Педри может восстановиться от травмы раньше срока – к матчу с «Атлетиком» 12 марта

Восстановление Педри от травмы бедра проходит с опережением графика.

Изначально планировалось, что хавбек «Барселоны» вернется в строй к матчу с «Реалом» в 19 марта.

Теперь в каталонском клубе допускают, что Педри выйдет на поле неделей ранее – 12 марта в игре с « » в 25-м туре.

Полузащитник получил повреждение на прошлой неделе, в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2).