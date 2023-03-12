Савичев о 207 зрителях на матче РПЛ: «У нас в Германии на четвертую-пятую лиги больше ходит. Нужен Fan ID? Дурдом полный»

Теги премьер-лига Россия болельщики Торпедо Урал Юрий Савичев стадионы Fan ID Футбол

Юрий Савичев не считает введение Fan ID разумным решением.

С начала 2023 года паспорт болельщика является обязательным для посещения всех матчей Мир РПЛ. В результате после зимней паузы посещаемость матчей турнира резко упала. Матч 19-го тура между «Торпедо» и «Уралом» посетили всего 207 человек.

– Они дома играли, да? Но не в «Лужниках» вроде, а где-то там в Химках. Я слышал, что у них какие-то проблемы с полем.

– Да, матч перенесли из «Лужников» в Химки. Как думаете, сколько зрителей пришло на стадион?

– Ну, тысячи три, наверное.

– Всего 207 человек.

– Ого! Значит, что-то серьезное. У нас, в Германии, на четвертую-пятую лиги больше ходит. Это точно 200 человек? Что-то непонятное для меня. А с чем это связано?

– В России теперь надо оформить «паспорт болельщика», чтобы пройти на стадион.

– А, вот в чем дело? И что, простой человек, если проходит мимо стадиона и думает: «О, дай-ка загляну на матч», у него не получится?

– Нет, нужно оформлять документ в интернете – Fan ID называется. Подтверждать свою личность. Могут еще не разрешить.

– Ну, это дурдом полный. И как вы решаете эти проблемы?

– Ну вот так – люди не ходят на футбол.

– Значит, клубы будут банкротами.

– В России клубы от зрителей не очень зависят – государство им помогает, крупные корпорации.

– Не знаю, как при пустых трибунах играть? Мотивации же никакой.

Почему человек не может попасть на футбол? Не активный фанат, а обычный человек? В Германии такого нет, арены ломятся от зрителей. Без них клубы не смогут существовать.

– Вы на любой матч сможете сходить, если захотите? В любом городе?

– Конечно.

– Что для этого потребуется?

– Ничего. Деньги! И даже паспорт спрашивать не будут. Идешь на стадион, как в театр, покупаешь билет. В любом городе – хоть в Мюнхене, хоть в Дортмунде, хоть в Штутгарте.

Ну, конечно, если матч крутой, билета может не достаться. Но купить билет, если он есть в наличии, ты всегда сможешь, – сказал экс-форвард «Санкт-Паули» и сборной СССР, проживающий в Германии.

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45 комментариев

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Nekrasof
Ответ 13lapa13
печально, что не знаешь автора победного года в финале ои 88....
Это стыд и позорище!!!!
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Nekrasof
Ответ IlyaGrain
Я не знаю кто это, но кажется он прав )
Тогда просто футбольная бездарь
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Jeksan
207 и того много. Ровно на столько должно быть меньше
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herr alexx
путиноиды обосрались
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Andrew Kolevatykh
Ответ Xm.md
Учитывая, что футбол в разрезе олимпиады интересен только одному человеку в стране, то странно наезжать на того, кто не знаешь ноунейма
Тут же все знатоки, которые жизнь посвятили футболу. 88 год? Это было 35 лет назад. Для более менее сознательной памяти должно быть человеку лет 50 сейчас. Но здесь люди гордятся, что проштудировали Вики в поисках абсолютно бесполезных энциклопедических знаний. Но и согласен с тем, что показывать свое незнание на людях - это глупо.
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Максим Ларченков
Причем тут фан айди?
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Timur_A
Ответ Крыло советов
Я помню 4:3 крыльев с аз Алкмаром в кубке уефа , ЦСКА выигрывал кубок Европы, и казалось что футбол развивается и становится все конкурентнее. Игры Локомотив - Милан, Рубин грохнул Барселону, а потом и второй раз…. В крыльях играли легенды сборных разных стране. Например Ян Коллер из сб.Германии. В Анжи Это’О и Роберто Карлос)) да много всего что будет звучать как бред через лет 5-7 , а некоторые вещи уже звучат как прошлое из другого измерения)))
Память Вас капитально подводит, уважаемый. Крылья с АЗ сыграли 5:3, а не 4:3, ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, а Кубком Европы не один из турниров не называется и в нулевые не назывался, Рубин обыгрывал Барселону только один раз, Ян Коллер играл за сб. Чехии, а не Германии, за сборную Германии играл Юрген Колер, но это было в 80х-90х, а не нулевых.
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Куй Покагорячев
Но не смотри, не смотри ты по сторонам, оставайся такой как есть
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fisher40
207 человек. Без fanID пусть было бы 4000 человек.
Что это значит? 3800 - это хулиганы))))))
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DoViCo
Ответ 13lapa13
печально, что не знаешь автора победного года в финале ои 88....
Это и вправду очень очень очень печально....
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Don_SP
Он просто не понимает, что это сделано для безопасности людей! В Европе паспорта болельщика нету, так там что не матч - драки, маты, файеры. А у нас зато этого нету, потому что никто не ходит 😂
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Geo07
Ответ IlyaGrain
Я не знаю кто это, но кажется он прав )
Простите, но если Вы не знаете автора золотого гола ОИ с бразилами.. то может ВАм лучше на чаты бузовой?. Ничего личного, простите..
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Игорь Новиков
«Ну, Савичев, убегай, забивай! Я тебя умоляю!»
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Xm.md
Ответ Самый адовый Крикун
Охренеть, гордиться тем, что не знаешь человека, гол которого принёс последнюю победу отечественному футболу на уровне сборных. Поздравляю.
Учитывая, что футбол в разрезе олимпиады интересен только одному человеку в стране, то странно наезжать на того, кто не знаешь ноунейма
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Geo07
У нас в Германии.. йа, йа, натюрлих..
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herr alexx
Fun id изыди!
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Atsuktuvas
Ответ Максим Черкашин
У меня родня в Штутгарте живёт. Последнею белку съели неделю назад.:))))))
Ну уже весна - новые напочкуются... ))
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herr alexx
путмнские лизоблюды совсем сума сошли зморочили дедушке голову,прям как при брежневе.реальнве решения он не принимает..
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Максим Черкашин
Ответ Atsuktuvas
В Германии на стадионах много людей, потому что они туда ходят греться.
У меня родня в Штутгарте живёт. Последнею белку съели неделю назад.:))))))
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Крыло советов
Ответ Дерзкий пеликан
Бро, прочитал твой комент и аж душу защемило. Теперь это кажется чем-то фантастическим. Внуки реально будут думать, что их деды (нынешние молодые люди) с ума сошли и бред несут.
Я помню 4:3 крыльев с аз Алкмаром в кубке уефа , ЦСКА выигрывал кубок Европы, и казалось что футбол развивается и становится все конкурентнее. Игры Локомотив - Милан, Рубин грохнул Барселону, а потом и второй раз…. В крыльях играли легенды сборных разных стране. Например Ян Коллер из сб.Германии. В Анжи Это’О и Роберто Карлос)) да много всего что будет звучать как бред через лет 5-7 , а некоторые вещи уже звучат как прошлое из другого измерения)))
+7
-2
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Подкат Мальдини
Ответ Atsuktuvas
В Германии на стадионах много людей, потому что они туда ходят греться.
А что у них на стадионах обрезанных сжигают ?
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Ковид 07.10.52
Ну вот так – люди не ходят на футбол.
– Значит, клубы будут банкротами.
Да...совсем отстал от происходящего в нашем футболе...не знает. что у нас так организовали финансирование футбола, что всем наплевать на количество зрителей, главное, чтобы при кормушке был тип, любящий футбол и он даст госсредств по понятиям......
А вообще позор...олимпийский чемпион по футболу в Германии его развивает...тьфу....
+1
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Mark Andre Ter Shtegen
Ответ Atsuktuvas
В Германии на стадионах много людей, потому что они туда ходят греться.
Харош
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Крыло советов
Ответ vulturecrow
а мне печально, что автор победного гола за сборную СССР живёт в Германии. но он сам виноват, предпочтя прекрасную и вставшую с колен оплоту геев и лесбиянок.
Если в твоей голове Европа это только про геев и лесбиянок, то ты даже и 10% про Европу не знаешь
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Вадим Слуцкий
Согласен. 207 дуроломов: делать им больше нечего, как идти на матч РПЛ. Идите отечество защищать.
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