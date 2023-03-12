Артета о бурных празднованиях «Арсенала»: «Идите в церковь, если вам не нравится»
Микель Артета посоветовал посетить церковь тем, кто недоволен празднованиями «Арсенала».
В прошлом туре АПЛ «Арсенал» вырвал победу у «Борнмута» (3:2) благодаря голу Риса Нелсона на 97-й минуте. «Канониры» очень эмоционально праздновали победный мяч всей командой.
– Беспокоит ли вас то, что ваши игроки настолько сильно себя не контролируют?
– Ни капли. В футболе празднуют победы. Вы хотите страсти и эмоций. Нет ничего лучше забитых голов и побед в футбольных матчах. Если вам это не нравится, идите в церковь.
Я точно не буду просить игроков праздновать сдержаннее в предстоящей игре, – сказал главный тренер «Арсенала».
Сегодня «канониры» сыграют против «Фулхэма» в матче 27-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 17:00 по московскому времени.
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Быть белокожим - надо оправдываться
Быть в хорошей форме - надо оправдываться, а то это фэтшейминг
Теперь и проявление эмоций, когда затащили важный матч на характере - тож надо оправдываться
Лол
Какая-то подмена понятий, ибо не давать в обиду слабых/угнетаемых и т. д - это одно(и правильно), а оправдываться/чувствовать вину, что не один из них - это другое совсем
что-бы победы были..))