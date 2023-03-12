Мбаппе забил 31 гол за 32 матча сезона в «ПСЖ». Он лучший бомбардир клуба и делит лидерство в Лиге 1
Килиан Мбаппе догнал Джонатана Дэвида во главе списка бомбардиров Лиги 1.
Форвард «ПСЖ» забил победный гол в ворота «Бреста» (2:1) на 90-й минуте, воспользовавшись передачей нападающего Лионеля Месси и убежав один на один с вратарем.
Всего в текущем сезоне на счету француза 31 гол в составе «Пари Сен-Жермен» за 32 матча во всех турнирах. Он лучший бомбардир клуба.
В чемпионате Франции Мбаппе забил 19 мячей, как и Дэвид из «Лилля». При этом у канадца на 3 игры больше – 26 против 23.
Подробно со статистикой Килиана можно ознакомиться здесь.
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Пора Месси сваливать оттуда... Изначально было ошибкой идти в этот арабский мешок.
Нельзя упускать чемпионат хотя бы
Только в этом моменте его и было видно за последние игры
А ЗМ получит Месси. Достаточно Лигу на горбу Мбаппе доиграть.