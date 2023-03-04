«Арсенал» выиграл матч АПЛ, уступая в 2 мяча, впервые с февраля 2012-го. До «Борнмута» не побеждали в 65 таких играх подряд

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Борнмут Футбол

«Арсенал» победил в матче АПЛ, уступая в два мяча, впервые с 2012 года.

Сегодня команда Микеля Артеты совершила камбэк в матче 26-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:2).

В последний раз «канониры» выигрывали в матче чемпионата Англии, уступая по ходу игры в два мяча, в феврале 2012 года – тогда обыграли «Тоттенхэм» (5:2).

До сегодняшнего дня «Арсенал» не побеждал в 65 таких матчах подряд.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rustam Abdullayev
Чемпионский характер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gninnur esrever*
Поднимем же за великолепную победу эту чашку валидола!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene Osinskiy
После такой игры Нельсона стало немного спокойнее за левый фланг. Остро играл и нашел свой гол.

Потеря набирающего неплохой ход Тросарда выглядит очень печальным событием. Томиясу совсем сдал, последние игры выглядит также печально, как и травма Тросарда. Парти вроде и гол забил, но оставил двоякие впечатления.

Посмотрим, что со всем этим придумает Артера дальше, но становится немного напряжно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Помню, при Венгере отыгрались с 0:3 против Борнмута. Но тогда была лишь ничья
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paulint
Ответ Real_v_dushe
Начинаешь ценить ещё больше волевые камбэки Реала, прочитав такие факты о других серьёзных клубах. Поздравляю болельщиков Арсенала, вы это долго не переживали, за такую победу вам надо выпить обязательно!
Танцуют все! 🤠🍻
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paulint
Ответ Real_v_dushe
Начинаешь ценить ещё больше волевые камбэки Реала, прочитав такие факты о других серьёзных клубах. Поздравляю болельщиков Арсенала, вы это долго не переживали, за такую победу вам надо выпить обязательно!
Танцуют все! 🤠🍻
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstar
Арсенал сегодня играл не только против Борнмута, но и против ВАР
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виьалий
Есть порох в пороховницах! Всех с победой!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Начинаешь ценить ещё больше волевые камбэки Реала, прочитав такие факты о других серьёзных клубах. Поздравляю болельщиков Арсенала, вы это долго не переживали, за такую победу вам надо выпить обязательно!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paulint
Что было дальше 2.0
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And Justice for All
Нельсон - это похороны!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
в лч бы так играли
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тохир Анваров
Молодцы, проявили характер!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий