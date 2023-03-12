Артета о бурных празднованиях «Арсенала»: «Идите в церковь, если вам не нравится»

посоветовал посетить церковь тем, кто недоволен празднованиями « ».

В прошлом туре АПЛ «Арсенал» вырвал победу у « » (3:2) благодаря голу на 97-й минуте. «Канониры» очень эмоционально праздновали победный мяч всей командой.

– Беспокоит ли вас то, что ваши игроки настолько сильно себя не контролируют?

– Ни капли. В футболе празднуют победы. Вы хотите страсти и эмоций. Нет ничего лучше забитых голов и побед в футбольных матчах. Если вам это не нравится, идите в церковь.

Я точно не буду просить игроков праздновать сдержаннее в предстоящей игре, – сказал главный тренер «Арсенала».

Сегодня «канониры» сыграют против «Фулхэма» в матче 27-го тура . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 17:00 по московскому времени.

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