Вильмар Барриос: «Матчи со «Спартаком» — не на жизнь, а на смерть. Сильный и принципиальный соперник»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Вильмар Барриос Спорт-Экспресс Футбол

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос высказался о противостоянии со «Спартаком».

— Как изменилось твое отношение к «Спартаку» после ноябрьского матча?

— Осталось таким же, как и всегда. Это сильный и принципиальный соперник. Матчи с ним — не на жизнь, а на смерть. Я люблю подобные встречи, когда эмоции настолько накалены.

— После кубковой встречи ты получал угрозы от болельщиков «Спартака»?

— Что-то писали в соцсетях, но я не придаю этому никакого значения. Не бывает такого, что я получаю сообщение от кого-то и перевожу его с русского на испанский. Да, я заметил, что какая-то часть болельщиков активизировалась после матча, но что мне писали конкретно, понятия не имею, – сказал Барриос.

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35 комментариев

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ТрактоПоктер
Ответ Spartakus1984
Да,когда то прокуратура при другой власти проверит деятельность зенита и вышвырнет его из высших лиг, лишив липовых титулов.
Тут федун ваш с заремой на днях откровенно признались, что раньше с судьями не работали, а сейчас Спартак судят как надо - вот где действительно повод для прокурорской проверки ....
Хотя Лукойл естественно этого не допустит ....
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Ты такой же флюгер как ваш Генка Орел)).
Сел в лужу,так прими это,но когда аргументы заканчиваются переходите на оскорбления,позорище лютое конечно.
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Зелёный гопник
Ответ Spartakus1984
Сильный соперник не может иметь за всю свою историю несколько чемпионств и то благодаря Газпрому.Что будем историю ворошить или жить сегодняшним днем?
Снова нытьё🤣
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Как же жалок Петербурский клуб,что ни дня не может не говорить о самой популярной команде страны)))
Источник-СЭ.🤣🤣🤣Получается жалкие это журналисты газеты с петушком"как убивали Спартак",а уж Зарема и дня не может прожить чтобы не произнести Зенит,да,жалкие,согласен
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Spartakus1984
Ответ SMART789
Красава Вильмар, посмеялся над угрозами душевнобольных из Тарасовки и пошёл играть дальше А вот прокуратуре хорошо бы поверить этот факт, по закону угрозы являются правонарушением, но впрочем когда фу Лукойл и его фанатов за что то наказывали…
Да,когда то прокуратура при другой власти проверит деятельность зенита и вышвырнет его из высших лиг, лишив липовых титулов.
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Не надо считать себя самым умным.😁😁😁 А где у меня написано или я утверждаю,что ему угрожали?
Ты такой же флюгер как ваш Генка Орел)).
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Spartakus1984
Как же жалок Петербурский клуб,что ни дня не может не говорить о самой популярной команде страны)))
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Что,кто оправдывает?Я спросил,у тебя есть доказательства угроз?Даже Барриос не видел угрожали ему или нет.Но ты тут понаписал всякого.
Не надо считать себя самым умным.😁😁😁
А где у меня написано или я утверждаю,что ему угрожали?
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Алексей Кузнецов
Ответ Spartakus1984
Некоторые Питерские индивидумы на сайте,комплексуют.Это забавно наблюдать)).
И это пишет человек, который с завидной регулярностью комментирует чуть ли не каждую новость про чемпиона России. Даже если в новости нету ни разу тега про 10 клуб РПЛ прошлого сезона.
Как это забавно наблюдать.
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Всегда недоумевал почему кбпартнеры оправдывают откровенную дичь,помню как Зарема и Федун промолчали про флаги НСДАП и "день рождения дедушки",видимо чтут традиции основателей.
Что,кто оправдывает?Я спросил,у тебя есть доказательства угроз?Даже Барриос не видел угрожали ему или нет.Но ты тут понаписал всякого.
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Valentin Kompaneytsev
Спартак это сильный и принципиальный соперник. Так сказал Барриос о Спартаке. Для начала не плохо.
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ТрактоПоктер
Ответ Дмитрий9779
А кому я угрожаю?С пониманием прочитанного проблемы?Перемена что ли?
Так у него в профиле - болеет за Спартак....
Этим, мне кажется, всё сказано )
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
А кто ему угрожал?Он сказал,что не читал что ему пишут.Ты видел эти угрозы?
Всегда недоумевал почему кбпартнеры оправдывают откровенную дичь,помню как Зарема и Федун промолчали про флаги НСДАП и "день рождения дедушки",видимо чтут традиции основателей.
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+1
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
А кому я угрожаю?С пониманием прочитанного проблемы?Перемена что ли?
А кто ему угрожал?Он сказал,что не читал что ему пишут.Ты видел эти угрозы?
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-3
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Spartakus1984
Некоторые Питерские индивидумы на сайте,комплексуют.Это забавно наблюдать)).
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-6
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Spartakus1984
Ответ Зелёный гопник
Сильный соперник не проиграет 7-1 😅
Сильный соперник не может иметь за всю свою историю несколько чемпионств и то благодаря Газпрому.Что будем историю ворошить или жить сегодняшним днем?
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Дмитрий9779
Ответ Сергей Илюшенков
Как ты?
А кому я угрожаю?С пониманием прочитанного проблемы?Перемена что ли?
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Сергей Илюшенков
Ответ Дмитрий9779
Угрожать в соцсетях могут только слабые,подлые и никчемные людишки.
Как ты?
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Konstantin Zorin
Поэтому вы драку лезете, если, что не по вашему выходит?
У Зенита вызывает раздражение, что Спартак с ним может играть на равных. Поэтому они попытались решить проблему вне поля.
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Дмитрий9779
Угрожать в соцсетях могут только слабые,подлые и никчемные людишки.
+1
-2
-1
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Александр Жердин
Одна поправка: Где Вильмар нашёл сильного соперника ? Кстати, у них сейчас контракт с "Пятёрочкой" или " Семёрочкой"?
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-3
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sled
Симулянтишка разнынлся
+1
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-4
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Martin Naceri
Ответ Колбаскер тут
К слову, самый сильный соперник для нас сейчас - Ахмат
Сейчас?
Лицемер 🤡
+3
-3
0
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Александр Жердин
Правильно делаешь Вильмар, что не пытаешься понять писанину пассажиров из Тарасовки. Умного от них ожидать не приходится. Самое главное это доказывать свою состоятельность на поле, а не визгами аля Зарема.
+4
-4
0
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BaltikaSPb
Ответ rarog
Эх,не вовремя новость запостили. Основной контингент на алгебре пока контроши пишет. Некому пояснить ,что для великого и ужасного народного клуба матчи с Зенитом-рядовые и обычные. Ведь когда так относишься к ним-вроде и не так обидно что не можешь в Петербурге выиграть уже 10 лет, и вообще выиграть за эти 10 лет удалось не очень много раз)
Какая алгебра
Основной контингент все еще не может доесть манную кашку, воспитательница уже бьется в истерике
+4
-6
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