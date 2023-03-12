«Ференцварош» Черчесова проиграл в чемпионате Венгрии впервые с октября. Клуб лидирует с отрывом в 11 очков

Теги Станислав Черчесов высшая лига Венгрия Ференцварош Академия Пушкаша Футбол

«Ференцварош» потерпел первое поражение в чемпионате Венгрии с октября.

В 23-м туре команда под руководством Станислава Черчесова дома уступила «Академии Пушкаша» со счетом 1:2, играя в меньшинстве с 57-й минуты.

До этого «Ференцварош» не проигрывал в 13 турах подряд, одержав 8 побед и 5 раз сыграв вничью.

Последнее поражение в лиге команда потерпела 16 октября в матче 11-го тура против «Мезекевешда» (1:2), всего в текущем сезоне чемпионата «Ференцварош» проиграл лишь трижды.

«Ференцварош» с одним матчем в запасе лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии, имея преимущество в 11 очков.

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23 комментария

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Илья Савчук
Не проиграл, а занял более выгодные позиции
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Иван Алейников
Сдулся полевой командир или это было «непростое решение»?
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Эдмонд
Ответ Shamarin
Сервелатыч без Дзюбы - деньги на ветер.
шашлыкусатыч без вратаря
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санчос пономоревский
Ответ Ljorke
Стас специально сливает матч, чтобы Байер усомнился бы в силе венгров. Стас стратег.
Отец стратегии...
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санчос пономоревский
Ответ Ljorke
Стас специально сливает матч, чтобы Байер усомнился бы в силе венгров. Стас стратег.
Гений тактики...
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Гамарджоба Генацвале
Силы были неравны, против бойцов Стаса выпустили целую Академию, но войско достойно сражалось и не ударило в грязь лицом.
+1
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Prokuror Prokurorov
В Матче с Байером Ференварош смотрелся лучше таблеток. Говорю это как сторонний зритель, который зарядил стаффочку на "обе забьют - нет". Зашло с диким валидолом, ибо таблетки отскочили.
+3
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+3
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закрыт по беспределу
Бывают и спады
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Артём Кадуков
Ну ваще у него 1 победа в последних 5 играх. Не прям чтобы топ показатель)
+1
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Сергей Чекрыжов
«Ференцварош» Черчесова проиграл "Академиии Пушкаша" Патрика Поштобани
+1
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Ljorke
Стас специально сливает матч, чтобы Байер усомнился бы в силе венгров. Стас стратег.
+6
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Shamarin
Ответ Михо
Байер показал что этих монстров все же возможно обыграть и остальные венгерские команды приободрились)
Сервелатыч без Дзюбы - деньги на ветер.
+3
-1
+2
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Антон Анисимов
Не проиграл, а выиграл с отрицательной разницей
+12
-4
+8
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dimpa
Команды полевого командира не проигрывают, просто соперник иногда больше забивает.
+4
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Velirpa
венгры опечалены, болгары в трауре.
0
-1
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elninjo_3
Там второй состав играл, а то и третий
+4
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T622222
Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия. (с) к/ф "ДМБ".
0
-3
-3
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kin
Не потерпели поражение, а к Пушкашу проявили уважение!
0
-4
-4
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n1k006
Ответ error505
Не проиграл, а потерпел стратегическо поражение в ходе турнира
Как же это смешно блин 😁
0
-6
-6
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рашпиль
Сунцова Слуцкого-Головина.
0
0
0
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Arty K.
Не проиграл, а позволил подобраться противникам на небольшое расстояние
+3
-5
-2
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error505
Не проиграл, а потерпел стратегическо поражение в ходе турнира
+16
-6
+10
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Михо
Байер показал что этих монстров все же возможно обыграть и остальные венгерские команды приободрились)
+20
0
+20
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