Барриос получил травму плеча в матче с «Химками». Его заменил Клаудиньо
Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос получил травму плеча в матче с «Химками».
В одном из эпизодов в первом тайме колумбиец ударился плечом о газон после борьбы. Он вернулся в игру, но спустя время упал после очередного эпизода борьбы за мяч и, получив помощь врачей, ушел в подтрибунку, прижимая к боку правую руку.
Барриоса на 40-й минуте заменил Клаудиньо.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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в него даже блин мячом швыряют, а он такой не при делах вообще
Арбитр постоянно не показывает карточки
Все как всегда
4 фола к 6 минуте 😮💨😮💨😮💨
На карандаше у Реала, как минимум