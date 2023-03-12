«Ференцварош» Черчесова проиграл в чемпионате Венгрии впервые с октября. Клуб лидирует с отрывом в 11 очков

«Ференцварош» потерпел первое поражение в чемпионате Венгрии с октября.

В 23-м туре команда под руководством дома уступила «Академии Пушкаша» со счетом 1:2, играя в меньшинстве с 57-й минуты.

До этого « » не проигрывал в 13 турах подряд, одержав 8 побед и 5 раз сыграв вничью.

Последнее поражение в лиге команда потерпела 16 октября в матче 11-го тура против «Мезекевешда» (1:2), всего в текущем сезоне чемпионата «Ференцварош» проиграл лишь трижды.

«Ференцварош» с одним матчем в запасе лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии, имея преимущество в 11 очков.

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