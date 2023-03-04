«Арсенал» выиграл 4 матча подряд после серии из 4 игр без побед

«Арсенал» выиграл 4 матча подряд.

В субботу команда одержала волевую победу над « » (3:2) в рамках 26-го тура .

Примечательно, что до серии из 4 побед « » не выигрывал в 4 матчах подряд.

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