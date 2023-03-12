У «Химок» 1 победа в 21 матче после ухода Юрана

«Химки» одержали лишь одну победу в 21 матчае после ухода тренера .

Подмосковный клуб на выезде уступил с «Зениту» (2:3) в 19-м туре Мир .

Юран был уволен в августе, на его место пришел Николай Писарев, которого вскоре сменил . С тех пор у «Химок» 15 поражений и 5 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Фонбет Кубке России). Плюс одна победа – над «Оренбургом» (2:0).

по-прежнему занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице, набрав 13 очков.

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