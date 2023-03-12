Артета о бурных празднованиях «Арсенала»: «Идите в церковь, если вам не нравится»

Теги Микель Артета Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Борнмут Рис Нелсон Футбол

Микель Артета посоветовал посетить церковь тем, кто недоволен празднованиями «Арсенала».

В прошлом туре АПЛ «Арсенал» вырвал победу у «Борнмута» (3:2) благодаря голу Риса Нелсона на 97-й минуте. «Канониры» очень эмоционально праздновали победный мяч всей командой.

– Беспокоит ли вас то, что ваши игроки настолько сильно себя не контролируют?

– Ни капли. В футболе празднуют победы. Вы хотите страсти и эмоций. Нет ничего лучше забитых голов и побед в футбольных матчах. Если вам это не нравится, идите в церковь.

Я точно не буду просить игроков праздновать сдержаннее в предстоящей игре, – сказал главный тренер «Арсенала».

Сегодня «канониры» сыграют против «Фулхэма» в матче 27-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 17:00 по московскому времени.

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27 комментариев

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Aleksandr Khachoyan
Ответ Cristian0
Что теперь всем запасным и тренерам на поле выбегать?
Не вам говорить, кому и куда выбегать. Захотели и выбежали. Вы же имеете право чему-то радоваться или эмоционально что-то праздновать. Они же тоже люди, был эмоциональный момент, и они выбежали на поле.
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mr kovalsky
Ща бы негодавать насчет празднований гола команды на последней секунде. Абсолютно уверен, кто подобную ахинею выдвигает тупо болеет за другой клуб из апл и подрывает пятые точки такими голами
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-1
-1
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mr kovalsky
Ответ Cristian0
Что теперь всем запасным и тренерам на поле выбегать?
7-0
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-2
-2
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QWertY
Ответ Wekil Halylow
7-0
8-2) 6-0 от Челси)
+2
-4
-2
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Cristian0
Ответ ML26
7-0
0-1
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-1
-1
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QWertY
Микель Паркер ответил как настоящий человек паук))
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-1
-1
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ML26
Ответ Cristian0
То что не наказали не значит что ничего плохого не увидели- их как раз предупредили быть более сдержанными- давай цирк устраивать после каждого позднего победного гола- всей командой выбегать, а потом собирай их по всему полю
7-0
+1
-1
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Cristian0
Ответ Бекзат Акебасов
FA не увидели в этом ничего не плохого. Это был эмоциональный момент. Так что не вам судить
То что не наказали не значит что ничего плохого не увидели- их как раз предупредили быть более сдержанными- давай цирк устраивать после каждого позднего победного гола- всей командой выбегать, а потом собирай их по всему полю
+1
-4
-3
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Lucky Z
Ответ Бекзат Акебасов
о чем вы?
Пишите, что все стали правильными. То есть те кто говорят, что не надо праздновать - правильные?
0
0
0
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Wekil Halylow
Ответ Хан Сахан
У него все ещё случаются странные решения - выпуск Томиясу в старте, когда всем понятно, что ему только на замену выходить.
думаю Артета шарит лучше тебя
+28
0
+28
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Wekil Halylow
Ответ Cristian0
Что теперь всем запасным и тренерам на поле выбегать?
7-0
+4
-2
+2
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Бекзат Акебасов
Ответ Cristian0
Что теперь всем запасным и тренерам на поле выбегать?
FA не увидели в этом ничего не плохого. Это был эмоциональный момент. Так что не вам судить
0
-1
-1
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mot1v
Ответ Владимир Владимир
Я согласен с ним. Но тогда пусть не возникает, когда фанаты в порыве гнева вас оскорбляют в инстаграме и тому подобное - страсть есть часть игры.
В смысле? Как можно сравнивать празднование и оскорбление.
+14
0
+14
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Cristian0
Ответ Бекзат Акебасов
Гол был в последней попытке забить победный гол. С чего бы не радоваться? Внатуре все прям стали правильными такими.
Что теперь всем запасным и тренерам на поле выбегать?
0
-4
-4
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King_X
Капец мир, конечно
Быть белокожим - надо оправдываться
Быть в хорошей форме - надо оправдываться, а то это фэтшейминг
Теперь и проявление эмоций, когда затащили важный матч на характере - тож надо оправдываться
Лол

Какая-то подмена понятий, ибо не давать в обиду слабых/угнетаемых и т. д - это одно(и правильно), а оправдываться/чувствовать вину, что не один из них - это другое совсем
+11
-4
+7
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Хан Сахан
Ответ Ярослав Гордеев
Артета все больше нравится в качестве специалиста, толковый тренер
Комментарий скрыт
+1
-11
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Владимир Владимир
Я согласен с ним. Но тогда пусть не возникает, когда фанаты в порыве гнева вас оскорбляют в инстаграме и тому подобное - страсть есть часть игры.
+9
-11
-2
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Niko [Ars]
Ответ 2vdhrvmmzf
Представляю что тут творилось бы в комментариях скажи такое какой нибудь аргентинец после чм))
ну так наверно играет роль, КТО говорит определённые фразы и в каком контексте
0
-1
-1
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Бекзат Акебасов
Ответ Lucky Z
В каком смысле правильными? А что неправильного в праздновании голов?
о чем вы?
+1
0
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Никита Алексеев
Доминируйте у себя на территории, если вас не нравится
+7
0
+7
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fellx
Верующий доминатор
+10
-2
+8
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инок
Не, в церковь пускай Химки с Терюшковым строем ходят,
что-бы победы были..))
0
0
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Ярослав Гордеев
Артета все больше нравится в качестве специалиста, толковый тренер
+31
-1
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2vdhrvmmzf
Представляю что тут творилось бы в комментариях скажи такое какой нибудь аргентинец после чм))
+3
-3
0
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Lucky Z
Ответ Бекзат Акебасов
Гол был в последней попытке забить победный гол. С чего бы не радоваться? Внатуре все прям стали правильными такими.
В каком смысле правильными? А что неправильного в праздновании голов?
+1
-3
-2
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