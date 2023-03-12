Матч «Ростов» – «Пари НН» посетили 4029 зрителей – худший показатель сезона в Ростове

Теги Ростов премьер-лига Россия болельщики Ростов-Арена Пари НН Fan ID Футбол

На матче «Ростов» – «Пари НН» зафиксирована худшая посещаемость сезона в Ростове.

Игру Мир РПЛ посетили 4029 зрителей.

Это худший результат на «Ростов-Арене» в этом сезоне. Предыдущий антирекорд был установлен на матче с «Оренбургом» – 4458.

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7 комментариев

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Алексей Петров
кто выйграл?
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Алекс Я
Ответ Александр Кузнецов
Итого: самые дисциплинированные бюджетники из Питера
Молодцы
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trick00
Молодцы! Следующая цель 207 зрителей
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casatt
Да здравствует Fan уйди!
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мяу
Просто все готовятся к церемонии вручения Оскара. Вот вам и очередной акт русофобии от наших западных партнёров
+2
0
+2
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Александр Кузнецов
Итого: самые дисциплинированные бюджетники из Питера
+6
-1
+5
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Peter Parker
Что за чудные времена! Каждый день новые рекорды!
+7
-1
+6
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