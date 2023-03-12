Педри готов выйти против «Реала» 19 марта. Хавбек «Барселоны» не играет с 16 февраля

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Педри Футбол

«Барселона» сможет включить Педри в заявку на матч против «Реала».

Команды встретятся 19 марта в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

Из-за травмы задней поверхности бедра 20-летний полузащитник не играет с 16 февраля. По данным Mundo Deportivo, к класико он завершит восстановление.

В текущем сезоне Педри провел 21 матч в Ла Лиге и забил 6 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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23 комментария

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кто-то
Наконец-то, а то без него тяжко идёт
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Dag Dad
Ответ ДЖИН
ну так я и написал что к кубку он будет готов на 100%
Будет готов уничтожать Мадрид
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Вовито Бомбито
Лучше не выйти, как Харри Магуаэр с Ливерпулем. И не быть униженным
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ogarkovsergej599@gmail.com
Ответ Barsenoga
а может лучше поберечь?
Если готов на 100 . Значит 👌👌👌
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XavIniesta2008-2015
Ответ Barsenoga
а может лучше поберечь?
Его восстановление и так не форсировали. И куда ещё беречь ? Матч с главным конкурентом в Ла Лиге, а ЕК у Барсы уже нет в этом сезоне
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ДЖИН
Ответ Dag Dad
Не хотят рисковать над счёт дембеле. лучше пусть полностью восстановиться.
ну так я и написал что к кубку он будет готов на 100%
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Dag Dad
Ответ ДЖИН
Похоже все будут кроме Дембеля. Как жаль. Надо жестко расскатать вардрид и поставить в чемпе точку. Дембеля припасем на кубок. Уж там то черная пантера задаст жару.
Не хотят рисковать над счёт дембеле. лучше пусть полностью восстановиться.
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Arman Markosyan 25
Отличная новость!
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ljolik888
И зачем - лучше вылечиться до конца , набрать форму и тогда в бой !
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белошип
Будет катать поперёк-назад)
Реал по классике унизит автобус на тренировочном спотифае)
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Butrymovich Mikalai
Реал уже выразил обеспокоенность ранним выздоровлением Педри?
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cukken
Мы думали, уже в Сегунде выйдет 😅
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Леван Мкртчян
Барса с Педри и без -- это две разные команды.
Удивительный паренек пользу от которого трудно переоценить, от прессинга до контроля мяча и обострения -- везде хорош чертяка-- с ним Барса становится Барсой.

Ps. Еще и завершать умеет , хотя тут есть над чем работать конечно
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Barsenoga
а может лучше поберечь?
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Игорь Климов
Это отличная новость для всех болельщиков Барселоны, ура!
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falkao2013
Ждём возвращения! Без Педри в центре совсем всё грустно.
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blaugrano
Лучшая новость. Важнейший игрок для креатива Барсы. Незаменимый бриллиант.
+8
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Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
Отличные новости
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Спартак Уокер
Он очень полезный игрок так что это радостно слышать
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Пошлю любого, кто против футбола!
Против Реала очень кстати!
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ДЖИН
Похоже все будут кроме Дембеля. Как жаль. Надо жестко расскатать вардрид и поставить в чемпе точку. Дембеля припасем на кубок. Уж там то черная пантера задаст жару.
+13
-7
+6
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Maksim1302
Его очень не хватает
+17
-2
+15
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cektor
Хорошие новости
+21
-4
+17
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