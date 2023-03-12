У «Химок» 1 победа в 21 матче после ухода Юрана

Теги Зенит Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Сергей Юран Футбол

«Химки» одержали лишь одну победу в 21 матчае после ухода тренера Сергея Юрана.

Подмосковный клуб на выезде уступил с «Зениту» (2:3) в 19-м туре Мир РПЛ.

Юран был уволен в августе, на его место пришел Николай Писарев, которого вскоре сменил Спартак Гогниев. С тех пор у «Химок» 15 поражений и 5 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Фонбет Кубке России). Плюс одна победа – над «Оренбургом» (2:0).

«Химки» по-прежнему занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице, набрав 13 очков. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ilmir84
пока сынуля спонсора в заявке-так и будут кувыркаться. пусть те немногочисленные фанаты Химок проклинают терюшкова и особенно туфана садыгова, что занимается кидаловом не только строительных фирм и банков, но и их клуба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Зизуха
Поттер
Ну нет. С ним из группы в ЛЧ вышли, уже в 1/4, и победы были.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Фантастика получается Юран гений ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ilmir84
проклятие Юрана как дамоклов меч. 3 раза его выгоняли, так и не поняли что такое карма
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlatan Ibra
Судя по новостям про Химки, там только распил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зизуха
Ответ Игорь Новиков
Были ли примеры более удачной смены тренера?)
Поттер
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ a.k.a. DRAGON0928
а ты видел его финт? как он пяткой в аут выбил?
ради таких маленьких радостей и существует футбол в России👏👏👏
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
Удачно так попов вызвали в свое время…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a.k.a. DRAGON0928
Ответ Геннадий Тимченко
главное не победы, а чтобы один паренёк обязательно имел игровое время👏
а ты видел его финт? как он пяткой в аут выбил?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJericho
Проклятие Юрана
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_h_a_m_a_n
Держатся на предпоследнем месте за счёт багажа Юрана.
Удивительно, но есть клуб, у которого дела ещё хуже
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Игорь Новиков
Были ли примеры более удачной смены тренера?)
главное не победы, а чтобы один паренёк обязательно имел игровое время👏
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Барсик фартовый
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Юран воз райт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CoMoBo3
Отдай колбасу, Юран! Вернись, я всё прощу! (с) 😎
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Были ли примеры более удачной смены тренера?)
+28
-5
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий