Артета про 3:2 с «Борнмутом»: «Безумие! «Арсенал» доминировал»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Борнмут Футбол

Микель Артета прокомментировал волевую победу «Арсенала» над «Борнмутом» (3:2).

«Невероятно счастлив. Просто безумие! Испытываю чувства счастья и радости. Горжусь игроками. Они не сдавались. 

Это всего лишь еще одна игра, очередные три очка. Выиграть три матча за неделю очень важно. Мы хотим оставаться на вершине как можно дольше. Впереди еще много матчей, но в этом и вся прелесть.

Что касается матча с «Борнмутом», безумие началось с первой секунды. Мы старались и доминировали. Не получалось забить первый гол, но после него атмосфера изменилась.

Я запомню этот день по нескольким причинам: мне понравилась инициатива, смелость, характер и то, как футболисты смогли сделать все возможное», – сказал тренер «Арсенала».

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krealpmoney
Ответ olegolic
Комментарий удален пользователем
И треснул мир напополам, по швам пошел экватор
По тёмным улицам Юкей летит Артета-Доминатор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr kovalsky
Ответ krealpmoney
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал крупное поражение от «Кристал Пэлас» (0:3) в матче 31-го тура чемпионата Англии: "Игроки небрежно работали с мячом, и у нас не было никакого доминирования, никаких последовательностей игры. В целом это неприемлемо."
No domination?:(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кроссовер Айверсона
31-4 по ударам
81-19 по владению
что это если не доминация
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Бутин
Из недавнего вспомнил чемпионскую поступь Милана , тоже выгрызали , до последней минуты боролись , дожимали такие матчи .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJericho
Спасибо Пушкарям за отличный кэф при 0:2!))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярый член
бедная жена Артеты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olegolic
Ответ krealpmoney
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал крупное поражение от «Кристал Пэлас» (0:3) в матче 31-го тура чемпионата Англии: "Игроки небрежно работали с мячом, и у нас не было никакого доминирования, никаких последовательностей игры. В целом это неприемлемо."
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Яна Рябова
Уже хочется чистое время, Арсен Венгер ау...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кракадил
Не как можно дольше, а до конца сезона! Артетим!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BobbySe7en
Ответ Александр Охотко
Артета английского не знает? Как попугай одно и тоже каждую конферению чирикает
Если бы он на самом деле говорил это на каждом интервью, то быстро стал бы мемом на западе, как "гуд ибенинг". Однако мем это только на спортсе, сам догадаешься почему?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paulint
Ответ Иван Иванов
А куда портрет Венгера девать?! 😳
На ту же стену, где и Путин 🙊
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gninnur esrever*
Адмирал Нельсон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Цигельников
Ответ Трент 66
Несмотря на заряженный судей сити, вырвали победу, отличный матч.
Признак чемпиона!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Paulint
Даешь портрет Артеты в каждый дом болельщика Арсенала!
А куда портрет Венгера девать?! 😳
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Цигельников
D O M I N A T I N G!
С победой, друзья
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Жақыпбеков
сегодня Пушкари как HAIMARS молодцы.....
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaxongir Shodiev
Ответ Shokhagunner
Победа вопреки судейскому беспределу. Счет должен был быть минимум 5-2!!
Уже в который раз судейство против Арсенала. Но даже при этом выгрызли победу
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaxongir Shodiev
Выгрызли победу!!! Как же бомбило меня из-за неназначенного пенальти, но даже при этом они победили.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
azat_cao
Футбол победил гандбол
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gunner_14
Судьи сделали все, чтобы «Арсенал» не победил, не назначив кучу пенальти в ворота «Борнмута», но вытащили на зубах. Эмоциональный матч)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krealpmoney
Ответ mr kovalsky
Земля расколется, если Артета после какого то матча скажет: «мы не смогли доминировать сегодня»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал крупное поражение от «Кристал Пэлас» (0:3) в матче 31-го тура чемпионата Англии:

"Игроки небрежно работали с мячом, и у нас не было никакого доминирования, никаких последовательностей игры. В целом это неприемлемо."
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЭЗИК
Вот это судьи я не знаю что сказать где пенальти? Или так хотят чтобы Сити был чемпионом! Но все всех канониров с победой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виьалий
Представляю эмоции игроков Сити в конце матча и кайфую))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В.Бубнов
Санитары! Санитары! Держите этого дурачка!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo
Ну что же он ещё могу сказать?!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий