«Арсенал» выиграл матч АПЛ, уступая в 2 мяча, впервые с февраля 2012-го. До «Борнмута» не побеждали в 65 таких играх подряд

«Арсенал» победил в матче , уступая в два мяча, впервые с 2012 года.

Сегодня команда совершила камбэк в матче 26-го тура АПЛ с « » (3:2).

В последний раз «канониры» выигрывали в матче чемпионата Англии, уступая по ходу игры в два мяча, в феврале 2012 года – тогда обыграли «Тоттенхэм» (5:2).

До сегодняшнего дня « » не побеждал в 65 таких матчах подряд.

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