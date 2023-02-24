Германия хочет провести товарищеский матч с Украиной. На игру пригласят беженцев, вырученные средства передадут пострадавшим от военных действий

планирует товарищеский матч с .

По информации Sportbuzzer, футбольный союз хочет, чтобы 1000-й матч в истории национальной сборной прошел в июне против команды Украины.

Место проведения игры пока окончательно не определено, но фаворитом является Гельзенкирхен. Встреча должна пройти в период с 16 по 20 июня.

Отмечается, что на матч будут приглашены украинские беженцы, а вырученные средства будут переданы пострадавшим от военных действий.