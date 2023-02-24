Германия хочет провести товарищеский матч с Украиной. На игру пригласят беженцев, вырученные средства передадут пострадавшим от военных действий
Сборная Германии планирует товарищеский матч с Украиной.
По информации Sportbuzzer, Немецкий футбольный союз хочет, чтобы 1000-й матч в истории национальной сборной прошел в июне против команды Украины.
Место проведения игры пока окончательно не определено, но фаворитом является Гельзенкирхен. Встреча должна пройти в период с 16 по 20 июня.
Отмечается, что на матч будут приглашены украинские беженцы, а вырученные средства будут переданы пострадавшим от военных действий.
Так быстрее мир наступит
Израиль размером в один крупный город в соло крошит всех, кто его атакует, от этого у всех и подгорает)
С тех пор сам Израиль бумагу об учреждении Палестины подписывал.
Или это круто, что они много лет ракетными ударами с сектором Газа обмениваются со всеми палестинскими терактами и прочей жестью, вместо того, чтобы окончательно все вопросы за столом переговоров всё решить?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%C2%BB