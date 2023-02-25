Педри может восстановиться от травмы раньше срока – к матчу с «Атлетиком» 12 марта
Восстановление Педри от травмы бедра проходит с опережением графика.
Изначально планировалось, что хавбек «Барселоны» вернется в строй к матчу с «Реалом» в Ла Лиге 19 марта.
Теперь в каталонском клубе допускают, что Педри выйдет на поле неделей ранее – 12 марта в игре с «Атлетиком» в 25-м туре.
Полузащитник получил повреждение на прошлой неделе, в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
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