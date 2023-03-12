Савичев о 207 зрителях на матче РПЛ: «У нас в Германии на четвертую-пятую лиги больше ходит. Нужен Fan ID? Дурдом полный»
Юрий Савичев не считает введение Fan ID разумным решением.
С начала 2023 года паспорт болельщика является обязательным для посещения всех матчей Мир РПЛ. В результате после зимней паузы посещаемость матчей турнира резко упала. Матч 19-го тура между «Торпедо» и «Уралом» посетили всего 207 человек.
– Они дома играли, да? Но не в «Лужниках» вроде, а где-то там в Химках. Я слышал, что у них какие-то проблемы с полем.
– Да, матч перенесли из «Лужников» в Химки. Как думаете, сколько зрителей пришло на стадион?
– Ну, тысячи три, наверное.
– Всего 207 человек.
– Ого! Значит, что-то серьезное. У нас, в Германии, на четвертую-пятую лиги больше ходит. Это точно 200 человек? Что-то непонятное для меня. А с чем это связано?
– В России теперь надо оформить «паспорт болельщика», чтобы пройти на стадион.
– А, вот в чем дело? И что, простой человек, если проходит мимо стадиона и думает: «О, дай-ка загляну на матч», у него не получится?
– Нет, нужно оформлять документ в интернете – Fan ID называется. Подтверждать свою личность. Могут еще не разрешить.
– Ну, это дурдом полный. И как вы решаете эти проблемы?
– Ну вот так – люди не ходят на футбол.
– Значит, клубы будут банкротами.
– В России клубы от зрителей не очень зависят – государство им помогает, крупные корпорации.
– Не знаю, как при пустых трибунах играть? Мотивации же никакой.
Почему человек не может попасть на футбол? Не активный фанат, а обычный человек? В Германии такого нет, арены ломятся от зрителей. Без них клубы не смогут существовать.
– Вы на любой матч сможете сходить, если захотите? В любом городе?
– Конечно.
– Что для этого потребуется?
– Ничего. Деньги! И даже паспорт спрашивать не будут. Идешь на стадион, как в театр, покупаешь билет. В любом городе – хоть в Мюнхене, хоть в Дортмунде, хоть в Штутгарте.
Ну, конечно, если матч крутой, билета может не достаться. Но купить билет, если он есть в наличии, ты всегда сможешь, – сказал экс-форвард «Санкт-Паули» и сборной СССР, проживающий в Германии.
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Что это значит? 3800 - это хулиганы))))))
– Значит, клубы будут банкротами.
Да...совсем отстал от происходящего в нашем футболе...не знает. что у нас так организовали финансирование футбола, что всем наплевать на количество зрителей, главное, чтобы при кормушке был тип, любящий футбол и он даст госсредств по понятиям......
А вообще позор...олимпийский чемпион по футболу в Германии его развивает...тьфу....