«Не нужно ковыряться в белье, есть футбольная кухня своя». Гогниев о разговоре на повышенных тонах с Тихим и Гулиевым

Спартак Гогниев призвал не ковыряться в белье на фоне слухов о конфликте.

Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер «Химок» чуть не подрался с Гулиевым и Дмитрием Тихим на базе клуба.

– Был ли разговор на повышенных тонах с Тихим и Гулиевым или это домыслы?

– Были разговоры, но есть футбольная кухня своя, не нужно ковыряться в белье. Это просто процесс, который в любой команде происходит. Но в некоторых командах это не вылазит наружу, остается в семье.

На данный момент это вылезло наружу, какие‑то домыслы. У нас все в штатном режиме. Бывает, поругаешься, а на следующий день руки пожмешь. Это происки не того, что нужно. Нам нужно думать о том, как улучшать свой футбол и качество игры команды, – сказал Гогниев.

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