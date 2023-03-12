Савичев о 207 зрителях на матче РПЛ: «У нас в Германии на четвертую-пятую лиги больше ходит. Нужен Fan ID? Дурдом полный»

Юрий Савичев не считает введение Fan ID разумным решением.

С начала 2023 года паспорт болельщика является обязательным для посещения всех матчей Мир . В результате после зимней паузы посещаемость матчей турнира резко упала. Матч 19-го тура между « » и « » посетили всего 207 человек.

– Они дома играли, да? Но не в «Лужниках» вроде, а где-то там в Химках. Я слышал, что у них какие-то проблемы с полем.

– Да, матч перенесли из «Лужников» в Химки. Как думаете, сколько зрителей пришло на стадион?

– Ну, тысячи три, наверное.

– Всего 207 человек.

– Ого! Значит, что-то серьезное. У нас, в Германии, на четвертую-пятую лиги больше ходит. Это точно 200 человек? Что-то непонятное для меня. А с чем это связано?

– В России теперь надо оформить «паспорт болельщика», чтобы пройти на стадион.

– А, вот в чем дело? И что, простой человек, если проходит мимо стадиона и думает: «О, дай-ка загляну на матч», у него не получится?

– Нет, нужно оформлять документ в интернете – Fan ID называется. Подтверждать свою личность. Могут еще не разрешить.

– Ну, это дурдом полный. И как вы решаете эти проблемы?

– Ну вот так – люди не ходят на футбол.

– Значит, клубы будут банкротами.

– В России клубы от зрителей не очень зависят – государство им помогает, крупные корпорации.

– Не знаю, как при пустых трибунах играть? Мотивации же никакой.

Почему человек не может попасть на футбол? Не активный фанат, а обычный человек? В Германии такого нет, арены ломятся от зрителей. Без них клубы не смогут существовать.

– Вы на любой матч сможете сходить, если захотите? В любом городе?

– Конечно.

– Что для этого потребуется?

– Ничего. Деньги! И даже паспорт спрашивать не будут. Идешь на стадион, как в театр, покупаешь билет. В любом городе – хоть в Мюнхене, хоть в Дортмунде, хоть в Штутгарте.

Ну, конечно, если матч крутой, билета может не достаться. Но купить билет, если он есть в наличии, ты всегда сможешь, – сказал экс-форвард «Санкт-Паули» и сборной СССР, проживающий в Германии.

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