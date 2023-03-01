Тер Стеген о сборной Германии: «Хочу быть номером один – я готов двигаться дальше. Решение за тренером»

Марк-Андре тер Стеген намерен стать основным вратарем сборной .

«Я считаю, что многого достиг в последние годы и готов двигаться дальше. Конечно, мне хочется быть номером один как в «Барсе», так и в сборной. И я сделаю все, чтобы проявить себя и помочь команде.

Мы соберемся в марте перед матчами сборной и проанализируем ситуацию. Решение примет тренер. Я верю, что он будет последовательно воплощать свои новые идеи, и что с точки зрения персонала многое изменится.

Я написал Нойеру сообщение после того, как он получил травму, и он ответил. Сейчас до его возвращения еще далеко, но я надеюсь, что восстановление пройдет хорошо, и он вернется сильнее. Я желаю ему этого как коллеге и как человеку», – сказал вратарь «Барселоны» и сборной Германии.

, который является основным вратарем сборной, получил травму в декабре прошлого года во время катания на лыжах в отпуске. Вратарь «Баварии» выбыл до конца сезона.

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