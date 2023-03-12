Барриос получил травму плеча в матче с «Химками». Его заменил Клаудиньо

Хавбек « » получил травму плеча в матче с «Химками».

В одном из эпизодов в первом тайме колумбиец ударился плечом о газон после борьбы. Он вернулся в игру, но спустя время упал после очередного эпизода борьбы за мяч и, получив помощь врачей, ушел в подтрибунку, прижимая к боку правую руку.

Барриоса на 40-й минуте заменил .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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