Лизаразю о «ПСЖ»: «Надо укрепить оборону, полузащиту – Верратти, Витинья и Руис исчезли в матче против Киммиха и Горетцки. Нельзя играть в ЛЧ при таком дефиците кадров»

рассказал, какие линии «ПСЖ» нужно укрепить после поражения от «Баварии».

«Начнем с защиты: у Кимпембе травма, Рамос уже в возрасте. Совершенно точно оборона нуждается в усилении.

Что касается полузащиты, то трио Верратти – – просто исчезло в матче против и . Когда-то у парижан была более сильная средняя линия – с Моттой, Верратти и Матюиди. Нужны намного более опытные, талантливые и агрессивные игроки.

Я в целом не думаю, что эта команда соответствует требованиям матчей с высокой интенсивностью. «ПСЖ» нельзя выступать в Лиге чемпионов при таком дефиците кадров, когда приходится выпускать молодежь, еще не готовую к таким играм.

Так что работы предстоит много, но главным всегда должно оставаться намерение построить команду», – сказал бывший защитник сборной Франции.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас