подобных мероприятий. И украинцы всерьёз радуются. Ничего себе цена за жизни своего же народа…
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marvelous
Ответ Evgeny Trifonov
5 лет пробыл, мозгов хватило убрать. название Путин давал отдельным указом?
а как он появился ? Как такое возможно в стране которая так рьяно борется с любыми проявлениями фашизма ? Странно...
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sedric
На игру пригласят беженцев. Просто рай для украинского военкомата, который приедет вместе со сборной Украины.
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Arty K.
театр абсурда какой-то 🤡
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Сергей Маклаков
Ответ Красная стрела
Тысячный матч, для такой сборной, важное событие. И вот так свою историю марать политотой. Плюс, являясь одними из организаторов этой бойни. Это верх лицемерия и глупости от немцев. Больше танков , так быстрее мир наступит, правда?
Да, правда
Так быстрее мир наступит
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Илья Илья
Перепись мужиков будет?
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London.is.blue
Ответ Екн Лор
Надоели приплетать Палестину, не зная истории. ООН создало государство Израиль на подконтрольной Британии территории, и это кстати поддержал СССР. Палестина несколько раз объявляла войну Израилю, и все разы отхватывала, в итоге потеряв большую часть своих территорий.
Как и Египет при поддержке СССР)
Израиль размером в один крупный город в соло крошит всех, кто его атакует, от этого у всех и подгорает)
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Vesperat96
Ответ Назар Игорь
Только играть надо не в Гельзенкирхене, а в Хатыни. Там под руководством немецких инструкторов украинцы жгли заживо белорусских детей и стариков.
что еще приплетете? Историки на букву Зю
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Гамарджоба Генацвале
Победитель заберет в качестве приза несколько Леопардов. Думаю, понятно кто выиграет.
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denbodrov
Выбор места символичен. Где ещё играть матч дружбы Германии с Украиной, как не в городе, команду которой столько лет спонсировал "Газпром"...
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Александр Горлов
Ответ eao79rus
Ну правильно, потомки создателей трёх рейхов сыграют с представителями четвёртого, старательно продолжающего дело третьего. Всё логично. А немцы в знак солидарности с братьями своими меньшими перед игрой тоже зигу кинут и прокричат нацистские лозунги во славу бандеровских выродков?
Дмитрий Анатольевич, начните уже закусывать..
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Красная стрела
Тысячный матч, для такой сборной, важное событие. И вот так свою историю марать политотой. Плюс, являясь одними из организаторов этой бойни. Это верх лицемерия и глупости от немцев. Больше танков , так быстрее мир наступит, правда?
про одних из организаторов особенно повеселило
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Tydeus
Ответ Екн Лор
Надоели приплетать Палестину, не зная истории. ООН создало государство Израиль на подконтрольной Британии территории, и это кстати поддержал СССР. Палестина несколько раз объявляла войну Израилю, и все разы отхватывала, в итоге потеряв большую часть своих территорий.
Это что за бред? Объявляли войну Израилю соседние арабские страны - Иордания, Сирия, Египет. И это было в середине века.
С тех пор сам Израиль бумагу об учреждении Палестины подписывал.
Или это круто, что они много лет ракетными ударами с сектором Газа обмениваются со всеми палестинскими терактами и прочей жестью, вместо того, чтобы окончательно все вопросы за столом переговоров всё решить?
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eao79rus
Ответ Александр Горлов
Комментарий удален пользователем
Чего не в Бахмуте? Пора умирать за Байдена
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Evgeny Trifonov
Ответ marvelous
ку-ку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%C2%BB
5 лет пробыл, мозгов хватило убрать. название Путин давал отдельным указом?
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sprmn
Ответ Екн Лор
Надоели приплетать Палестину, не зная истории. ООН создало государство Израиль на подконтрольной Британии территории, и это кстати поддержал СССР. Палестина несколько раз объявляла войну Израилю, и все разы отхватывала, в итоге потеряв большую часть своих территорий.
Ну это мягко скажем довольно сложная история, впрочем как и конфликт России с Украиной
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Красная стрела
Тысячный матч, для такой сборной, важное событие. И вот так свою историю марать политотой. Плюс, являясь одними из организаторов этой бойни. Это верх лицемерия и глупости от немцев. Больше танков , так быстрее мир наступит, правда?
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eao79rus
Ответ Екн Лор
Думаю, вряд ли немцы станут кричать "своих не бросаем"
Молодец, возьми жёлудь
+2
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Nikita Nikitin
Лени Рифеншталь только не хватает.
0
-1
-1
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Олег Мохов
никто не будет играть с духовной россией пока там ночной хоккеист.
+1
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Iuasamotu
Круто, Германия абы с кем не встречается
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-4
-3
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Max9999
А рты будут закрывать?
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marvelous
Ответ Evgeny Trifonov
Зеленский уже в ответ дивизии называет на немецкий манер Эдельвейс.Братушки
ку-ку
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%C2%BB
+5
-2
+3
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