«Месси в «Ньюэллс» – мечта. Но не думаю, что Лео сможет жить в Аргентине, мы сходим по нему с ума». Экс-хавбек «Олд Бойз» о капитане сборной
Леонардо Понсио призвал не ждать появления Лионеля Месси в «Ньюэллс Олд Бойз».
«Это стало бы исполнением мечты для всех, но я не думаю, что это возможно.
Не могу представить, что он сможет жить не только в Росарио, но и вообще в Аргентине, учитывая то, что мы сходим по нему с ума», – сказал бывший полузащитник «Ньюэллс Олд Бойз».
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