Расходы российских клубов на покупку семян травы для полей выросли более чем в 3 раза: «Раньше можно было закупить за 300 тысяч, сейчас – минимум за миллион»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва Александр Ефремов Краснодар стадионы деньги Футбол

Расходы клубов на на покупку семян травы для футбольных полей выросли более чем в 3 раза.

Об этом рассказал генеральный директор фирмы «Спортгазон» Александр Ефремов.

«Стоимость семян выросла некрасиво. Раньше я брал семена по 190-200 рублей за килограмм, то теперь килограмм стоит 700-800 рублей.

А на футбольное поле, если нормально с ним работать, нужно полторы или две тонны семян в год.

То есть стоимость увеличилась в три раза – раньше необходимое количество семян можно было закупить за 300 тысяч рублей, сейчас – минимум за миллион», – заявил Ефремов.

Бизнесмен также отметил, что семена в Россию по-прежнему завозятся импортные, а собственная селекционная база так и не была создана.

«Лужники» опять недоступны для «Торпедо». Газон непригоден для футбола (кажется, после 23 февраля)

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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28 комментариев

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Ответ Злодей Спб
Промес знает где достать дешевле :)
Он поможет "краску" для линий достать :)
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Andy Tucker
если поле с откатом, то семян не надо говорили
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SimpleR
Гойда!
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Александр Соколов
Ответ Злодей Спб
Промес знает где достать дешевле :)
Да не,Богданыч больше по зелени:)
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Artuom Batishev
Ответ Виталий
Потому что собственную селекционную базу нужно было иметь давно , а то сейчас только опомнились , когда прижало . И это касается многих отраслей
Да... Привыкли к обычной схеме купля-перепродажа...

Организовать свое производство это же куча мороки. Большинство не хочет заморачиваться. Ну а зачем... это же еще ждать пока все отобьется... А так купил объем товара, быстренько перепродал и сразу профит. Выгода меньше, но зато быстро.

В том числе и цены у нас поэтому высокие - посредников много... каждый свой процент накинул и на выходе...
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Juriy_FCZ
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович опять всех переиграл, да что ты будешь делать😅
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Hell MASTER
Ответ SVD44
Крайне интересная ситуация складывается, господа… Вы же и являлись главными импортерами семян газонной травы из-за рубежа. Брали его напрямую у производителей, перекупов между вами не было. Опять же курс евро и доллара тот же, а летом ещё и меньше был, ну как вещают стране из телевизора. Так почему же газон то подорожал? Или всё-таки кто-то нагло врет?))))
Нет,кто-то просто в каком-то своем мире живёт(да,именно ты).Опять заговор нашёл,ты случаем не болельщик спартака?
Ты сам отвечаешь на вопрос о повышении цены,раньше брали напрямую,теперь у перекупов + логистика до России.
Видимо цена должна стать меньше по твоей логике?
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Sinister Kid
Ответ Дмитрий Бурмистров
гений трава с 2018 года сохраниться должна была
Вы мне про траву, а я про агрономов и про базу семян. Только про погоду и злой Запад, который 23 года, мешал развивать, культуру выращивания футбольных полей, рассказывать не надо.
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Георгий Михеев
Трава сама прекрасно вырастает, я по своему огороду это знаю. И никакие семена не нужны -))
+2
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Владислав88
Ответ Виталий
Потому что собственную селекционную базу нужно было иметь давно , а то сейчас только опомнились , когда прижало . И это касается многих отраслей
Не многих, а тупо всех отраслей
+7
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Maxim Vasnechov
А что, семена под санкциями? Вроде нет. С чего повышение цен то взялось?
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Ярик01
А почему, кому-то кушать хочется или везти через Казахстан настолько дороже?
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munhin
А что случилось?
+4
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Romeo Yankovich
Ответ Velirpa
нравится/не нравится.
так вот она реальная цель сво: заполучить украинский чернозём, чтобы выращивать свою травку
+3
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Vadim Medvedev
Ответ ZenitRulit
Через Казахстан могу схему подсказать))
ну так "через казахстан" и даёт прибавку в цене
+6
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Заборостроитель
Газон из выбоин, трибуны без зрителей
+2
-2
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SVD44
Крайне интересная ситуация складывается, господа…
Вы же и являлись главными импортерами семян газонной травы из-за рубежа. Брали его напрямую у производителей, перекупов между вами не было.
Опять же курс евро и доллара тот же, а летом ещё и меньше был, ну как вещают стране из телевизора. Так почему же газон то подорожал?
Или всё-таки кто-то нагло врет?))))
+2
-1
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Виталий
Потому что собственную селекционную базу нужно было иметь давно , а то сейчас только опомнились , когда прижало . И это касается многих отраслей
+14
0
+14
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Злодей Спб
Промес знает где достать дешевле :)
+23
-3
+20
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Kit244098
Рубись, бабло. Большое и малое))
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Ростов-на-Дону
афганскую травку чтоль закупать начали?
+3
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Дмитрий Бурмистров
Ответ Sinister Kid
А ку да делось наследие ЧМ 2018? Или его не создали?
гений трава с 2018 года сохраниться должна была
+11
-5
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4qs
но ведь импортозамещение..
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Geronimo Good
Очередная победа/прыжок.
+4
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Sinister Kid
А ку да делось наследие ЧМ 2018? Или его не создали?
+9
-5
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