Педри готов выйти против «Реала» 19 марта. Хавбек «Барселоны» не играет с 16 февраля

« » сможет включить Педри в заявку на матч против « ».

Команды встретятся 19 марта в рамках 26-го тура чемпионата .

Из-за травмы задней поверхности бедра 20-летний полузащитник не играет с 16 февраля. По данным Mundo Deportivo, к класико он завершит восстановление.

В текущем сезоне провел 21 матч в Ла Лиге и забил 6 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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