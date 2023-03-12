Барриос получил травму плеча в матче с «Химками». Его заменил Клаудиньо

Теги Зенит Химки травмы Вильмар Барриос Клаудиньо Футбол

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос получил травму плеча в матче с «Химками».

В одном из эпизодов в первом тайме колумбиец ударился плечом о газон после борьбы. Он вернулся в игру, но спустя время упал после очередного эпизода борьбы за мяч и, получив помощь врачей, ушел в подтрибунку, прижимая к боку правую руку.

Барриоса на 40-й минуте заменил Клаудиньо.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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10 комментариев

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Дядя Гор
Решили поберечь. Возможно микроперелом или растяжение. Здоровья.
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Игорь Новиков
Неудачно приземлился. Надеюсь, не очень серьёзно.
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мутятя
Самый главный провокатор российского футбола травмировался. Бывает. Здоровья ему.
+3
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Владимир Маньков
Ответ SMART789
Игроков ФК Зенит постоянно рубят Арбитр постоянно не показывает карточки Все как всегда
Исходя из данных в новости, следовало показать карточку газону, я правильно понимаю?
+1
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ЛоуренсАравийский
Ответ Стас Стас
Отдельный салам алейкум Мелентиевичу, который видимо вид спорта переутал 4 фола к 6 минуте 😮‍💨😮‍💨😮‍💨 На карандаше у Реала, как минимум
арбирт сиськи жмет походу, либо на ЖК у него аллегрия.
в него даже блин мячом швыряют, а он такой не при делах вообще
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SMART789
Игроков ФК Зенит постоянно рубят
Арбитр постоянно не показывает карточки

Все как всегда
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0
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ЛоуренсАравийский
да уж, сломать Боряна крайне сложная задача. Но терюшковцы с ней справились.
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ZarvuR2020
Что спартак этим занимался (особенно в кубке), что фарм. Гогниев тренит чисто из за имени и поскакушек на бровке походу
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Dan184
С 20 минуты бегал прижав руку,а его все не меняли , пока он не упал на неё
+3
0
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Стас Стас
Отдельный салам алейкум Мелентиевичу, который видимо вид спорта переутал
4 фола к 6 минуте 😮‍💨😮‍💨😮‍💨
На карандаше у Реала, как минимум
+9
-1
+8
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