Мбаппе забил 31 гол за 32 матча сезона в «ПСЖ». Он лучший бомбардир клуба и делит лидерство в Лиге 1

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги Брест Килиан Мбаппе Джонатан Дэвид Футбол

Килиан Мбаппе догнал Джонатана Дэвида во главе списка бомбардиров Лиги 1.

Форвард «ПСЖ» забил победный гол в ворота «Бреста» (2:1) на 90-й минуте, воспользовавшись передачей нападающего Лионеля Месси и убежав один на один с вратарем.

Всего в текущем сезоне на счету француза 31 гол в составе «Пари Сен-Жермен» за 32 матча во всех турнирах. Он лучший бомбардир клуба.

В чемпионате Франции Мбаппе забил 19 мячей, как и Дэвид из «Лилля». При этом у канадца на 3 игры больше – 26 против 23.

Подробно со статистикой Килиана можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий

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shava72
Ответ Veles3101
Да это единственный топ где Месси может играть и который его возьмет
То есть, к примеру, Гвардиола его не возьмет в МС?
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ZamoRano
Ответ Футбол_это_жизнь
31 гол из них 19 с пасов Месси! Ну ну кто ещё чей спиногрыз
Можно пруф про 19 пасов? Или как про 66 место чемпионата саудовской Аравии в мире, сольешься?
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Юрий Кечко
Ответ Veles3101
Да это единственный топ где Месси может играть и который его возьмет
Месси в сити и сейчас был бы как влитой
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Dmitri Kudrenko
Ответ Айлин 1990
Месси Чемпион Мира.
окей
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Veles3101
Ответ shava72
Лидеры ставят рекорды, а клуб, как проклятый, вылетает и вылетает из ЛЧ)) Пора Месси сваливать оттуда... Изначально было ошибкой идти в этот арабский мешок.
Да это единственный топ где Месси может играть и который его возьмет
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shava72
Лидеры ставят рекорды, а клуб, как проклятый, вылетает и вылетает из ЛЧ))
Пора Месси сваливать оттуда... Изначально было ошибкой идти в этот арабский мешок.
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chouchou
Ответ Игорь Климов
Я про это сезон, тут же написано, что Мбаппе забил 31 гол, ты тут о чём пишешь, какие 25 ассистов Неймара, и какие 24 ассиста Ди Марии, и кто тебя ещё плюсует?!
и все равно не большая часть - а 10 с пасов Месси из 31 гола
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Игорь Климов
Ответ chouchou
25 ассистов Неймара, 24 - Ди Мария, 18 - Месси...так что не надо болтологии
Я про это сезон, тут же написано, что Мбаппе забил 31 гол, ты тут о чём пишешь, какие 25 ассистов Неймара, и какие 24 ассиста Ди Марии, и кто тебя ещё плюсует?!
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кто-то
Ответ Пенс
И всё это с 35 летним спиногрызом . Воистину Килли прекрасен.
Без этого спиногрыза он бы и половины голов и не забил
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Vinnipukh Vinni
Ответ AnMe
Хоть и забил, но сыграл просто отвратительно Только в этом моменте его и было видно за последние игры
Упустить вряд ли получится. Слишком мало матчей до конца при слишком большом отрыве, в очки берут даже в таких плохих матчах.
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AnMe
Ответ AnMe
Хоть и забил, но сыграл просто отвратительно Только в этом моменте его и было видно за последние игры
Надеюсь соберется
Нельзя упускать чемпионат хотя бы
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chouchou
Ответ Игорь Климов
Большая часть этих голов забитых Мбаппе - это ассисты от Месси.
25 ассистов Неймара, 24 - Ди Мария, 18 - Месси...так что не надо болтологии
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AnMe
Хоть и забил, но сыграл просто отвратительно
Только в этом моменте его и было видно за последние игры
+3
-3
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hqt5pjh67k
В апл или ла лиге у него результативность будет намного ниже
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-2
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AnMe
Ответ Футбол_это_жизнь
31 гол из них 19 с пасов Месси! Ну ну кто ещё чей спиногрыз
Ему надо отвечать: «выздоравливай»))
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Футбол_это_жизнь
Ответ Пенс
И всё это с 35 летним спиногрызом . Воистину Килли прекрасен.
31 гол из них 19 с пасов Месси! Ну ну кто ещё чей спиногрыз
+20
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Злой Руся
Ну а кто если не Мбаппе. Реал Ждет
+1
-4
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Direct free kick
Ответ Человек1991
ну 5 голов Мбаппе забил деревенскому клубу Паи Дэ Кассель из 6 дивизиона ) и около 8 голов у него с пенальти )
Мбаппе сильнее месси
+3
-4
-1
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Игорь Климов
Большая часть этих голов забитых Мбаппе - это ассисты от Месси.
+5
-7
-2
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Игорь Климов
Ответ Dmitri Kudrenko
Месси аргентинец
Лео Месси - Чемпион Мира.
+4
-6
-2
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Пенс
И всё это с 35 летним спиногрызом . Воистину Килли прекрасен.
+6
-11
-5
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Айлин 1990
Ответ Dmitri Kudrenko
Месси аргентинец
Месси Чемпион Мира.
+4
-7
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titov-and-trubach
Ребята из Бреста какие-то камикадзе. Зачем при счете 1-1, играя против ПСЖ, всей командой ломануться на угловой? Или это вообще не угловой, а позиционная атака была. Весь Брест был на половине поля ПСЖ, оставили только защитника караулить Мбаппе, ну он и убежал. Да и защитник гениальный оказался, по лучшим заветам Леонида Викторовича выполнил искусственный офсайд, красавчик))
+5
-1
+4
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Роман
Мбаппе лучший на ЧМ, лучший из ПСЖ в ЛЧ был, также в Лиге 1.
А ЗМ получит Месси. Достаточно Лигу на горбу Мбаппе доиграть.
+4
-6
-2
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Dmitri Kudrenko
Ответ rigobersong
Это не отменяет того факта, что он более великий, чем португальская петушара:))
Месси аргентинец
+6
-9
-3
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