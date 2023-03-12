Матч «Ростов» – «Пари НН» посетили 4029 зрителей – худший показатель сезона в Ростове

На матче «Ростов» – «Пари НН» зафиксирована худшая посещаемость сезона в Ростове.

Игру Мир РПЛ посетили 4029 зрителей.

Это худший результат на «Ростов-Арене» в этом сезоне. Предыдущий антирекорд был установлен на матче с «Оренбургом» – 4458.

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