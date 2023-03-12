Мбаппе забил 31 гол за 32 матча сезона в «ПСЖ». Он лучший бомбардир клуба и делит лидерство в Лиге 1

догнал во главе списка бомбардиров Лиги 1.

Форвард « » забил победный гол в ворота « » (2:1) на 90-й минуте, воспользовавшись передачей нападающего и убежав один на один с вратарем.

Всего в текущем сезоне на счету француза 31 гол в составе «Пари Сен-Жермен» за 32 матча во всех турнирах. Он лучший бомбардир клуба.

В чемпионате Франции Мбаппе забил 19 мячей, как и Дэвид из «Лилля». При этом у канадца на 3 игры больше – 26 против 23.

Подробно со статистикой Килиана можно ознакомиться здесь.

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