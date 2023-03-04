«Арсенал» выиграл 4 матча подряд после серии из 4 игр без побед

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Борнмут Футбол

«Арсенал» выиграл 4 матча подряд.

В субботу команда Микеля Артеты одержала волевую победу над «Борнмутом» (3:2) в рамках 26-го тура АПЛ.

Примечательно, что до серии из 4 побед «Арсенал» не выигрывал в 4 матчах подряд.

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84 комментария

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Paxtakor_UZ
И вообще с затяжками времени вратарей надо что то делать. Что Мартинез, что Нето минут 10 украли если не больше
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Виьалий
Парни просто красавцы! Лютый камбэк! Вперёд!!! Верим!!!
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Иван Шуткин
Вот это характер) Удивительно для Арсенала, уже матча 3 прям вытащили 9 очков прям на последних секундах это признак Чемпионства
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SegaYasch
Ответ Иван Рыбаков
Очень надеюсь, что именно Арсенал станет чемпионом в этом сезоне. Потому что они столько раз показывали характер и вытаскивали чуть ли не безнадёжные игры, что любой иной итог, кроме чемпионства, будет обидным. Арсенал и его фанаты заслужили этого счастья.
Согласен на счет чемпионства Арсенала - очень все похоже на это. Если к игре с Сити подойдут с таким же отрывом и не проиграют - должны брать АПЛ! Я, как болельщик МЮ, порадуюсь, не от всей души конечно, но порадуюсь))

Только по поводу обидно не согласен - Ливерпуль может рассказать про 97 очков и что такое обидно))
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Антон Кузнецов
Ответ Los Galácticos
Вот это Арсенал творит, после таких камбэков как против Астон Виллы и сегодня, просто обязаны стать чемпионами. Просто невероятный матч, я испытал футбольный оргазм!!!
Не то что Воронеж 🙄
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mr kovalsky
Ответ Isa Babaev
Они там играют, в этом полуфинале ЛЧ благодаря классу, а кто то даже годами там не играет
Они там играют благодаря шейховским бабкам, а не классу, по классу они выиграли бы его
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BobbySe7en
Ответ Isa Babaev
Ты прав, но У Сити 4 АПЛ за 5 лет, это и есть класс, в мае увидишь
ты с классом определись, это с середняками матчи закрывать или 4 апл за 5 лет, а то у тебя все как то от ситуации меняется
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Christos NB
Ответ faaakkkeee
Я закончил вообще всё.
а вы что поддерживаете зарубежные клубы? я думал большинство россиян поддерживают только свои клубы
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Эльдар Джанмурзаев
Ответ Иван Рыбаков
Очень надеюсь, что именно Арсенал станет чемпионом в этом сезоне. Потому что они столько раз показывали характер и вытаскивали чуть ли не безнадёжные игры, что любой иной итог, кроме чемпионства, будет обидным. Арсенал и его фанаты заслужили этого счастья.
У Арсенала гнилые фанаты ,команда-то заслужила
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Christos NB
Ответ xandpa
Ну если после такого камбэка не затащите титул, ну тогда грусть и печаль)
это всего лишь одна игра не факт что в другой игре они выйграют даже если будут проигрывать всего лишь 0-1
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Christos NB
Арсенал прошел кризис осталось 12 матчей отрыв всего в 5 очков это будет большая битва за гонку чемпионства между канонирами и горожанами посмотрим сможет арсенал продержаться и не растерять и так мизерный отрыв от сити.
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В Питере Пять
Арсенал – это просто ❤️❤️❤️

Не смог сегодня посмотреть матч. И видел в флешскор, что летят 0:1. Потом захожу, матч окончен, 3:2. Спасибо за эмоции, даже когда не могу посмотреть игру.
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Isa Babaev
Ответ mr kovalsky
Составы меняются точно также, как и кондиции, что то не увидели класс сити, когда за 2 последние минуты полуфинала лч они пропустили 2 гола, а затем вылетели оттуда
Они там играют, в этом полуфинале ЛЧ благодаря классу, а кто то даже годами там не играет
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mr kovalsky
Ответ Isa Babaev
Ты прав, но У Сити 4 АПЛ за 5 лет, это и есть класс, в мае увидишь
Составы меняются точно также, как и кондиции, что то не увидели класс сити, когда за 2 последние минуты полуфинала лч они пропустили 2 гола, а затем вылетели оттуда
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Малек2705
Ответ maccool
Ага, 3 руки в штрафной - ни одного пенальти
Когда Бормут начал матч, два игрока с левого фланга раньше времени забежали на чужую половину
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Isa Babaev
Ответ mr kovalsky
Сити с Нотингемом 1-1 сыграл, то есть все таки у них нет класса?)
Ты прав, но У Сити 4 АПЛ за 5 лет, это и есть класс, в мае увидишь
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mr kovalsky
Ответ Romanian_Daddy
В апреле посыпятся.
Что с лицом?
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Den-is
Ответ Isa Babaev
Класс это Сити который закрывает матч со всякими Ньюкаслами и Борнмутами к 60 минуте, а у Арсенала залетает дурак в матче с Виллой от головы вратаря на 97
Брентфорд с тобой не согласен)
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mr kovalsky
Ответ Isa Babaev
Класс это Сити который закрывает матч со всякими Ньюкаслами и Борнмутами к 60 минуте, а у Арсенала залетает дурак в матче с Виллой от головы вратаря на 97
Сити с Нотингемом 1-1 сыграл, то есть все таки у них нет класса?)
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bengalsckyzh
Парни просто супер. Молодики.
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Isa Babaev
Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
везло только соперникам. 30:4 по ударам и 80:20 по владению - это не везение, это класс.
Класс это Сити который закрывает матч со всякими Ньюкаслами и Борнмутами к 60 минуте, а у Арсенала залетает дурак в матче с Виллой от головы вратаря на 97
+2
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TrueGooner
Ответ Товарищ Наркотик
Яйца у Арсенала есть
Я бы даже сказал титановые.
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ Isa Babaev
Ой до чемпионства еще 12 туров, все самое сложное сейчас, выезды к Сити и Ливерпулю, да и каждый раз везти и забивать на последней минуте не будет
везло только соперникам. 30:4 по ударам и 80:20 по владению - это не везение, это класс.
+4
-1
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Exyxea
Ответ Isa Babaev
Ой до чемпионства еще 12 туров, все самое сложное сейчас, выезды к Сити и Ливерпулю, да и каждый раз везти и забивать на последней минуте не будет
Всё правильно говорите
+3
-5
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Soler
Нереальная круть!
+1
0
+1
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