Педри готов выйти против «Реала» 19 марта. Хавбек «Барселоны» не играет с 16 февраля
«Барселона» сможет включить Педри в заявку на матч против «Реала».
Команды встретятся 19 марта в рамках 26-го тура чемпионата Испании.
Из-за травмы задней поверхности бедра 20-летний полузащитник не играет с 16 февраля. По данным Mundo Deportivo, к класико он завершит восстановление.
В текущем сезоне Педри провел 21 матч в Ла Лиге и забил 6 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Реал по классике унизит автобус на тренировочном спотифае)
Удивительный паренек пользу от которого трудно переоценить, от прессинга до контроля мяча и обострения -- везде хорош чертяка-- с ним Барса становится Барсой.
Ps. Еще и завершать умеет , хотя тут есть над чем работать конечно