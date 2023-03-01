Вильмар Барриос: «Матчи со «Спартаком» — не на жизнь, а на смерть. Сильный и принципиальный соперник»
Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос высказался о противостоянии со «Спартаком».
— Как изменилось твое отношение к «Спартаку» после ноябрьского матча?
— Осталось таким же, как и всегда. Это сильный и принципиальный соперник. Матчи с ним — не на жизнь, а на смерть. Я люблю подобные встречи, когда эмоции настолько накалены.
— После кубковой встречи ты получал угрозы от болельщиков «Спартака»?
— Что-то писали в соцсетях, но я не придаю этому никакого значения. Не бывает такого, что я получаю сообщение от кого-то и перевожу его с русского на испанский. Да, я заметил, что какая-то часть болельщиков активизировалась после матча, но что мне писали конкретно, понятия не имею, – сказал Барриос.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
Хотя Лукойл естественно этого не допустит ....
А где у меня написано или я утверждаю,что ему угрожали?
Как это забавно наблюдать.
Этим, мне кажется, всё сказано )
Лицемер 🤡
Основной контингент все еще не может доесть манную кашку, воспитательница уже бьется в истерике