Лизаразю о «ПСЖ»: «Надо укрепить оборону, полузащиту – Верратти, Витинья и Руис исчезли в матче против Киммиха и Горетцки. Нельзя играть в ЛЧ при таком дефиците кадров»

Теги Бавария ПСЖ Блез Матюиди бундеслига Германия Тиаго Мотта лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Биксант Лизаразю Марко Верратти Леон Горетцка Йозуа Киммих Фабиан Руис Витинья Футбол

Биксант Лизаразю рассказал, какие линии «ПСЖ» нужно укрепить после поражения от «Баварии».

«Начнем с защиты: у Кимпембе травма, Рамос уже в возрасте. Совершенно точно оборона нуждается в усилении.

Что касается полузащиты, то трио Верратти – ВитиньяРуис просто исчезло в матче против Киммиха и Горетцки. Когда-то у парижан была более сильная средняя линия – с Моттой, Верратти и Матюиди. Нужны намного более опытные, талантливые и агрессивные игроки.

Я в целом не думаю, что эта команда соответствует требованиям матчей с высокой интенсивностью. «ПСЖ» нельзя выступать в Лиге чемпионов при таком дефиците кадров, когда приходится выпускать молодежь, еще не готовую к таким играм.

Так что работы предстоит много, но главным всегда должно оставаться намерение построить команду», – сказал бывший защитник сборной Франции.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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45 комментариев

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Bavarec-Art
Рамос в порядке. А головой при стандартах играет вообще как бог до сих пор
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Loomis
Ответ Muhammad Juraev
А кто в Баварии звездой стал? Можно список?
Дэвис, Киммих, Горецка, Мюллер, Мусиала как минимум
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Амин Чич
Ответ Vinnipukh Vinni
Это ты начал гнать пургу, что Бавария что-то там выращивает, а не покупает готовых игроков. Я тебе привёл примеры. Состав у ПСЖ по именам не лучше, если не считать нападение. Оборона Баварии лучше, полузащита лучше. И тренер лучше. За счёт этого она и победила.
Пурга в Сибири!
Покажи мне слово, где я написал, что Бавария выращивает! я лишь привел пример, что Бавария таких же молодых покупала как и псж, но не жаловалась, что они не уровень! Если клуб покупает игроков, значит они ему подходят, вот и нефиг псж ныть с их бюджетом
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Muhammad Juraev
Ответ Амин Чич
Ой-ой-ой, а в чем проблема!? По травмированным у Баварии больше игроков к этому матчу было! Проблема в одном, псж покупает готовых звезд, а в Баварии игроки таковыми становятся
А кто в Баварии звездой стал?
Можно список?
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Vinnipukh Vinni
Ответ Амин Чич
)))) ты ее и начал пофамильно ))) ты хоть читай свои комменты! Во вторых, состав у псж по именно лучше, но у Баварии командная игра лучше и тренер! пчж - звездная команда. Бавария- команда звезда
Это ты начал гнать пургу, что Бавария что-то там выращивает, а не покупает готовых игроков. Я тебе привёл примеры.
Состав у ПСЖ по именам не лучше, если не считать нападение.
Оборона Баварии лучше, полузащита лучше. И тренер лучше. За счёт этого она и победила.
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Амин Чич
Ответ Vinnipukh Vinni
ПСЖ купил Мендеша, Витинью, Зайр Эмери, Битшиабу, Кимпембе, Маркиньоса готовыми звёздами? К чему эта демагогия?
)))) ты ее и начал пофамильно ))) ты хоть читай свои комменты!
Во вторых, состав у псж по именно лучше, но у Баварии командная игра лучше и тренер!
пчж - звездная команда.
Бавария- команда звезда
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Alex1104
Нужно делать команду, а не скупать самых медийных звёзд.
Нужен тренер, который может управлять командой. А не вот это, где хорошие игроки не ставят тренера ни во что, не отрабатывают.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Амин Чич
А Бавария купила Дэвиса, Киммиха, Комана, Мусиаля готовыми, почему ты их не упоминаешь!? Они когда пришли, тоже были как та де молодежь псж
ПСЖ купил Мендеша, Витинью, Зайр Эмери, Битшиабу, Кимпембе, Маркиньоса готовыми звёздами? К чему эта демагогия?
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Амин Чич
Ответ 7qnqgnk6rh
Одно из первых адекватных мнений. В таких матчах решают все детали - в первом матче гол Мбаппе из миллиметрового офсайда, во втором незабитый в пустые Палиньей и привоз на ровном месте Верратти.
И чистый не засчитанный гол Чупа
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7qnqgnk6rh
Одно из первых адекватных мнений. В таких матчах решают все детали - в первом матче гол Мбаппе из миллиметрового офсайда, во втором незабитый в пустые Палиньей и привоз на ровном месте Верратти.
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Амин Чич
Ответ breeze1989
У Баварии по ходу матча со скамейки вышли Мане, Канселу(оба, кстати, совсем не звезды на момент перехода в Баварию, да-да) и Гнабри. И сравни с тем, кто со скамейки вышел у ПСЖ(17летний Битшиабю, 16летний Заир-Эмери и 20 летний Экитике).
Короче, о чем спорить, состав псж звёздные, дорогущий состав, а толку нет, как имела их Бавария так и будет
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Denis K21
Ответ breeze1989
У Баварии по ходу матча со скамейки вышли Мане, Канселу(оба, кстати, совсем не звезды на момент перехода в Баварию, да-да) и Гнабри. И сравни с тем, кто со скамейки вышел у ПСЖ(17летний Битшиабю, 16летний Заир-Эмери и 20 летний Экитике).
теперь сравни сколько тратит Бавария, сколько ПСЖ.
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Амин Чич
Ответ breeze1989
У Баварии по ходу матча со скамейки вышли Мане, Канселу(оба, кстати, совсем не звезды на момент перехода в Баварию, да-да) и Гнабри. И сравни с тем, кто со скамейки вышел у ПСЖ(17летний Битшиабю, 16летний Заир-Эмери и 20 летний Экитике).
Неужели Гнабри был звездой, что сидел на банке в Арсенале и перешел в середняк Бундеслиги, а потом там стал мегазвездой и перешел в Баварию
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Dario Alexys
Те же мысли были в матче. Пожалуй, не надо быть Лизаразю , чтобы это увидеть , но проблема есть еще и в том, что на рынке таких игроков не так много, а те, что есть просто так не перейдут в эту лигу ради призрачного шанса победы в ЛЧ.
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Амин Чич
Ответ Vinnipukh Vinni
Получается, что даже с бОльшим количеством травмированных у Баварии состав был лучше. Если не считать нападающих, это именно так и есть. И дело не в том, кто чего выращивает (Бавария не выращивала ни де Лигта, ни Павара, ни Упамекано, а купила их готовых), а в качестве менеджмента.
А Бавария купила Дэвиса, Киммиха, Комана, Мусиаля готовыми, почему ты их не упоминаешь!?
Они когда пришли, тоже были как та де молодежь псж
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breeze1989
Ответ Амин Чич
Ой-ой-ой, а в чем проблема!? По травмированным у Баварии больше игроков к этому матчу было! Проблема в одном, псж покупает готовых звезд, а в Баварии игроки таковыми становятся
У Баварии по ходу матча со скамейки вышли Мане, Канселу(оба, кстати, совсем не звезды на момент перехода в Баварию, да-да) и Гнабри. И сравни с тем, кто со скамейки вышел у ПСЖ(17летний Битшиабю, 16летний Заир-Эмери и 20 летний Экитике).
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AnMe
Ответ Амин Чич
Отмазка! Клуб который может себе позволить любых игроков мира, плачет на глубину состава, хотя травмирован один человек
Ну так никто это и не отрицает, поэтому и написано, кого купить
Вот спрашивается, какого чрта с такими бабками такая отвратительная команда и физрук тренер
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Алекс Грэй
Да, Макелеле или Виера не помешали бы им в центре поля.
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Михаил Стентор
Ответ Амин Чич
ну всё, началось, оказывается, у нас псж обладает средним составом, вот если бы они тратили на звезд как Бавария, то они бы играли на равных
А Бавария не тратила столько денег никогда. Всегда закупалась точечно и очень взвешенно. Процент провальных трансферов по сравнению с ПСЖ минимален, как и текучка кадров. Есть ли хоть один игрок, который наигрывался в центре полузащиты игрок, который столько же лет, сколько Киммих и Горетцка были железобетонной основой? Каждый год новый партнёр у Вератти, которому самому скоро сто лет в обед.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Амин Чич
Ой-ой-ой, а в чем проблема!? По травмированным у Баварии больше игроков к этому матчу было! Проблема в одном, псж покупает готовых звезд, а в Баварии игроки таковыми становятся
Получается, что даже с бОльшим количеством травмированных у Баварии состав был лучше. Если не считать нападающих, это именно так и есть.
И дело не в том, кто чего выращивает (Бавария не выращивала ни де Лигта, ни Павара, ни Упамекано, а купила их готовых), а в качестве менеджмента.
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Амин Чич
Ответ С бодуна
А гладбах хозяин Баварии )
)))) Пусть они будут хозяевами, но Бавария и это главное, хозяин псж на долгие годы
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Марслан Акматалиев
Сами по себе Руис, Солер очень хорошие игроки, но их никак не могут встроить в игру ПСЖ, это наверное уже проблема Галтье или Кампуша, который подписал этих игроков летом.
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Амин Чич
Ответ Vinnipukh Vinni
Это факт. И до матчей с Баварией было известно, что у ПСЖ проблемы в полузащите. И дело не в количестве денег.
у Баварии до матча было больше проблем: Нойер, Мане, Эрнандес, Павар...и ты считаешь это не проблемой !?
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С бодуна
Ответ Амин Чич
А так, Бавария хозяин псж, запиши себе
А гладбах хозяин Баварии )
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Амин Чич
Ответ Vinnipukh Vinni
Это факт. И до матчей с Баварией было известно, что у ПСЖ проблемы в полузащите. И дело не в количестве денег.
А в чем проблема была, в чем ?
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