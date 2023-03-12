Лизаразю о «ПСЖ»: «Надо укрепить оборону, полузащиту – Верратти, Витинья и Руис исчезли в матче против Киммиха и Горетцки. Нельзя играть в ЛЧ при таком дефиците кадров»
Биксант Лизаразю рассказал, какие линии «ПСЖ» нужно укрепить после поражения от «Баварии».
«Начнем с защиты: у Кимпембе травма, Рамос уже в возрасте. Совершенно точно оборона нуждается в усилении.
Что касается полузащиты, то трио Верратти – Витинья – Руис просто исчезло в матче против Киммиха и Горетцки. Когда-то у парижан была более сильная средняя линия – с Моттой, Верратти и Матюиди. Нужны намного более опытные, талантливые и агрессивные игроки.
Я в целом не думаю, что эта команда соответствует требованиям матчей с высокой интенсивностью. «ПСЖ» нельзя выступать в Лиге чемпионов при таком дефиците кадров, когда приходится выпускать молодежь, еще не готовую к таким играм.
Так что работы предстоит много, но главным всегда должно оставаться намерение построить команду», – сказал бывший защитник сборной Франции.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Покажи мне слово, где я написал, что Бавария выращивает! я лишь привел пример, что Бавария таких же молодых покупала как и псж, но не жаловалась, что они не уровень! Если клуб покупает игроков, значит они ему подходят, вот и нефиг псж ныть с их бюджетом
Можно список?
Состав у ПСЖ по именам не лучше, если не считать нападение.
Оборона Баварии лучше, полузащита лучше. И тренер лучше. За счёт этого она и победила.
Во вторых, состав у псж по именно лучше, но у Баварии командная игра лучше и тренер!
пчж - звездная команда.
Бавария- команда звезда
Нужен тренер, который может управлять командой. А не вот это, где хорошие игроки не ставят тренера ни во что, не отрабатывают.
Они когда пришли, тоже были как та де молодежь псж
Вот спрашивается, какого чрта с такими бабками такая отвратительная команда и физрук тренер
И дело не в том, кто чего выращивает (Бавария не выращивала ни де Лигта, ни Павара, ни Упамекано, а купила их готовых), а в качестве менеджмента.