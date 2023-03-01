Вильмар Барриос: «Матчи со «Спартаком» — не на жизнь, а на смерть. Сильный и принципиальный соперник»

Хавбек « » высказался о противостоянии со « ».

— Как изменилось твое отношение к «Спартаку» после ноябрьского матча?

— Осталось таким же, как и всегда. Это сильный и принципиальный соперник. Матчи с ним — не на жизнь, а на смерть. Я люблю подобные встречи, когда эмоции настолько накалены.

— После кубковой встречи ты получал угрозы от болельщиков «Спартака»?

— Что-то писали в соцсетях, но я не придаю этому никакого значения. Не бывает такого, что я получаю сообщение от кого-то и перевожу его с русского на испанский. Да, я заметил, что какая-то часть болельщиков активизировалась после матча, но что мне писали конкретно, понятия не имею, – сказал Барриос.

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