Артета про 3:2 с «Борнмутом»: «Безумие! «Арсенал» доминировал»
Микель Артета прокомментировал волевую победу «Арсенала» над «Борнмутом» (3:2).
«Невероятно счастлив. Просто безумие! Испытываю чувства счастья и радости. Горжусь игроками. Они не сдавались.
Это всего лишь еще одна игра, очередные три очка. Выиграть три матча за неделю очень важно. Мы хотим оставаться на вершине как можно дольше. Впереди еще много матчей, но в этом и вся прелесть.
Что касается матча с «Борнмутом», безумие началось с первой секунды. Мы старались и доминировали. Не получалось забить первый гол, но после него атмосфера изменилась.
Я запомню этот день по нескольким причинам: мне понравилась инициатива, смелость, характер и то, как футболисты смогли сделать все возможное», – сказал тренер «Арсенала».
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81-19 по владению
что это если не доминация
С победой, друзья
"Игроки небрежно работали с мячом, и у нас не было никакого доминирования, никаких последовательностей игры. В целом это неприемлемо."