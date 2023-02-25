Педри может восстановиться от травмы раньше срока – к матчу с «Атлетиком» 12 марта

Теги Барселона Атлетик Ла Лига травмы Педри Футбол

Восстановление Педри от травмы бедра проходит с опережением графика.

Изначально планировалось, что хавбек «Барселоны» вернется в строй к матчу с «Реалом» в Ла Лиге 19 марта.

Теперь в каталонском клубе допускают, что Педри выйдет на поле неделей ранее – 12 марта в игре с «Атлетиком» в 25-м туре.

Полузащитник получил повреждение на прошлой неделе, в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

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6 комментариев

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Игорь Климов
Это отличная новость для всех болельщиков Барселоны!
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ХавиГави_Паратрупер
Ну уж нет, лучше долечиться как следует перед марафоном с Реалом(Ла Лига и Кубок). Хотя, если это планируется в качестве возвращения тонуса посредством выхода на 15-20 минут в концовке, то вполне нормально. Но главное-это полностью восстановиться🙌
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Алексей Даценко
Игра с Атлетиком ,а фотка с игры с Атлетико 👍
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Александр Кудрявцев
Ответ Адепт Суперлиги
Барселона просто подключила свои адамантиевые рычаги
Молчу тогда 💪💪💪💪
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Адепт Суперлиги
Ответ Александр Кудрявцев
Конечно извините но он что росомаха
Барселона просто подключила свои адамантиевые рычаги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
Конечно извините но он что росомаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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