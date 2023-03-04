«Арсенал» выиграл матч АПЛ, уступая в 2 мяча, впервые с февраля 2012-го. До «Борнмута» не побеждали в 65 таких играх подряд
«Арсенал» победил в матче АПЛ, уступая в два мяча, впервые с 2012 года.
Сегодня команда Микеля Артеты совершила камбэк в матче 26-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:2).
В последний раз «канониры» выигрывали в матче чемпионата Англии, уступая по ходу игры в два мяча, в феврале 2012 года – тогда обыграли «Тоттенхэм» (5:2).
До сегодняшнего дня «Арсенал» не побеждал в 65 таких матчах подряд.
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Потеря набирающего неплохой ход Тросарда выглядит очень печальным событием. Томиясу совсем сдал, последние игры выглядит также печально, как и травма Тросарда. Парти вроде и гол забил, но оставил двоякие впечатления.
Посмотрим, что со всем этим придумает Артера дальше, но становится немного напряжно.