Расходы российских клубов на покупку семян травы для полей выросли более чем в 3 раза: «Раньше можно было закупить за 300 тысяч, сейчас – минимум за миллион»

Расходы клубов на на покупку семян травы для футбольных полей выросли более чем в 3 раза.

Об этом рассказал генеральный директор фирмы «Спортгазон» .

«Стоимость семян выросла некрасиво. Раньше я брал семена по 190-200 рублей за килограмм, то теперь килограмм стоит 700-800 рублей.

А на футбольное поле, если нормально с ним работать, нужно полторы или две тонны семян в год.

То есть стоимость увеличилась в три раза – раньше необходимое количество семян можно было закупить за 300 тысяч рублей, сейчас – минимум за миллион», – заявил Ефремов.

Бизнесмен также отметил, что семена в Россию по-прежнему завозятся импортные, а собственная селекционная база так и не была создана.

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