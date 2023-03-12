Расходы российских клубов на покупку семян травы для полей выросли более чем в 3 раза: «Раньше можно было закупить за 300 тысяч, сейчас – минимум за миллион»
Расходы клубов на на покупку семян травы для футбольных полей выросли более чем в 3 раза.
Об этом рассказал генеральный директор фирмы «Спортгазон» Александр Ефремов.
«Стоимость семян выросла некрасиво. Раньше я брал семена по 190-200 рублей за килограмм, то теперь килограмм стоит 700-800 рублей.
А на футбольное поле, если нормально с ним работать, нужно полторы или две тонны семян в год.
То есть стоимость увеличилась в три раза – раньше необходимое количество семян можно было закупить за 300 тысяч рублей, сейчас – минимум за миллион», – заявил Ефремов.
Бизнесмен также отметил, что семена в Россию по-прежнему завозятся импортные, а собственная селекционная база так и не была создана.
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Организовать свое производство это же куча мороки. Большинство не хочет заморачиваться. Ну а зачем... это же еще ждать пока все отобьется... А так купил объем товара, быстренько перепродал и сразу профит. Выгода меньше, но зато быстро.
В том числе и цены у нас поэтому высокие - посредников много... каждый свой процент накинул и на выходе...
Ты сам отвечаешь на вопрос о повышении цены,раньше брали напрямую,теперь у перекупов + логистика до России.
Видимо цена должна стать меньше по твоей логике?
Вы же и являлись главными импортерами семян газонной травы из-за рубежа. Брали его напрямую у производителей, перекупов между вами не было.
Опять же курс евро и доллара тот же, а летом ещё и меньше был, ну как вещают стране из телевизора. Так почему же газон то подорожал?
Или всё-таки кто-то нагло врет?))))