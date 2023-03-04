«Арсенал» выиграл 4 матча подряд после серии из 4 игр без побед
«Арсенал» выиграл 4 матча подряд.
В субботу команда Микеля Артеты одержала волевую победу над «Борнмутом» (3:2) в рамках 26-го тура АПЛ.
Примечательно, что до серии из 4 побед «Арсенал» не выигрывал в 4 матчах подряд.
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Только по поводу обидно не согласен - Ливерпуль может рассказать про 97 очков и что такое обидно))
Не смог сегодня посмотреть матч. И видел в флешскор, что летят 0:1. Потом захожу, матч окончен, 3:2. Спасибо за эмоции, даже когда не могу посмотреть игру.