«Месси в «Ньюэллс» – мечта. Но не думаю, что Лео сможет жить в Аргентине, мы сходим по нему с ума». Экс-хавбек «Олд Бойз» о капитане сборной

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Леонардо Понсио призвал не ждать появления Лионеля Месси в «Ньюэллс Олд Бойз».

«Это стало бы исполнением мечты для всех, но я не думаю, что это возможно.

Не могу представить, что он сможет жить не только в Росарио, но и вообще в Аргентине, учитывая то, что мы сходим по нему с ума», – сказал бывший полузащитник «Ньюэллс Олд Бойз».

Агуэро сказал, что Месси всерьез думает о переходе в «Ньюэллс». Макси Родригес отреагировал: «Кун есть Кун, он не может молчать»

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1 комментарий

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Бекболат Тұяқ
это будет в будущем годиков через два
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