«Месси в «Ньюэллс» – мечта. Но не думаю, что Лео сможет жить в Аргентине, мы сходим по нему с ума». Экс-хавбек «Олд Бойз» о капитане сборной

призвал не ждать появления в « ».

«Это стало бы исполнением мечты для всех, но я не думаю, что это возможно.

Не могу представить, что он сможет жить не только в Росарио, но и вообще в , учитывая то, что мы сходим по нему с ума», – сказал бывший полузащитник «Ньюэллс Олд Бойз».

Агуэро сказал, что Месси всерьез думает о переходе в «Ньюэллс». Макси Родригес отреагировал: «Кун есть Кун, он не может молчать»