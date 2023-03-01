Тер Стеген о сборной Германии: «Хочу быть номером один – я готов двигаться дальше. Решение за тренером»

Теги Мануэль Нойер Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген намерен стать основным вратарем сборной Германии.

«Я считаю, что многого достиг в последние годы и готов двигаться дальше. Конечно, мне хочется быть номером один как в «Барсе», так и в сборной. И я сделаю все, чтобы проявить себя и помочь команде.

Мы соберемся в марте перед матчами сборной и проанализируем ситуацию. Решение примет тренер. Я верю, что он будет последовательно воплощать свои новые идеи, и что с точки зрения персонала многое изменится.

Я написал Нойеру сообщение после того, как он получил травму, и он ответил. Сейчас до его возвращения еще далеко, но я надеюсь, что восстановление пройдет хорошо, и он вернется сильнее. Я желаю ему этого как коллеге и как человеку», – сказал вратарь «Барселоны» и сборной Германии.

Мануэль Нойер, который является основным вратарем сборной, получил травму в декабре прошлого года во время катания на лыжах в отпуске. Вратарь «Баварии» выбыл до конца сезона.

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8 комментариев

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benjamin92
У Флика Нойер будет играть даже на костылях
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Wekil Halylow
Ответ Фанат Лионеля Месси
Нойера уже давно пора уступить места Он все международные турниры с ЕВРО 2016 провалил прежде ,чем минусовать меня попробуйте доказать ,что я не прав
Бавария там всё рулит по этому Тер Стегену не повезло хотя он ничем не уступает Нойеру
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Rule1
Тер Стегену вполне по силам застолбить первый номер в сборной,лет так 5
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Гамаль Хайдаров
Ответ headmaster
Не повезло играть за сборную в одну эпоху с Нойером. Хотя сейчас, как никогда, есть шанс занять основное место
согласен, пора уже дать хоть один шанс сыграть на крупном турнире в основе, а то Нойер на ЧМ18, Евро и Чм22 не впечатлил
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Фанат Лионеля Месси
Нойера уже давно пора уступить места
Он все международные турниры с ЕВРО 2016 провалил прежде ,чем минусовать меня попробуйте доказать ,что я не прав
+10
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+10
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Гамаль Хайдаров
Ответ DolJun
ого какой нарванный дублер)
тебе всегда под каждым постом нужно что то выsрать?)
+4
-1
+3
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headmaster
Не повезло играть за сборную в одну эпоху с Нойером. Хотя сейчас, как никогда, есть шанс занять основное место
+9
0
+9
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DolJun
ого какой нарванный дублер)
+1
-6
-5
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